Pojišťovny a autobazary získaly silný nástroj. Stát zveřejnil seznam taxíků

Pořídit si auto, začít rychle a snadno vydělávat peníze na ulici a osekat náklady. To je častá a velmi naivní představa začínajících řidičů a dopravců, kteří chtějí provozovat taxislužbu, ať už legálně, nebo nelegálně. V praxi to funguje jen za podmínky, že dopravce/řidič bude vědomě něco zanedbávat, či přesněji podvádět, a nejde přitom o zákazníka. Povinných nákladů a poplatků je dostatečné množství. Pakliže bude chtít v této oblasti podnikat poctivě, bude platit za svoji „hloupost“ vysokými náklady za provoz vozidel a nízkými příjmy, a to bez ohledu na to, zda má taxametr, nebo jezdí „na aplikaci“. Nízká cena pro cestujícího výměnou za neřešení zákonných povinností dopravce je lákavá. Jenže podmínky provozování taxislužby jsou nyní sjednocené pro všechny a je jedno, zda jde o hotelové taxi, obecní „senior“ taxi, auta jezdící pro Bolt, Liftago, Uber nebo taxi z malé vesničky.

Hlavní oblastí, kde se dá významně u taxíku ušetřit, je povinné ručení a technická kontrola. Pokud totiž auto provozujete jako taxi, přirážky pojišťoven jsou masakr (o pojištění rizikových vozidel a příplatcích pojišťoven bude samostatný článek). Pakliže ale auto pojistíte jako „běžný provoz“, platíte standardní, příjemnou cenu.

Častým případem proto je, že auto sice je evidováno v evidenci vozidel taxislužby na místně příslušném úřadě (tato povinnost platila odjakživa i pro „alternativní“ taxislužby, že se tak nedělo, je věc správních orgánů), ale v registru vozidel je vedeno jako „běžné použití“.

Povinností provozovatele je přitom nahlásit v registru vozidel i jeho účel použití. Pokud to ale neudělá, sankce nehrozí a při policejní kontrole se takové auto tváří jako „běžné vozidlo“, nemá-li viditelné znaky taxíku.

To má dva pozitivní dopady.

Úspora za technickou kontrolu – konec

Každý taxík musí ze zákona co 12 měsíců na technickou prohlídku. Kdo to nedělá, riskuje, že při jakékoli nehodě (i nezaviněné) se bude postupovat tak, že jeho vozidlo taxi, co se tváří, že není taxi, bude prohlášené za vozidlo nezpůsobilé k silničnímu provozu se všemi důsledky. Pokud provozovatel vozidla před technickou kontrolou vozidlo taxi „odstrojí“, nebo to nijak nepřizná, a tím dostane dvouletou platnost prohlídky, po uplynutí 12 měsíců je jeho vůz stejně nezpůsobilý k provozu, a to i přesto, že mu ještě rok technická „naoko“ platí.

Při nehodě mohou nastat dvě možnosti:

pojišťovna bude hledat příčinnou souvislost nehody, „propadlou“ STK zohlední, škodu uhradí, řidič dostane pokutu za propadlou STK, a tím to skončí, nebo se pojišťovna bude držet pojistných podmínek a celou škodu bude regresem vymáhat po tom, kdo na komunikaci neměl co dělat, protože vozidlo bylo nezpůsobilé, a tedy vůbec nemělo vyjet.

Ušetřených cca 2300 Kč ročně za toto nestojí. Problémem je však každoroční razítko ve velkém technickém průkazu, které kupci signalizuje, že šlo o taxi, což významně snižuje prodejní cenu. Tento problém je ale vyřešen, jak se dozvíte níže.

Úspora za povinné ručení – konec

Mít auto jako taxi je velmi nákladná záležitost. Pokud si myslíte opak, zkuste si spočítat cenu povinného ručení pro sebe soukromě a následně jako pro „taxi“. Cena se může zvýšit i o 2000 % (ano, dva tisíce procent). A tady nejde o tisícovky, ale desetitisíce ročně. To je hlavní důvod, proč vysoký počet taxíků je před pojišťovnami vedený jako auto pro „běžný provoz“, a ne jako „taxi“. Cena pojistného tím totiž stoupne nejméně dvojnásobně, u některých pojišťoven i dvacetinásobně. Faktem je, že neexistence veřejné databáze taxíků tomu nahrávala.

Mít oficiálně auto jako taxi je drahé Provozovat auto pro taxislužbu bude pro mnoho dopravců nově velmi drahá záležitost. 1. Auto měli registrované na rodné číslo, nově musí být na IČO. Tím se mění i pojistka a věšinou jim prudce zdraží. 2. Auto měli pojištěné pro „běžný provoz“, nová databáze umožňuje pojišťovnám provést kontrolu a doúčtovat pojistné pro taxi. 3. Povinná nálepka „taxi“ na čelním skle je jasnou identifikací pro kontrolní orgány, že musí být mj. roční STK. Kdo v taxislužbě dosud podnikal poctivě, toho se ale tyto novinky nedotknou.

A to byl také častý důvod, proč se po dopravní nehodě sundávala svítilna taxi nebo strhávaly polepy, či v případě „alternativních“ taxislužeb dopravce/řidič dělal vše, aby se neprozradilo, že jde o taxi. A to také končí.