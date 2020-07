Spoření v červenci 2020: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky a produktové novinky

Nejsou.

Zvyšujeme

Artesa spořitelní družstvo zvýšilo sazby o 0,40 procentních bodů u 3–5leté fixace u spořicího účtu Artesa Jistota (nyní 2,20–2,40 % p.a.).

KB spořicí konto Bonus od Komerční banky zvyšuje sazby pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Navyšuje se fixní bonusová sazba platná pro část zůstatku do 200 000 Kč včetně o 1 % p.a. a pro část zůstatku nad 200 000 Kč do 3 mil. Kč o 1,29 % p.a. Pro tyto smlouvy zároveň platí, že do 31. 12. 2020 neklesne součet základní úrok. sazby a fixní bonusové sazby v pásmu do 3 mil. Kč pod 2 % p.a.

Snižujeme

Artesa spořitelní družstvo snížilo sazbu u spořicího účtu na 1,70 % p.a. z 1,80 % p.a. O 0,10 procentních bodů klesly sazby u některých fixací termínovaného vkladu Standard. Totéž nastalo pro všechny fixace u termínovaného vkladu Bonus, termínovaného vkladu Premium; u spořicího účet Artesa Jistota jen u roční a dvouleté fixace.

Spořicí účet+ od Banky CREDITAS má nově pásmové úročení. Končí úroková sazba 1 % p.a. (bonusová 0,70 a standardní 0,30), místo toho se sazba v pásmu do 350 000 Kč snižuje na 0,50 % p.a. a nad 350 000 Kč klesá na 0,20 % p.a.

Prudké snížení sazeb postihlo spořicí účet MAX od Equa bank, do 500 000 Kč nově 0,10 % p.a. (bylo 0,20 %) a nad 500 001 Kč nyní 0,30 % p.a. (bylo 1 %). Spořicí účet HIT má nižší sazbu v pásmu nad 200 000 Kč, nově 0,10 % p.a. (bylo 0,20 % p.a.).

Neo účet od Expobank má nižší úrokovou sazbu pro všechny, kteří si jej založili od 1. 7. 2020, nově 0,25 % p.a. Kdo to stihl do 30. 6. 2020, má sazbu 0,65 % p.a.

KB spořicí konto Bonus od Komerční banky má nižší sazbu u prvního pásma do 200 000 Kč, nově 0,20 % p.a. (bylo 0,30 % p.a.). Sazby klesly i na KB spořicím kontu Bonus Aktiv, nyní max. 0,20 % p.a. (bylo 0,35 % p.a.).

Sberbank snížila sazby u všech pásem termínovaného vkladu, původní sazby 1,20–1,35 % p.a. nahradily 0,70–0,80 % p.a.

Končíme

Běžný účet Richee má od července nulovou úrokovou sazbu (bylo 0,60 % p.a.), projekt Richee navíc k 31. 7. 2020 končí a Banka CREDITAS stávající klienty převede na Běžný účet CREDITAS.