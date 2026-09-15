Air Bank zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu na 3,20 % p.a. K tomu ale kompletně změní podmínky

Air Bank od středy 16. 9. 2026 změní mění pravidla spoření na spořicím účtu. Když budete chtít získat nejvyšší úrokovou sazbu, budete si muset nastavit tzv. pravidelné spoření nebo posílat pravidelně peníze na spořicí účet.
Stávající úroková sazba je max. 2,60 % p.a. do 300 000 Kč, resp. do 500 000 Kč podle plnění podmínek (viz níže). To se mění.
Na novou úrokovou sazbu 3,20 % p.a. dosáhnete při splnění podmínky pravidelného spoření, a to do částky 300 000 Kč. Peníze nad tuto hranici vám banka úročí sazbou 2 % p.a. bez horního limitu.
Pokud nechcete žádné pravidelné spoření nastavovat, dostanete nově sazbu 2 % p.a. na celý zůstatek bez dalších podmínek.
|Typ spoření
|Nyní
|Podmínky
|Spořicí účet
bez pravidelného spoření
|2,60 → 2 % p.a.
|Do 15. 9. 2026:
- 5× měsíčně zaplatit platební kartou (sazba platí do 300 000 Kč)
- 5× měsíčně zaplatit debetní kartou + min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet sazba platí do 500 000 Kč)
Jinak sazba 0 % p.a.
Od 16. 9. 2026:
2 % p.a. bez podmínek a bez omezení limitu
|Spořicí účet
s pravidelným spořením
|2,60 → 3,20 % p.a. do 300 000 Kč (resp. původně 500 000 Kč)
0 → 2 % p.a. nad 300 000 Kč
|3,20 % ročně do 300 000 Kč
2 % p.a. od 300 000 Kč
|Část zůstatku nad 300 000 Kč při splnění podmínek
|2,50 → 2 % p.a.
|2 % ročně bez horního limitu
|Dětský spořicí účet
|2,60 → 3,20 %
|Bez podmínek.
Podmínku pravidelného spoření můžete splnit třemi způsoby:
- Můžete si nastavit automatické převody peněz na spořicí účet, tzv. pravidelné spoření,
- využít drobné spoření při platbách kartou
- nebo každý měsíc poslat na spořicí účet alespoň 1000 Kč.
Nové podmínky se vám nezapnou automaticky.
Pokud jste stávající klienti Air Bank, musíte si nový způsob úročení sami aktivovat v aplikaci My Air. Když nic nezměníte, vaše současné nastavení spořicího účtu zůstane beze změn. Noví klienti budou mít nový režim nastaven automaticky.
Pokud přejdete na novou nabídku Air Bank, automaticky vám končí povinnost 5 plateb kartou měsíčně, resp. přijmu min. 25 000 Kč měsíčně. Tato podmínka tak padá i pro nové klienty banky.
Ano, potvrzuji, spořicí účty mají nové parametry a původní podmínky končí, potvrdil serveru Měšec.cz Michal Kuzmiak z tiskového oddělení Air Bank.
Pokud ale změnu neprovedete, jak jsme už psali, nic se pro vás nemění.
Jestli využíváte dětský spořicí účet, změna vás potěší. Od 16. září 2026 banka zvýší automaticky sazbu na 3,20 % p.a. a nebude po vás požadovat pravidelné spoření (to nebylo ani doteď). Podnikatelských spořicích účtů se změna netýká.
Air Bank tedy nově nabízí vyšší úrokovou sazbu, ale za cenu nové podmínky. Kdo chce 3,20 % p.a,, musí změnit své finanční chování a pravidelně spořit. Kdo žádné nastavení řešit nechce, dostane nižší, ale stále garantovanou sazbu 2 % p.a, nově bez omezení zůstatku.
Změna tak zvýhodňuje aktivní střadatele, zatímco pokud si necháte peníze jen tak „odložené“ na spořicím účtu, budete mít úrokovou sazbu horší.
Pozor, pokud máte od Air Bank tzv. Zahraniční kartu a chcete ji mít nadále bez poplatku, u ní se (zatím) podmínky nemění. Nadále musíte splnit 5 transakcí měsíčně a 25 000+ Kč příjmu měsíčně na účtu, jinak za kartu zaplatíte 100 Kč měsíčně.