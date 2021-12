Spoření v prosinci: kam vložit peníze? Velký přehled

Akční nabídky (řazení podle úrokové sazby)

ČSOB

Do 31. 12. 2021 stále platí akční nabídka ČSOB u spořicího účtu Duo Profit. Běží na něm v listopadu zvýšená akční úroková sazba 3 % p.a. (bylo 2,50 % p.a.) po dobu 1 roku od založení účtu (podmínky). Je tam jen jedno velké ale. Abyste získali tuto úrokovou sazbu, musíte s bankou investovat do podílových fondů skupiny KBC v objemu min. 30 000 Kč s tím, že musíte uhradit minimálně 1% vstupní poplatek.

Pro fondy

ČSOB Opatrný zodpovědný

ČSOB Premium Opatrný zodpovědný

ČSOB Odvážný zodpovědný a

ČSOB Premium Odvážný zodpovědný

platí podmínka minimální uhrazené výše vstupního poplatku ve výši 0,5 %. Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50 % součtu výše vkladu a investované částky. Strop vkladu není omezen. Po započtení vstupního poplatku tak orientační efektivní úroková sazba činí 2,50 % p.a. (u poplatku 0,50 %) a 2 % p.a. (u poplatku 1 %). Spořit můžete maximálně tolik, kolik investujete (investice musí být stejná nebo vyšší než spoření).

Příklad: Pro spoření ve výši 1 mil. Kč s úrokovou sazbou 3 % p.a. musíte investovat stejnou nebo vyšší částku. Takže potřebujete min. 2 miliony. Z investice (toho druhého 1 milionu) uhradíte vstupní poplatek 1 % nebo 0,50 % podle typu fondu (tj. 10 000 Kč, resp. 5000 Kč).

Sberbank

Podobnou investičně-spořicí akční nabídku má i Sberbank. Pokud do jí prodávaných podílových fondů investujete min. 300 000 Kč, dostanete na spořicím účtu FÉR spoření bonusovou úrokovu sazbu 2,75 % p.a. (bylo 2 % p.a.) po dobu 1 roku. I tato sazba se v listopadu zvyšovala a platí pro pásmo do 500 000 Kč (podrobnosti). Poplatek za investice do fondů je v rozmezí od 0,35 % do 3,75 %.

TRINITY BANK

Stále běží akční nabídka TRINITY BANK s názvem Spořicí účet s výhoda+ Dobrý klient, kde je úroková sazba 2,58 % p.a. bez omezení zůstatku (bylo 1,58 %). I tato sazba se v listopadu zvyšovala a v současné době jde o nejlepší nabídku na trhu, pokud jde o spořicí účet bez výpovědní lhůty. Můžete mít jen jeden typ tohoto účtu.

Expobank

Do 31. 3. 2022 trvá akční nabídka Expobank s odměnou 500 Kč za založení běžného účtu s úrokovou sazbou 2,01 % p.a. bez omezení zůstatku (bylo 1,40 %). Zásadní rozdíl je, že jde o běžný účet, takže jej můžete používat ke všem platbám a peníze se na něm stále úročí.

Zvyšujeme (řazeno abecedně)

Artesa

Úrokové sazby družstvo zvýšilo u termínovaných vkladů Standard a Bonus.

Termínovaný vklad Artesa Standard

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 20 000 – neomezeno 1 měsíc 0,05 % 3 měsíce 0,25 % 6 měsíců 0,55 % p.a. 1 rok 1,9 % 2 roky 2.2 % → 2,40 % p.a. 3 roky 2.5 % → 3,20 % p.a. 4 roky 2.75 %- > 3,30 % p.a. 5 let 3 % → 3, 30 % p.a.

Termínovaný vklad Artesa Bonus

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – neomezeno 3 roky 2,50 → 3,20 % p.a. 4 roky 2,75 % → 3,30 % p.a. 5 let 3 % → 3,30 % p.a.

Banka CREDITAS

Spořicí účet+ se nově úročí 2 % p. a. (bylo 1,30 %) pro část vkladu do 350 tisíc korun a 1 % p.a. (bylo 0,70 %) pro část vkladu nad tento limit.

Česká spořitelna

Česká spořitelna zvýšila úročení spořicích účtů z 0,20 % na 1,5 % p.a. pro omezenou výši vkladu. Zvýšení se vás týká jen v případě, že máte u Spořky účet PLUS, nebo využíváte službu Erste Premier a Erste Pri­vate Banking. Pokud ve Spořitelně máte jen základní účet, úroková sazba se nemění. Přesněji jde o produkty Spoření České spořitelny a Spoření Premier.

ČSOB

Banka zvýšila sazby ve všech pásmech, podrobnosti ukazuje tabulka.

Produkt Současný úrok (p.a.) Úrok od 10.11. (p.a.) Spoření s bonusem přes ČSOB Smart* do 250 tis. Kč 1 % 1,55 % (sazba jen na první tři měsíce, poté se sníží na aktuálně platný úrok – nyní je to 0,5 – 0,75 %) Spoření s bonusem do 250 tis. Kč 0,25 % 0,25 → 0,5 % 250 až 500 tis. Kč 0,3 % 0,30 → 0,6 % 500 tis. Kč až 1 mil. Kč 0,35 % 0,35 → 0,75 % Spoření pro děti s bonusy** 0,5 % 0,50 ->1,5 % Termínovaný vklad 3 měsíce 0,35 % 0,35 → 1 % Termínovaný vklad 6 měsíců 0,5 % 0,50 → 1,5 % Termínovaný vklad roční 1 % 1 → 2 % Duo Profit 2,5 % 2,50 → 3 %

Equa bank

Vyšší úrokovou sazbu máte na spořicím účtu HIT. Nově max. 1,50 % p. a. (bylo 0,40 %) v pásmu do 200 000 Kč. Nad tuto částku se nadále bude úročit sazbou 0,10 % p.a. Pro získání úrokové sazby 1,50 % p.a. je nutné 3× v měsíci zaplatit kartou, nebo mít v Equa bank investice min. hodnotě 50 000 Kč, jinak se sazba snižuje na 0,10 %.

Spořicí účet MAX má nově úrokovou sazbu 1 % p.a. nad 500 000 Kč (bylo 0,10 %).

U termínovaného vkladu došlo ke zvýšení, ale i ke snížení. 6 měsíční vklad má nově 2,50 % p.a. (bylo 0,20 %), ale ostatní sazby klesly unisono na 0,01 % p.a. (bylo 0,20 – 0,80 % p.a.). Výjimkou je 3měsíční fixace, ta je beze změny 0,20 % p.a.

Fio banka

Fio banka zvýšla úrokovou sazbu na Fio kontu. Nová úroková sazba je 1,50 % p.a. (bylo 0,05 %), ale pouze do 200 000 Kč.

Hello bank!

Hello spoření nově nabízí sazbu 1,8 % ročně (bylo 1 %) na vklady do 200 000 Kč. Hello účet (běžný účet) je nyní úročen 0,5 % ročně do 100 000 Kč (bylo 0 % ).

J & T Banka

Úrokové sazby se zvýšily ve všech pásmech.

Spořící účet

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – neomezeno 1 den 1,10 → 2 % p.a.

Vkladový účet

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – neomezeno 33 dnů 1,20 → 2,25 % p.a. 3 měsíce 1,30 – > 2,50 % p.a.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 100000 – neomezeno 3 měsíce 0,9 → 2,25 % p.a. 6 měsíců 1 -> 2,50 % p.a. 9 měsíců 1,1 → 2,60 % p.a. 1 rok 1,6 → 2,75 % p.a. 1.25 roku 1,8 → 2,80 % p.a. 1.5 roku 1,8 → 2,90 % p.a. 2 roky 2,1 → 3,00 % p.a. 3 roky 2,2 → 3,10 % p.a. 4 roky 2,3 → 3,20 % p.a. 5 let 2,6 → 3,25 % p.a. 10 let 2,9 → 3,30 % p.a.

J&T COMBI (50 %)

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů.

J&T MONEY CZK

J&T BOND CZK

J&T RENTIER CZK

ba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 4 000 000 1 rok 1,40 → 3,15 %p.a. 3 roky 1,90 → 3,4 % p.a.

J&T COMBI (30 %)

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:

J&T MONEY CZK (platí sazba 3,25 % p.a./3 roky)

J&T BOND CZK (platí sazba 3,50 % p.a./3 roky)

J&T RENTIER CZK (platí sazba 3,70 % p.a./3 roky)

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 4 000 000 1 rok 1,50 → 3,25 %p .a. 3 roky 2 → 3,5 % p.a. 3 roky 2,20 → 3,70 % p.a.

mBank

mSpoření do 100 000 Kč se nově úročí sazbou 1,50 % p.a. (bylo 0,40 % p.a.).

MONETA Money Bank

MMB zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu Spoření B na 2,50 % p.a. (bylo 1,50 % ) pro vklady do 1 milionu korun, poté klesne na na 0,50 % p.a. Musíte si ale založit nový spořicí účet, stávajících účtu se zvýšení netýká. Banka nečekala takový zájem klientů, takže zakládání účtů provázely výpadky a nově už není úroková sazba garantovaná.

V nabídce banky najdete dva názvy spořicích účtů se stejnou úrokovou sazbou. Jde však stále o jeden produkt, banka název rozlišuje podle distribuční cesty.

Spořicí účet „Spoříto“ = online založený účet pro nové klienty banky.

Spořicí účet „Spoření“ = účet založený na pobočce, nebo stávající klienti banky s nově založeným účtem (jakkoli).

Roční termínovaný vklad má nově úrokovou sazbu 2,50 % p.a.

NEY spořitelní družstvo

Úročení kampelička navýšila především u krátkodobých a střednědobých úložek, a to od 0,1 až po 0,5 % p. a. Sazby se zvýšily jak u měsíčních přípisů úroku, tak u přípisů úroku na konci období vkladu.

Termínovaný vklad (měsíční úroky)

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 500 000 500 001 – neomezeno 3 měsíce 1,3 % 1,3 % 6 měsíců 1,8 % 1,8 % 1 rok 2,3 % 2,9 % 2 roky 2,5 % 2,5 % → 3,2 % 3 roky 2,6 % 2,6 % → 3,3 % 4 roky 2,8 % 2,8 % → 2,8 % 5 let 2,9 % 2,9 % 7 let 3 % 3 % 10 let 3 % 3 %

Termínovaný vklad (úroky na konci vkladu)

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 500 000 500 001 – neomezeno 3 měsíce 1,5 % 1,5 % 6 měsíců 2 % 2 % 1 rok 2,5 % 2,5 % → 3,1 % 2 roky 2,7 % 2,7 % → 3,4 % 3 roky 2,8 % 2,8 % → 3,5 % 4 roky 3 % 3 % 5 let 3,1 % 3,1 % 7 let 3,2 % 3,2 % 10 let 3,2 % 3,2 %

Peněžní dům

Zvyšovaly se úrokové sazby napříč všemi fixacemi, maximum však bylo o 1 % p.b. Maximální výše získatelné úrokové sazby termínovaného vkladu byla 1,20 % p.a., nově je to 2,20 % p.a., ale za podmínky dalšího členského vkladu. Jinak klesá na max. 1,70 % p.a. při 5leté fixaci a nad 1 mil. korun.

Raiffeisenbank

Bývalí klienti ING Bank, kteří přešli do Raiffeisenbank, od 1. 12. 2021 získají lepší úrokovou sazbu na Spořicím účtu TOP. To je speciální produkt pro ně určený (Podrobnosti, pravidla akce.)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 300 000 300 001 – neomezeno Bez omezení 1 % → 1,6 % 0,2 %

Stávající a noví klienti Raiffky mají vyšší úrokovou sazbu u spořicího účtu XL s bonusem do 150 000 Kč. Nově 1,50 % p.a. (bylo 0,40 %). Nárok na bonus (ve výši 1,40 % p. a.) za aktivní využívání účtu banka vyhodnotí a připíše na účet po ukončení kalendářního měsíce.

Ode dna se konečně odlepily úrokové sazby termínovaných vkladů do 5 milionů korun. Byly jednotně 0,01 % p.a., nyní jsou sazby od 1 do 2 % p.a. při měsíční až 4leté fixaci.

Banka opět začala prodávat eKonto Garant. To je termínovaný vklad na 1–3 roky, u kterého banka garantuje možnost výběru max. 20 % vkladu, a to 1× během doby trvání vkladu. Úroková sazba je 2 % p.a. do 5 mil. korun.

Sberbank

Úrokové sazby se zvýšily u všech spoření.

Fér spoření (bez běžného účtu)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno Bez omezení 0,20 → 1,50 % p.a. 0,20 → 0,80 % p.a.

Fér spoření (s běžným účtem)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno Bez omezení 0,20 → 1,80 % p.a. 0,20 → 1,00 % p.a.

Fér spoření (s investováním)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 500 000 500 001 – neomezeno Bez omezení 2 % → 2,75 % p.a. 0,01 % p.a. (beze změny)

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 30 000 – 10 000 000 1 rok 0,3 % → 2,00 % p.a. 2 roky 0,5 % → 2,10 % p.a. 3 roky 0,7 % → 2,20 % p.a.

TRINITY BANK

Kromě akční nabídky popsané výše banka zvýšila úrokové sazby napříč všemi pásmy u termínovaných vkladů. Navíc pásma změnila, proto jsme kompletně přepsali původní pásma a nasadili nová.

Zvýšení sazeb je u vkladového účtu (nově max. 2,21 % p.a.) a vkladového účtu Bonus+ (nově max. 2,10 % p.a., bylo 0,90 %)

Spořicí účet Úrok+ zvyšuje sazbu z 0,50 % p.a. na 1,58 % p.a.

Spořicí účet výhoda plus 1,38 % -> 2,08 % p.a.

Snižujeme

Úrokové sazby spoření se od posledního srovnání nesnižovaly.

Držíme

Některé banky zůstávají ve svých postojích neměnné. Třeba UniCredit Bank stále drží na spořicím účtu Prima úrokovou sazbu 0,05 % p.a. do 500 000 Kč a 0,01 % p.a. nad tuto částku. U jejich termínovaných vkladů je svorně 0,01 % p.a.

Končíme

Vyřadili jsme termínovaný vklad Artesa Premium, protože jej spořitelní družstvo Artesa už nesjednává.

MONETA Money Bank nově sjednává už jen Spořicí účet B, proto jsme vyřadili jejich Spořicí účet A.

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích depozitních produktů stále nedokážou pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakékoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace v září 2021 byla meziročně 5,80 %, reálně je však vyšší.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu.