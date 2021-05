Spoření v květnu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky

Oberbank má od dubna novou akční nabídku na termínovaný vklad Top Jistota Plus. Ten se úročí v půlročních intervalech 0,15 %, 0,25 % a 0,35 % p.a., průměrná úroková sazba je tak 0,25 % p.a. (bylo 0,05 % p.a.). Akce trvá do konce června 2020, předčasné ukončení vkladu je bez sankce.

Garantovanou sazbu 0,40 % p.a. až do 31. 3. 2022 má u spořicího účtu Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Výpovědní doba je 3 měsíce, takže jde spíše o 3měsíční termínovaný vklad. Stejnou dobu garance má tato malá banka u dětského spořicího účtu, což je bývalá dětská vkladní knížka. Sazba je 2 % p.a., i tady je 3měsíční doba výpovědi.

Komerční banka má stále probíhající akci (od 1. 1. 2021) na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie.

Novinky

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz má v nabídce Progresivní vklad. To je termínovaný vklad, který se každý rok úročí odlišnou úrokovou sazbou. Efektivní úroková sazba za 4leté období je 0,566 % p.a.

Zvyšujeme

Oberbank zvýšila úrokovou sazbu u termínovaného vkladu Top Jistota z 0,05 na 0,15 % p.a.

Snižujeme

ČSOB snížila úrokovou sazbu u spořicího účtu Duo Profit z 1,50 na 1 % p.a. Podmínkou zůstává povinnost investovat.

Hello bank! snížila úrokovou sazbu na Hello spořicím účtu z 1 % na 0,60 % p.a. a běžný účet už neúročí (bylo 0,60 % p.a. do 100 000 Kč).

mBank snížila úrokovou sazbu na mSpoření. Nyní je 0,40 % p.a. (byla 0,90 % p.a. do 100 000 Kč).

TRINITY BANK sjednotila úrokovou sazbu u všech spořicích účtů Výhoda+. Pro nové klienty platí již od dubna 0,21 % p.a., pro stávající až od 10. 5. 2021 (viz změna podmínek).

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu