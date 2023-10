Revolut Pro mění podmínky. Zpřísňuje cashback a zakazuje některé transakce

Revolut Pro je doplněk k vašemu osobnímu účtu Revolut. Má vlastní číslo účtu, tj. IBAN, a vlastní platební kartu. Revolut Pro můžete používat výhradně k podnikání v roli OSVČ. Není určený pro právnické osoby (pro ty je Revolut Business). Revolut Pro byl oficiálně spuštěn 20. 9. 2022 ve vybraných zemích, včetně Česka.

Pro nové zákazníky Revolutu Pro již platí nové obchodní podmínky, vydané 29. 9. 2023. Stávajícím zákazníkům změna nastane za 60 dnů, tj. 28. 11. 2023 je poslední den platnosti původních podmínek. A jde o poslední den, kdy ještě může dojít k provedení transakcí, které podle nových podmínek již možné nebudou.

Co se mění

Změny jsou jen drobné, ale pro některé typy OSVČ zcela zásadní.

Upřesněné informace obsažené ve fakturách a žádostech při prodeji pomocí Revolutu Pro,

nově vznikly výluky pro typy transakcí, které se nesmí používat v Revolutu Pro a hrozí za ně zrušení účtu,

přibyly výluky pro cashback.

První bod projdeme rychle, Revolut v podstatě jen informuje, že bude uchovávat data vašich zákazníků, kterým budete vystavovat platby pomocí Revolutu. A nyní si probereme další dvě změny.

Zakázané transakce

Původní pravidla transakcí Revolutu Pro byla benevolentní. Jedinou podmínkou bylo, že tento firemní účet a kartu k němu musíte používat výhradně pro podnikání, tedy platby i platební kartu. Tím to haslo.

Nové podmínky už ale definují typy transakcí, které Revolut podporovat nechce, a pokud je provedete, budou zamítnuty, a to jak převody z/na účet, tak transakce kartou. Od 29. 11. 2023 to platí i pro stávající zákazníky Revolutu Pro.

Zakázané transakce u Revolutu Pro

Zakázané transakce u Revolutu Pro Typ obchodníka MCC kód kartových schémat Zastavárny a prodejci použitého zboží 5933 Finanční produkty a služby, včetně převodů peněz a transakcí podobných penězům 6012, 6051, 6538 Seznamovací a eskortní služby 7273 Videohry, zábavní automaty a herny 7994 Hazardní hry a loterie 7995, 9406

Pozor, nejde jen o to, že vám danou transakci Revolut nepovolí. Pokud některou z těchto transakcí provedete, může váš podnikatelský účet Pro zrušit (soukromý vám zůstane). To stejné vás čeká v případě, že kartu Revolut Pro budete používat k soukromým výdajům. Důkazní břemeno, že jste nic neporušili, je na vaší straně a je jen na uvážení Revolutu, jak se k vám postaví a zda důkazy budou dostatečné. Příklad: Na Tinderu raději nepoužívejte kartu Revolut Pro.

Nové výluky pro cashback

Do cashbacku u firemních karet Revolut říznul již 23. 1. 2023, stávající zákazníci měli odklad do 25. 3. 2023. Tehdy činil 1 % beze stropu, po změně je cashback v rozmezí 0,40–1,20 % bez omezení výše. Přehledně to ukazuje tabulka níže, do které jsme nově přidali tarif Ultra, oficiálně spuštěný 16. 6. 2023.

Cashback u Revolutu Pro

Revolut Pro – cashback Tarif Výše cashbacku Dodatečný cashback u soukromé karty podle tarifu Cena tarifu měsíčně Standard 0,40 % bez omezení – 0 Kč Plus 0,40 % bez omezení – 89,99 Kč (nebo 899,99 Kč ročně = v přepočtu 74,99 Kč měsíčně) Premium 0,60 % bez omezení – 174,99 Kč (nebo 1750 Kč ročně = v přepočtu 145,83 měsíčně) Metal 0,80 % bez omezení 0,10 % v EHP a Švýcarsku, 1 % ostatní země, max. 299,99 Kč měsíčně 299,99 Kč (nebo 3000 Kč ročně = v přepočtu 250 Kč měsíčně) Ultra 1,20 % bez omezení 0,10 % v EHP a Švýcarsku, 1 % ostatní země, max. 1200 Kč měsíčn 1200 Kč měsíčně (nebo 13 200 Kč ročně = v přepočtu 1100 Kč měsíčně)

Více jsme psali v článku Revolut mění podmínky. Snížil cashback u firemních karet a zpoplatní některá dobíjení.

Nové podmínky samotnou výši cashbacku nemění, ale vylučují některé obchodníky, u nichž cashback byl dostupný. Typicky jde o obchodní místa, kde dochází k velkoobjemovým transakcím souvisejících s podnikáním (platba daní, energií, dobírkových služeb apod.).

Celkem jde o 4 nové výluky, jsou v tabulce označené.

Výluky na cashback u Revolutu Pro od 29. 9. 2023 (pro stávající majitele účtu „Pro“ pak od 29. 11. 2023)





Revolut Pro a výluky u cashbacku Typ obchodníka MCC kód kartových schémat Převody peněz 4829 Komunální služby, voda, teplo, energie → nová výluka od 29. 9. 2023 4900 Hotovostní transakce a kvazitransakce (loterie, kasina, šeky, sázky, předplacené platební karty atd.) 6010, 6011, 6012 Kvazihotovostní transakce (loterie, kasina, šeky, sázky, předplacené platební karty atd.) 6050, 6051 Cenné papíry, investice 6211 Finanční transakce 6540 Daně → nová výluka od 29. 9. 2023 9311 Státní služby → nová výluka od 29. 9. 2023 9399 Poštovní služby → nová výluka od 29. 9. 2023 9402

Tato změna bude mít zásadní vliv na zákazníky, kteří kartu Revolut Pro používají pro platby energií, na úřadech a na poštách. Daně v Česku totiž zatím kartou platit nelze, takže tuto výluku nepocítíte.

Typickým příkladem vysokobjemových cashbacků jsou platby záloh a vyúčtování energií, nákup zboží prostřednictvím dobírky České pošty a správní poplatky a pokuty na úřadech.

Transakce samozřejmě musejí souviset s podnikáním, což Revolut umí kontrolovat např. požadavkem doložení účtů a faktur, fotografiemi skladovaného zboží apod. Vysokých transakčních objemů lze dosáhnout typicky u obchodování s prémiovou elektronikou, počítačovými licencemi, náhradními díly do vozidel apod. Tyto cashbacky už nebudou.

Se změnou podmínek máte možnost vyjádřit nesouhlas do 60 dnů od zveřejnění, tj. do 28. 11. 2023 včetně. Na základě toho vám pak Revolut bez jakýchkoliv sankcí zruší váš podnikatelský účet Revolut Pro a zůstane vám jen osobní, soukromý účet.