Spoření v říjnu: Kam vložit peníze? Kompletní přehled nabídek bank a záložen

Původní akce, která měla skončit v září, světe, div se, byla prodloužena. Takže pořád můžete využít akční nabídku úrokové sazby 5,50 % p.a. pro nově založený účet START, OPEN, TOP. Úroková sazba je garantovaná do 30. 6. 2023 pro zůstatek do 1 mil. Kč. (Podrobné podmínky)

Akce trvá do: 31. 12. 2022

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa oprášila termínovaný vklad Artesa Premium. Při úložce na 1 a 2 roky nabídne úrokovou sazbu 6,30 % p.a. Při úložce na 4 a 5 let pak 2,05 % p.a. Hlavním tahákem tohoto finančního produktu je, že úrokový výnos je vyplacen předem na váš běžný účet a můžete s ním okamžitě nakládat.

Základní členský vklad je 1000 Kč a vrací se. Na vklad se uplatní Pravidlo 1:10, ale členský vklad není pojištěn.

Banka CREDITAS

Spořicí vklad 1M: 4,80 → 5 % p.a. do 500 000 Kč, poté 4 % p.a. (beze změny). Novinkou je vyšší pásmo, původně bylo 350 000 Kč

Spořicí vklad 3M: 4,90 → 5,50 % p.a. do 500 000 Kč, poté 4 % p.a. (beze změny).

Termínovaný vklad na 6 měsíců: 5,20 → 5,50 % p.a.

Česká spořitelna

Česká spořitelna od 1. 10. 2022 měla při dodržení podmínky investování zvýšit úrokovou sazbu u vybraných spořicích účtů na 5 % p.a. Ke dni publikace článku (tj. již 3. den v říjnu) však v oficiálním úrokovém lístku banky žádná změna není uvedena, proto jsme úrokové sazby v našem srovnávači nechali na původní úrovni. Pokud dojde ke změně, provedeme jejich aktualizaci.

Komerční banka

Termínovaný vklad na 1 rok: 4 → 5,50 % p.a.

Oberbank

Spořicí účet Speciál: 0,01 → 4 % p.a. po dobu max. 6 měsíců. Je potřeba dodat, že Oberbank je tak trochu jiná banka ve všech ohledech a umí stanovovat úrokové sazby zcela individuálně (ty ve veřejném sazebníku nenajdete).

Raiffeisenbank

Spořicí účet HIT PLUS s bonusem:4,50 → 5,50 % p.a. do 500 000 Kč, poté 0,01 % p.a. (beze změny). Došlo i ke zvýšení úrokového pásma, nově je 500 000 Kč. Původní produkt s názvem Spořicí účet XL s bonusem měl pásmo do 250 000 Kč.

Vyšší úrokové sazby má termínovaný vklad eKonto Garant u ročního vkladu:





Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 10 000 000 10 000 001 – 30 000 000 30 000 001 – neomezeno 1 rok 5 → 5,80 % p.a. 5,50 -> 6 % p.a. 0,01 % (beze změny)

Také standardní termínovaný vklad má vyšší úrokovou sazbu na jeden rok:

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 10 000 000 10 000 001 – 30 000 000 30 000 001 – neomezeno 1 rok 5 %→ 5,80 % p.a. 5,5 → 6 % p.a. 0.01 %

Aktuální inflace Inflace v srpnu 2022 byla meziročně 17,20 % p.a.

