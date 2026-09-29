Česká spořitelna nabídne až 5,20 % na spoření. Podmínky ale výrazně komplikuje

Jak zjistil a ověřil server Měšec.cz, Česká spořitelna od 1. října 2026 zavádí nový věrnostní program s názvem Level Up a společně s ním změnila způsob, jak od ní dostanete zvýhodněné úročení spořicího účtu.
Původní podmínky platné do 30. 09. 2026, které jsou založené hlavně na používání George a pravidelném investování či penzijním spoření, nahradil nový bodový systém. Nejvyšší sazba nově vzroste ze 3,80 na 5,20 % p.a., ale k jejímu získání budete potřebovat nasbírat nejméně 18 bodů a současně využít všechny čtyři volitelné odměny na zvýšení úroku.
Nový program Level Up je dostupný soukromým klientům, kteří využívají digitální bankovnictví George. Za využívání různých produktů a za chování, které Spořitelna označuje jako péči o finanční zdraví, dostáváte body. Počet bodů rozhoduje, do jaké úrovně se dostanete a jaké výhody získáte.
Banka nový systém testovala v Královéhradeckém kraji přibližně na 100 000 klientů. Z vašeho pohledu ale nový model znamená, že poměrně jednoduchou podmínku typu „investujte 2000 Kč měsíčně a dostanete nejvyšší sazbu“ nahradí kombinace bodů, úrovní a volitelných benefitů.
Původní spoření
Ke konci září 2026 Česká spořitelna na spořicím účtu nabízí max. 3,8 % p.a. do 400 000 Kč.
Pokud máte Plus účet a George, měli jste základní zvýhodnění.
Jestliže jste pravidelně investovali nebo přispívali na penzijní spoření alespoň 500 Kč měsíčně, dostali jste se na 2 % p.a.
Stejnou sazbu jste měli také tehdy, pokud máte u České spořitelny alespoň 1 mil. Kč v úsporách.
Pokud jste investovali nebo přispívali na penzijní spoření min. 2000 Kč měsíčně, dostali jste 3,8 % p.a.
|Původní pravidla spoření od 30. 9. 2026
|Sazba p.a.
|Limit
|Nemáte Plus účet
|0,20 %
|200 000 Kč
|Máte Plus účet + George
|0,75 %
|400 000 Kč
|Máte Plus účet + George + investujete/spoříte na penzi min. 500 Kč měsíčně, případně máte u ČS úspory min. 1 mil. Kč
|2,00 %
|400 000 Kč
|Máte Plus účet + George + investujete/spoříte na penzi min. 2000 Kč měsíčně
|3,80 %
|400 000 Kč
Od října rozhodují body v bankovní hře
Spořitelna používá heslo „Silnější v gamingu, #silnější v životě“, které cílí mj. na hráče her. Anglický výraz „Level“ (v překladu úroveň) je webem Spořitelny protkaný na mnoha úrovních, tady jsou příklady z webu Spořitelny ne moc vytržené z kontextu:
- #LevelUpYourCard
- Level Up Your Life s Českou spořitelnou
- Next level po všech stránkách
- posouvá na další level i v reálném světě
- přistupte k druhému levelu
Je vidět, že Spořitelna si ráda hraje a cílí na hráče. Nová služba má (možná proto) název Level Up a jde jinými slovy o gamifikaci bankovních služeb. Rozdělí vás do 5 úrovní. Každé odpovídá určité rozpětí bodů a automatická sazba spořicího účtu, kterou banka v prezentaci označuje jako „parametr“. Otázkou je, zda od banky takovou hru chcete, nebo ne, ale to je už jiné téma. Pojďme si hrát.
Za každou dosaženou úroveň od 1 do 4 si můžete vybrat jednu odměnu.
Pokud se například dostanete na úroveň 3, máte jednu odměnu z úrovně 1, jednu z úrovně 2 a jednu z úrovně 3. Při dosažení nejvyšší úrovně tak můžete mít současně 4 odměny.
Každá zvolená odměna platí 12 měsíců. Po uplynutí této doby si můžete zvolit stejnou nebo jinou. Pokud později přestanete splňovat podmínky a vaše úroveň klesne, již aktivovaná odměna vám zůstane. Při postupu na vyšší úroveň si naopak můžete aktivovat další odměnu.
V každé ze čtyř úrovní si můžete jako jednu z odměn zvolit také další zvýšení úrokové sazby na spořicím účtu.
|Vaše úroveň
|Automatická sazba p.a.
|Volitelný úrokový bonus p.b.
|Maximum při postupném zísákání všech úrokových bonusů
|Start
|0,20 %
|–
|0,20 %
|1
|0,55 %
|+0,20
|0,75 %
|2
|2,00 %
|+0,30
|2,50 %
|3
|3,80 %
|+0,40
|4,70 %
|4
|3,80 %
|+0,50
|5,20 %
Pokud jste na úrovni 3 a v předchozích úrovních jste si vždy zvolili vyšší úrok, dostanete se na:
3,80 + 0,20 + 0,30 + 0,40 = 4,70 % p.a.
Abyste dosáhli na maximálních 5,2 %, potřebujete:
3,80 + 0,20 + 0,30 + 0,40 + 0,50 = 5,20 % p.a.
Nestačí vám tedy pouze získat 18 bodů a dosáhnout nejvyšší úrovně. Abyste skutečně dostali 5,20 % p.a., musíte si zároveň ve všech 4 úrovních zvolit jako odměnu právě vyšší úrokovou sazbu na spořicím účtu.
Samotná úroveň 4 vám dává sazbu 3,8 % p.a. Zbývajících 1,40 procentního bodu musíte postupně získat prostřednictvím 4 zvolených odměn. Banka sama uvádí, že při dosažení 3. úrovně bude možné dostat se až na 4,70 % p.a. a na 4. úrovni až na 5,20 % p.a.
Jak získáte body
Body dostanete za rezervu, investice, penzijko i pojištění. Sbíráte je v několika oblastech, přičemž jednotlivé splněné podmínky se přitom sčítají.
|Oblast
|Co musíte splnit
|Body
|Rezerva
|Máte spořicí účet nebo termínovaný vklad se zůstatkem nad 1000 Kč
|1
|Pošlete v daném měsíci jakoukoliv částku na spořicí účet nebo použijete službu Platím & spořím
|1
|Máte finanční polštář min. 25 000 Kč
|1
|Máte finanční polštář min. 75 000 Kč
|1
|Penze
|Máte DPS, penzijní připojištění, DIP nebo stavební spoření se zůstatkem nad 1000 Kč
|1
|Posíláte min. 500 Kč měsíčně
|1
|Posíláte min. 1700 Kč měsíčně
|1
|Investice
|Máte majetkový/investiční účet se zůstatkem nad 1000 Kč
|1
|Investujete min. 500 Kč měsíčně
|1
|Investujete min. 2000 Kč měsíčně
|1
|Jednorázově investujete 100 000 Kč
|1
|Pojištění
|Máte životní pojištění
|3
|Máte cestovní pojištění nebo pojištění osobních věcí
|1
|Máte pojištění domácnosti/nemovitosti, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění majetku nebo samostatnou odpovědnost
|2
|Úvěry
|Máte hypotéku
|1
|Máte spotřebitelský úvěr (+ 1 bod za každých 100 000 Kč nového úvěru, max. 3 body)
|1
|Máte úvěr ze stavebního spoření
|1
|Máte půjčku na auto
|1
|Máte kreditní kartu nebo Peníze na klik
|1
|Další
|Splňujete bilanční kritérium: 1 bod za každých 500 000 Kč (investice, depozita, hypotéka)
|další body
Dnes vám k 3,80 % p.a. stačí investovat 2000 Kč. Od října to nestačí
Na modelovém příkladu si ukážeme, že nový (a složitý) systém pro vás nemusí být automaticky výhodnější.
Představme si, že máte na spořicím účtu alespoň 75 000 Kč, každý měsíc na něj posíláte peníze a zároveň pravidelně investujete 2000 Kč měsíčně.
Za rezervu můžete získat 4 body:
- máte spořicí účet s více než 1000 Kč,
- každý měsíc na něj pošlete peníze,
- máte alespoň 25 000 Kč,
- máte alespoň 75 000 Kč.
Za investování získáte další 3 body:
- máte investiční účet,
- investujete alespoň 500 Kč měsíčně,
- investujete alespoň 2000 Kč měsíčně.
Celkem tak máte 7 bodů, pokud nemáte žádné další započitatelné produkty. Jenže tím se dostáváte jen na 2 úroveň.
|Rezerva min. 75 000 Kč a investujete 2000 Kč měsíčně
|Do září
|Od října bez dalších produktů
|Automatická sazba
|3,80 %
|2,00 %
|Pokud si zvolíte všechny dostupné úrokové odměny
|3,80 %
|2,50 %
Zatím co ještě v září vám k nejvyšší sazbě stačí Plus účet, George a pravidelné investování či penzijní spoření v objemu alespoň 2000 Kč měsíčně, od října při stejné aktivitě (pokud nemáte další body například za penzijko, pojištění, úvěrové produkty nebo nilanci) dostanete max. 2,50 % p.a..
Rozdíl proti původním 3,80 % činí 1,30 procentního bodu.
Když k investování přidáte penzijko, můžete si naopak polepšit
Situace bude jiná, pokud máte u České spořitelny širší portfolio produktů.
Pokud máte stejnou rezervu alespoň 75 000 Kč, investujete 2000 Kč měsíčně a zároveň máte penzijní produkt, na který pravidelně posíláte alespoň 1700 Kč měsíčně, můžete získat celkem přibližně:
- 4 body za rezervu,
- 3 body za investice,
- 3 body za penzijní produkty.
Celkem tedy 10 bodů.
Tím se dostanete na úroveň 3. Automaticky máte 3,80 % p.a. a pokud jste si ve všech třech dosažených úrovních zvolili úrokový bonus, můžete se dostat až na 4,70 % p.a. V takovém případě si proti dnešní maximální sazbě naopak polepšíte.
Nový systém tedy podstatně více zvýhodňuje situaci, kdy u České spořitelny používáte několik různých typů finančních produktů současně.
Pro 5,2 % p.a. už potřebujete opravdu hodně bodů
Jen samotným spořením a pravidelným investováním se na 18 bodů nedostanete. Jedna z možných kombinací proto může vypadat například takto:
|Co máte
|Body
|Rezerva alespoň 75 000 Kč + pravidelné spoření
|4
|Penzijní produkt + příspěvek min. 1700 Kč
|3
|Investiční účet + 2000 Kč měsíčně + jednorázová investice 100 000 Kč
|4
|Životní pojištění
|3
|Domácnost/nemovitost/auto pojištění
|2
|Celkem
|16 bodů
Získali jste sice 16 bodů za intenzivní používání služeb Spořitelny a jejich partnerů, ale stejně na nejvyšší úroveň nedosáhnete. Potřebujete další 2 body například prostřednictvím dalších produktů, úvěrových vztahů nebo podle bilance.
Nejde samozřejmě o jedinou cestu k 18 bodům, bodový systém umožňuje více kombinací. Na příkladu je ale pěkně vidět, že nejvyšší sazba je nově navázána na podstatně širší využívání produktů a služeb České spořitelny.
Lepší cashbacky a odměny
Další důležitou novinkou je, že svoji odměnu nemusíte využít na zvýšení úrokové sazby spořicího účtu. V každé úrovni si totiž můžete místo vyšší sazby můžete zvolit jiný benefit.
|Úroveň
|Další bonusy místo lepší úrokové sazby
|1.
|20 % navíc v Moneybacku
datatrezor za 0 Kč
200 Kč do investic
auto/cyklo asistenci
AlzaPlus+
Mapy.com Premium
200 Kč do lékárny Dr. Max
Členstvi Hedepy+
Lístek do kina
200 Kč poukaz na GoQut
200 Kč poukaz na Slevomat
|2.
|pojištění odpovědnosti či spotřebičů na 1 rok
300 Kč na spořicí účet
450 Kč do investic
právní poradenství 5x 60 minut
500 Kč do lékárny Dr. Max
2 listky do kina
konzultace na Hedepy
450 Kč poukaz na Goout
450 Kč poukaz na Slevomat
|3.
|individuální cestovní pojištění
600 Kč na spořicí účet
800 Kč do investic
domácí asistenci na rok
předplatné DVTV
kalorické tabulky Premium
členstvi Hedepy+
předplatné dTest Plus
800 Kč poukaz na GoOut
800 Kč poukaz na Slevomat
|4.
|1 akcie Erste
1500 Kč do investic
soubor asistenčních služeb z předchozích úrovní
ročni dálniční známka
1500 Kč do lékárny Dr. Max
členství Forbes
1500 Kč poukaz na GoOut
1500 Kč poukaz na Slevomat
Za každou dosaženou úroveň si můžete vybrat (jen) 1 odměnu ročně. Můžete si tak vybrat např. lepší kurzovou marži při platbě debetní kartou, různé formy předplatného, příspěvky na investování nebo třeba dálniční známku.
Podle informací serveru Měšec.cz budou součástí odměn i lepší kurzy při platbě kartou. České spořitelně se zatím tento benefit nepodařilo připravit ke spuštění k 1. 10. 2026, ale počítá se s ním. Lepší kurzy poté mají vypadat takto:
|Úroveň
|Kurzová marže u debetní karty
|Základní (start)
|průměr +3,70 %
|1. úroveň
|+0,99 %
|2. úroveň
|+0,69 %
|3. úroveň
|+0,49 %
|4. úroveň
|+0,29 %
Z každé úrovně si můžete vybrat 1 jakoukoli odměnu.
Lze to i jednoduše
Pokud máte ke Spořitelně blízký vztah a jde o vaši hlavní banku, se kterou řídíte váš finanční život, nová hra LevelUP vám může přihodit další peníze navíc, a to nejen formou lepší úrokové sazby, ale i prostřednictvím reálných finančních odměn. Aplikace George vás pohlídá a bude vás informovat o vaší úrovni, splněných bodech i nárocích na odměny.
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|0,29 %
0,49 %
0,69 %
0,99 %
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|4. úroveň
3. úroveň
2. úroveň
1. úroveň
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|Součást programu LevelUp jako volba odměny, poté, co tuto možnost ČS nabídne.
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Průměrná marže podle testů kurzu platebních karet serveru Měšec.cz. Použito bylo 9–24 měření podle typu karty. Výjimkou je Česká spořitelna, kde je část dat podle tabulky nového programu, procenta bez úrovně jsou ale dle našeho testu.