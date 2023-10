Posíláte zásilku pod pseudonymem? Pokud se ji nepodaří doručit, už se vám možná nevrátí

Zpočátku to vypadá nevinně. Z nějakého důvodu používáte v pracovním životě pseudonym. Jste například umělec, malujete obrazy, píšete knihy, něco tvoříte. A nechcete vystupovat pod občanským jménem. V každodenním životě vás takové používání pseudonymu asi moc neomezí, ale pokud budete chtít posílat zásilky, možná narazíte.

Někde totiž s používáním pseudonymů nepočítají.

Jednoduchý příklad ze života

Ukázat si to můžeme na jednoduchém příkladu. Jste malíř obrazů a svá díla vystavujete pod pseudonymem. Máte kupce, který má zájem o dva z vašich obrazů. Domluvíte se na zaslání poštou. Kupec zaplatí, vy pečlivě zabalíte a pošlete. Místo občanského jména ale uvedete váš pseudonym.

Když se zásilka podaří adresátovi doručit, všechno dopadne dobře. Pokud si ale kupec nestihne na poštu zajít a zásilka se vrátí odesílateli, máte problém. Pošta nemá jak poznat, že váš pseudonym patří opravdu vám.

Vydání zásilky oproti průkazu totožnosti

Pokud posíláte zásilku přes Českou poštu a uvedete jako odesílatele svůj pseudonym, nikdo to při přebírání zásilky kontrolovat nebude. V této fázi vám to tedy projde, ale problém nastává, když se balíček či dopis odesílateli vrátí. Adresátovi třeba nepřišla výzva do schránky, nebo byl na dovolené a nestihl na poštu dojít.

Zásilka se podle pravidel vrátí odesílateli a vy si ji tam můžete vyzvednout zpátky. Ovšem musíte splnit jedno pravidlo. Zásilku zpět odesilateli vydají, pokud se prokáže, že je tím, kdo je uveden jako odesilatel. Což není umělecké jméno, informuje Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty.

Pošta zkrátka nemá žádný mechanismus, jak ověřit, že osoba, která si jde převzít nevyzvednutou zásilku je odesílatelem, když občanské jméno neodpovídá jménu odesílatele na zásilce. V konečném důsledku by tak Česká pošta vydávala zásilky osobám, které se prokazují jiným jménem, než je uvedeno v kolonce odesílatel, a nemá jak ověřit, o koho jde.

Pokud tedy budete chtít posílat zásilky pod pseudonymem, tak přes Českou poštu je to risk. Když se zásilka doručí, je to dobré. Kdyby se vám měla vracet, tak vám ji pošta nevydá, protože nebude souhlasit odesílatel na zásilce s vaším občanským jménem.

Někde stačí znát heslo

Například v Zásilkovně ale stačí znát heslo. To je stejné jak pro podání zásilek, tak pro jejich vyzvednutí. Při použití služby Mezi námi tak teoreticky můžete při odesílání použít pseudonym, protože při případném vrácení zásilky bude obsluha chtít znát jen heslo. A to bude totožné jako to, se kterým jste zásilku odesílali. Na druhou stranu uvádění pseudonymu je pro Zásilkovnu porušení smluvních podmínek. Ve Všeobecných obchodních podmínkách máme zároveň uvedeno, že odesílatel je povinen uvádět správné údaje a kontakty, uvádí Kamil Chalupa, tiskový mluvčí Zásilkovny.

Pseudonym se nepovažuje za správné uvedení údajů a kontaktů, a tak byste teoreticky také mohli mít problém při posílání pod pseudonymem. Vzhledem k tomu, že výdej i příjem zásilek funguje na principu hesla, se na to možná nepřijde, ale doporučit to pochopitelně nemůžeme. Pokud chcete použít pseudonym, Zásilkovna doporučuje jiný postup. Pokud chce odesílatel používat umělecké jméno, tak mu doporučíme registraci za použití IČO a v klientské sekci může následně uvést, pod jakým jménem chce v rámci komunikace s námi vystupovat, dodává Kamil Chalupa. A tady už si můžete zvolit i pseudonym.





Pod pseudonymem a bez IČO? Jde to

Chcete posílat zásilky pod pseudonymem a mít jistotu, že se nedostanete do problémů, kdyby se vám zásilka měla vrátit? Také to jde. Například u společnosti DPD nehraje pseudonym žádnou roli. Podstatné je, aby bylo možné odesílatele kontaktovat – všechna data k tomu sám zadává při objednání přepravy – důležitá je hlavně adresa, telefon a email, uvedl pro Měšec.cz Miloš Malaník, generální ředitel DPD.

Za správnost údajů si v tomto případě odpovídáte vy sami, protože vy sami sdělujete přepravní společnosti své údaje. V případě, že se balíček po neúspěšném doručení vrací zpět, tak vám bude kurýr volat, případně zvonit na dané adrese. Když ale udáte správné telefonní číslo nebo si na zvonek umístíte i pseudonym, nebudete mít se zpětným odběrem nedoručené zásilky problém. Vaši totožnost nikdo ověřovat nebude.

Podobně postupuje i přepravní společnost PPL. Při odeslání vyplňujete formulář, kde veškeré informace o sobě uvedete. Tedy i případný pseudonym. Nedoručené zásilky se pak vrací na adresu odesílatele. Pro vrácení je důležitá správná adresa, telefonní číslo a ideálně, aby bylo umělecké jméno uvedeno na zvonku nebo schránce. U vrácené zásilky se nekontroluje jméno odesílatele pomocí OP, a proto ji můžeme vydat, uvedl pro Měšec.cz Milan Loidl, ředitel marketingu a business development PPL CZ.

Vybírejte moudře

Pokud se rozhodnete posílat dopisy či balíčky pod uměleckým jménem, zvažte dobře, kterou společnost k tomu využijete. Zdá se to jako maličkost, ale jak je vidět, ne všude byste se setkali s pochopením. Někde jsou pravidla vzhledem k interním procesům a způsobu doručování vstřícnější a pseudonym nevadí. Jinde ale nepochodíte a pokud by si adresát balíček nepřevzal, už se k němu nedostanete. Ani vy, ani on.