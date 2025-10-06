Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
Co se dozvíte v článku
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka a.s.
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro říjen 2025
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Artesaˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spořicího účtu a většiny termínovaných vkladů jsou beze změn.
- Termínovaný vklad Artesa Standard
- Termínovaný vklad Artesa Bonus
- Duální vklad 20 %
- Duální vklad 30 %
- Duální vklad 40 %
- Duální vklad 50 %
Došlo ke zvýšení úprokové sazby na ročním termínovaném vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|3,50 → 4 %
|2 roky
|3,70 %
|4 roky
|2,05 %
|5 let
|2,05 %
Banka CREDITAS
Úrokové sazby spoření jsou beze změn:
Česká spořitelna
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
ČSOB
Bonusové spořicí účty a termínované vklady jsou beze změn:
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium TOP
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Duo Profit
Fio banka
Pouze jeden spořicí účet je beze změn:
Zvýšení úrokové sazby na dalším spořicím účtu.
U tohoto spořicího účtu můžete měsíčně provést max.max. 2 odchozí platby/hotovostní výběry.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|2,25 → 2,70 %
Zvýšení úrokových sazeb u některých úložních lhůt termínovaného vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,30 %
|14 dní
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|2,70 %
|6 měsíců
|2,10 → 2,70 %
|9 měsíců
|2,10 %
|1 rok
|2,10 → 2,70 %
|2 roky
|2,10 → 2,30 %
|3 roky
|2,30 %
|4 roky
|2,30 %
|5 let
|2,30 %
Inbank
Opětovné mírné zvýšení úrokových sazeb termínovaných vkladů Inbank. Naposledy úrokové sazby banka zvyšovala v září 2025.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3,10 -> 3,25 %
|6 měsíců
|3,20 -> 3,35 %
|1 rok
|3,20 -> 3,35 %
|2 roky
|3 %
J&T BANKA
Úrokové sazby jsou beze změn.
Komerční banka
Snížení úrokových sazeb u některých spořicích účtů:
Jde o základní spořicí účet a spořicí účet pro základní tarif Start.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000
|Bez omezení
|1,75 → 1,25 %
Spořicí účet pro cenový tarif Standard má stále původní úrokovou sazbu.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000
|Bez omezení
|1,75 %
Pokles úrokové sazby nastal i u dražších cenových tarifů.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000
|200 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,75 → 2,50 %
|0,01 %
Komerčka přestala sjednávat spořicí účty KB Spořicí konto Bonus, KB Spořicí konto Bonus Invest a Spořicí účet Junior. Proto jsme je ze srovnávače vyřadili.
Úrokové sazby těchto spořicích účtů jsou beze změn:
Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou beze změn.
mBank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
MONETA Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Zvýšení úrokových sazeb u termínovaného vkladu.
Novinkou je 1měsíční vklad nad 2,5 mil. korun s úrokovou sazbou 3,40 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|1 měsíc
|0,01 %
|0,01 → 3,40 %
|3 měsíce
|3 → 3,20 %
|3 → 3,20 %
|6 měsíců
|3,10 → 3,20 %
|3,10 → 3,20 %
|1 rok
|3,20 %
|3,20 %
Oberbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Partners Banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Novinka 4,06 % p.a. za doporučení:
Do srovnávače jsme přidali tzv. Spořicí účet s doporučením. To je stávající spořicí účet, na kterém můžete na 1 měsíc získat lepší úrokovou sazbu za každého nového, doporučeného klienta. A nový klient ji dostane taky, ale na 3 měsíce. Oba máte 4,06 % p.a. Akci banka spustila od 10. 9. 2025 (podrobné podmínky).
Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Raiffeisenbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
TRINITY BANK
Úroková sazba beze změn:
Zvýšení úrokové sazby na spořicím účtu a opětná změna názvů účtů.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,58 %
Konec a nový začátek
TRINITY BANK opět přejmenovala už tak komplikované názvy svých marketingových dodatků k jednomu a tomu samému spořicímu účtu. Tyto názvy končí:
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N CZK
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet CZK
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK
A vznikají nové. Alespoň jsou jenom dva…
Spořicí účet bez dalších podmínek.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|1,76 %
Pouze pro nové klienty, kteří se stali klienty TRINITY BANK od 20. 5. 2025 do 14. 9. 2025. Pro stávající klienty platí podmínka tzv. nového vkladu.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 400 000
|400 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,03 %
|2,01 %
Termínované vklady jsou beze změn:
UniCredit Bank
Úrokové sazby dvou spořicích účtů jsou beze změn:
Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,50 %
|2,70 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|2,70 → 3,20 %
|2,80 → 3,20 %
|1 rok
|2,70 → 3 %
|2,80 → 3 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Snížení úrokové sazby.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 dní
|2,50 → 2,40 %
Zvýšení úrokové sazby.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3 měsíce
|2,70 %
|6 měsíců
|2,70 %
|1 rok
|2,70 %
|2 roky
|2,70 → 2,80 %
Úrokové sazby spoření beze změn.
Všeobecná úverová banka a.s.
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem
Spoření s bonusem Premium
|3,25 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a.
|mBank
|mSpoření
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem Premium
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
|mBank
|mSpoření (5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
Aktuální data pro říjen 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,58 % p.a. TRINITY BANK
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3,01 % p.a. mBank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 3,50 % p.a. J&T BANKA
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,35 % p.a. Inbank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.