AI mění české pojišťovnictví. Rozhodující už není technologie

Ještě před několika lety se většina pojišťoven soustředila především na budování digitálních kanálů, klientských portálů nebo mobilních aplikací. Dnes se digitální transformace posouvá výrazně hlouběji. Umělá inteligence spolu s automatizací a lepším využíváním dat se stává běžnou součástí klíčových provozních procesů a pojišťovny začínají řešit otázku, jak ji efektivně škálovat napříč celou organizací.
Právě tento posun potvrzuje druhý ročník studie Digitalizace v českém pojišťovnictví 2026, kterou připravila společnost SOFTEC na základě rozhovorů se zástupci významných českých komerčních pojišťoven.
Největší změny probíhají při likvidaci škod
Nejrychlejší digitalizace dnes probíhá v oblasti likvidace pojistných událostí. Automatizace již pomáhá s registrací škod, kontrolou dokumentace, vytěžováním dat z dokumentů, analýzou fotografií nebo automatickým vyžádáním chybějících dokumentů a průběžnou notifikací klientů.
U jednodušších typů škod dosahují některé pojišťovny téměř plně automatizovaného zpracování. Přibližně sedm z deseti pojistných událostí je dnes hlášeno digitálně. Výsledkem je výrazně rychlejší vyřízení škod, nižší administrativní zátěž a lepší zákaznická zkušenost.
Naopak rozhodování o složitějších škodách zůstává doménou zkušených specialistů. Cílem umělé inteligence není člověka nahradit, ale umožnit mu věnovat více času případům, které skutečně vyžadují odborný úsudek.
Technologie už nejsou hlavní překážkou
Jedním z nejzajímavějších zjištění studie je změna bariér digitální transformace.
Ještě před několika lety byly hlavním tématem samotné technologie. Dnes jsou moderní AI platformy i automatizační nástroje většinou dostupné. Mnohem větší výzvou se stávají kvalita dat, historické core systémy, změna procesů nebo schopnost organizace přijmout nový způsob práce.
Digitální transformace se proto mění z IT projektu na strategickou obchodní iniciativu, která zasahuje celou firmu.
Byznys určuje směr, IT umožňuje změnu
Zásadní proměnou prochází také řízení transformačních projektů. Hlavním iniciátorem již není IT oddělení, ale byznys, který definuje obchodní cíle, očekávané přínosy a priority investic. IT se stále více stává partnerem, který pomáhá tyto cíle realizovat.
Současně sílí tlak na měřitelné ekonomické přínosy. Projekty bez jasného business case dnes obtížně získávají prioritu a návratnost investic se běžně očekává do tří let. Automatizaci využívají zejména ke zvyšování produktivity, zvládání rostoucího objemu práce bez navyšování kapacit a snižování provozních nákladů.
Budoucnost nebude patřit těm, kteří mají nejvíce AI
Rozhodující konkurenční výhodou nebude počet implementovaných AI nástrojů, ale schopnost propojit kvalitní data, moderní technologie a dobře nastavené procesy do jednoho funkčního celku.
Právě tam dnes české pojišťovnictví směřuje. Digitalizace přestává být technologickým tématem a stává se jedním z hlavních faktorů dlouhodobé konkurenceschopnosti.