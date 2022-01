Skončilo už 18 dodavatelů energií, od začátku roku další dva

Od začátku roku 2022 skončili další dva dodavatelé energií. Společnost Czech Energy z Jablonce nad Nisou přestala obchodovat 5. 1. 2022, její zákazníci k DPI přešli automaticky 9. 1. 2022 v 06:00. Firma dodávala jen plyn.

Dodávky zemního plynu do všech plynových kotelen provozovaných společností Czech Energy s. r. o. jsou zajištěny řádně a za výhodných, dlouhodobých podmínek u dominantního dodavatele plynu v ČR. Společnost Czech Energy s. r. o. je nadále fungujícím a solventním obchodním partnerem a dodavatel služeb a prací svým zákazníkům.

Dalším nefunkčním dodavatelem je firma Lumius z Frýdecko-Místecka. Ta s energiemi skončila v úterý 11. 1. 2022, její zákazníci k DPI přejdou v sobotu 15. 1. 2022 v 6:00 hod. Ukončení dodávek se týká elektřiny i plynu. Na rozdíl od jiných společnosti firma Lumius přímo uvádí, že ukončila svoji činnost celkově, tedy nejen s energiemi.

Vyjádření Lumius

Informace pro domácnosti

Vážení zákazníci,

s politováním Vám tímto musíme oznámit, že společnost Lumius, spol. s r.o., je nucena ukončit dodávky elektřiny a plynu.

K tomuto rozhodnutí společnost přiměla přetrvávající bezprecedentní situace na velkoobchodních trzích s energiemi, která je tak turbulentní, že vývoj se nedá předvídat.

Cena obou komodit v posledních šesti měsících stoupla mnohonásobně (plyn osminásobně, elektřina šestinásobně). I přesto, že společnost činila všechny nezbytné kroky k zajištění dodávek pro své zákazníky, vývoj trhu i stále se zvyšující nároky na finanční zajištění obchodování naší společnosti již nadále neumožňuje pokračovat v dodávkách.

Pro naše zákazníky to znamená, že dodávku elektřiny a zemního plynu bude zajištovat tzv. dodavatel poslední instance, a to po dobu 6 měsíců. Zajištění dodávky prostřednictvím dodavatele poslední instance vzniká ze zákona, tudíž se nemusíte obávat přerušení dodávek do Vašich odběrných míst.

Všem našim zákazníkům doporučujeme přechod knovému dodavateli, co vnejkratším možném čase.

I v následujícím období jsou Vám k dispozici zákaznická linka 800 33 11 67 a emailový kontakt domacnosti@lumius.cz.

Dotazy k vystaveným vyúčtováním, vracení přeplatků prosím směřujte na adresu

fakturace@lumius.cz.

Dotazy k stavům Vašich odběrných míst (samoodečty), popř. jiné technické informace Vám poskytneme prostřednictvím emailové adresy pds@lumius.cz.

Nastalá situace nás velice mrzí a omlouváme za veškeré způsobené komplikace.

S úctou,

Ing. Pavel Miklas

jednatel

Informace pro velkoodběratele

Zahájení dodávek dodavatelem poslední instance se podle zákona nevztahuje na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh. Tito zákazníci si musí zajistit nového dodavatele zemního plynu bez zbytečného odkladu.