 »   »  Půl roku bez sociálního pojištění. Pro OSVČ se možná chystá odpuštění plateb

V pátek 20. března 2020 byl do připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. Opatření se by se dotklo přibližně 600 000 osob a v případě, že dojde ke schválení, by mělo být účinné již od března 2020.

Pokud návrh z pera ministryně Jany Maláčové (ČSSD) bude schválen, OSVČ by nemusely hradit tzv. sociální pojištění od března 2020 do srpna 2020 včetně dle svých stávajících vyměřovacích základů.

Připomeňme si, že minimální záloha sociálního pojištění pro hlavní činnost pro rok 2020 je stanovena na 2544 Kč měsíčně. Při půlročním odpuštění plateb by tak šlo minimálně o 15 264 Kč, které by zůstaly v peněženkách OSVČ. S vyšší zálohou tedy stoupá i výše odpuštění platby, kterou by OSVČ nemusely hradit.

V praxi by to probíhalo takto:

V období od 03/2020 do 08/2020 včetně OSVČ nebudou platit zálohy na sociální pojištění. Při podání přehledu příjmů za rok 2020 (tj. současně s daňovým přiznáním za rok 2020, tedy zhruba v dubnu příštího roku 2021) se tato doba bude považovat za vyloučenou dobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu. V překladu do češtiny to znamená, že těch 6 měsíců neplacení sociálního pojištění nebude mít vliv na váš případný důchod (zda vůbec důchody nějaké budou, je už jiné téma). Po technické stránce odpuštěné zálohy se budou uvádět jako uhrazené.

Pokud přesto zálohy budete hradit, po podání přehledu příjmů za rok 2020 se budou považovat za přeplatek a Česká správa sociálního zabezpečení je vám vrátí.

Důležité: Jde jen a pouze o návrh. Zálohy raději dál hraďte do doby skutečného schválení. Zákon by mohl být parlamentem projednán v úterý 24. března 2020. Ministerstvo financí oba návrhy podpoří. Jeho ministrymě Schillerová však navrhne zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 100 miliard korun.

Odpuštění plateb zdravotního pojištění se nechystá, maximálně odpuštění záloh. U zdravotního pojištění se navrhuje jen odpustit penále za neplacení záloh. OSVČ by tedy mohly přestat platit i zálohy na zdravotní pojištění, po skončení ochranné doby by je ale musely doplatit a nebylo jim za to účtováno žádné penále. Minimální záloha pro OSVČ je 2352 Kč měsíčně a pro osoby bez zdanitelných příjmů 1971 Kč měsíčně.

Pomáhají i města a kraje

Kromě návrhu na odpuštění půlročních plateb sociálního pojištění už přicházejí praktické pomoci přímo z míst, kde OSVČ podnikají. První vlaštovkou je Ostrava, která nabízí pomoc ve formě prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlou finanční výpomoc do 20 000 korun nebo dotační program do 100 000 korun.

Sledujte proto webové stránky svých místě příslušných obcí a měst, je totiž pravděpodobné, že vám některé z nich také pomoc nabídnou.