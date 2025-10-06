Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 8 minut
přidejte názor

Sdílet

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Na trh spoření zamířily dvě novinky. Jedna nabízí 4,06 % p.a. za doporučení nového klienta, úrokovou sazbu dostanou oba dva klienti. Druhá pak nabízí 3,58 % p.a. bez omezení výše vkladu,. Obecně však úrokové sazby spíše stagnují a prodlužují se jejich akční nabídky a garance.

 Air Bank

Co se dozvíte v článku
  1.  Air Bank
  2. Artesaˏ spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. ČSOB
  6. Fio banka
  7. Inbank
  8. J&T BANKA
  9. Komerční banka
  10. mBank
  11. MONETA Bank
  12. Oberbank
  13. Partners Banka
  14. Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
  15. Raiffeisenbank
  16. Revolut
  17. TRINITY BANK
  18. UniCredit Bank
  19. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  20. Všeobecná úverová banka a.s.
  21. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  22. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  23. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Aktuální data pro říjen 2025

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet (+ platíte kartou)
  2. Spořicí účet (platíte kartou + příjem)
  1. Termínovaný vklad

Artesaˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spořicího účtu a většiny termínovaných vkladů jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Artesa Universal
  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Bonus
  3. Duální vklad 20 %
  4. Duální vklad 30 %
  5. Duální vklad 40 %
  6. Duální vklad 50 %

Došlo ke zvýšení úprokové sazby na ročním termínovaném vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 3,50 → 4 %
2 roky 3,70 %
4 roky 2,05 %
5 let 2,05 %

Banka CREDITAS

Úrokové sazby spoření jsou beze změn:

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)
  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad

Česká spořitelna

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
  1. Termínovaný vklad
  2. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Bonusové spořicí účty a termínované vklady jsou beze změn:

  1. Spoření s bonusem
  2. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  3. Spoření s bonusem 18–26
  4. Spoření s bonusem pro děti TOP
  5. Spoření s bonusem TOP
  6. Spoření s bonusem Premium
  7. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  8. Spoření s bonusem Premium TOP
  9. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
  10. Duo Profit
  1. Termínovaný vklad

Fio banka

Pouze jeden spořicí účet je beze změn:

Zvýšení úrokové sazby na dalším spořicím účtu.

U tohoto spořicího účtu můžete měsíčně provést max.max. 2 odchozí platby/hotovostní výběry.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 2,25 → 2,70 %

Zvýšení úrokových sazeb u některých úložních lhůt termínovaného vkladu.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,30 %
14 dní 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 2,70 %
6 měsíců 2,10 → 2,70 %
9 měsíců 2,10 %
1 rok 2,10 → 2,70 %
2 roky 2,10 → 2,30 %
3 roky 2,30 %
4 roky 2,30 %
5 let 2,30 %

Inbank

Opětovné mírné zvýšení úrokových sazeb termínovaných vkladů Inbank. Naposledy úrokové sazby banka zvyšovala v září 2025.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3,10 -> 3,25 %
6 měsíců 3,20 -> 3,35 %
1 rok 3,20 -> 3,35 %
2 roky 3 %

J&T BANKA

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
  1. Vklady s výpovědní lhůtou
  2. Termínovaný vklad
  3. J&T COMBI (30 %)
  4. J&T COMBI (50 %)

Komerční banka

Snížení úrokových sazeb u některých spořicích účtů:

Jde o základní spořicí účet a spořicí účet pro základní tarif Start.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000
Bez omezení 1,75 → 1,25 %

Spořicí účet pro cenový tarif Standard má stále původní úrokovou sazbu.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000
Bez omezení 1,75 %

Pokles úrokové sazby nastal i u dražších cenových tarifů.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000 200 001 – neomezeno
Bez omezení 2,75 → 2,50 % 0,01 %

Komerčka přestala sjednávat spořicí účty KB Spořicí konto Bonus, KB Spořicí konto Bonus Invest a Spořicí účet Junior. Proto jsme je ze srovnávače vyřadili.

Úrokové sazby těchto spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  2. Dětský spořicí účet KB+

Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad

mBank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  3. mSpořicí účet Plus
  1. mVklad

MONETA Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus

Zvýšení úrokových sazeb u termínovaného vkladu.

  1. Termínovaný vklad MONETA Bank

Novinkou je 1měsíční vklad nad 2,5 mil. korun s úrokovou sazbou 3,40 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 0,01 % 0,01 → 3,40 %
3 měsíce 3 → 3,20 % 3 → 3,20 %
6 měsíců 3,10 → 3,20 % 3,10 → 3,20 %
1 rok 3,20 % 3,20 %

Oberbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Partners Banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (základní)

Novinka 4,06 % p.a. za doporučení:

Do srovnávače jsme přidali tzv. Spořicí účet s doporučením. To je stávající spořicí účet, na kterém můžete na 1 měsíc získat lepší úrokovou sazbu za každého nového, doporučeného klienta. A nový klient ji dostane taky, ale na 3 měsíce. Oba máte 4,06 % p.a. Akci banka spustila od 10. 9. 2025 (podrobné podmínky).

Peněžní důmˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Raiffeisenbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  1. Termínované vklady

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úroková sazba beze změn:

Zvýšení úrokové sazby na spořicím účtu a opětná změna názvů účtů.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,58 %

Konec a nový začátek

TRINITY BANK opět přejmenovala už tak komplikované názvy svých marketingových dodatků k jednomu a tomu samému spořicímu účtu. Tyto názvy končí:

  • Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N CZK
  • Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet CZK
  • Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK
  • Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK

A vznikají nové. Alespoň jsou jenom dva…

Spořicí účet bez dalších podmínek.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 1,76 %

Pouze pro nové klienty, kteří se stali klienty TRINITY BANK od 20. 5. 2025 do 14. 9. 2025. Pro stávající klienty platí podmínka tzv. nového vkladu.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 400 000 400 001 – neomezeno
Bez omezení 3,03 % 2,01 %

Termínované vklady jsou beze změn:

  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Úrokové sazby dvou spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Spořicí účet Save
  3. Spořicí účet k novému účtu

Zvýšení úrokových sazeb na termínovaném vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,50 % 2,70 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 2,70 → 3,20 % 2,80 → 3,20 %
1 rok 2,70 → 3 % 2,80 → 3 % 

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Snížení úrokové sazby.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 dní 2,50 → 2,40 %

Zvýšení úrokové sazby.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 %
3 měsíce 2,70 %
6 měsíců 2,70 %
1 rok 2,70 %
2 roky 2,70 → 2,80 %

Úrokové sazby spoření beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Dětský spořicí účet

Všeobecná úverová banka a.s.

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření bez limitů

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

školení DPH

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet s bonusem a podmínkami 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem

Spoření s bonusem Premium		 3,25 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a.
mBank mSpoření

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a.

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů
 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet s bonusem a podmínkami 3,50 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem Premium 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
mBank mSpoření (5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ) 3 % p.a.

Aktuální data pro říjen 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,58 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3,01 % p.a. mBank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 3,50 % p.a. J&T BANKA
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,35 % p.a. Inbank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Seriál: Šetříme s Měšcem
Přečtěte si všechny díly seriálu Šetříme s Měšcem nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 3. 10. 2025

Dále u nás najdete

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).