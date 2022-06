První banky slibují další odpouštění dluhů. Které to budou?

Není to tak dávno, co vláda ohlásila pokračování Milostivého léta. Ani ne dva týdny poté ohlásila podobnou akci první banka. Zatím ale není jasné, jestli se soukromé subjekty zapojí v takové míře jako minulý rok.

Ani ne dva týdny po ohlášení pokračování státního Milostivého léta (které ale začne až od září) s akcí už odstartovala MONETA Money Bank.

Její verze Milostivého léta začala tedy od června a potrvá do konce srpna. Během této doby banka odpustí veškeré sankční poplatky a úroky.

Akce platí pro klienty, kteří jsou v exekuci nebo kteří byli k 31. květnu letošního roku v prodlení se splácením závazků o více než 90 dní.

Pro tyto dvě skupiny klientů však platí odlišná pravidla:

Podle banky se může tato nabídka týkat necelých 5 tisíc smluv. Znamená to, že MONETA je v tuto chvíli připravena odpustit téměř 115 milionů korun, uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Dodal také, že generální pardon na sankční poplatky a úroky udělí banka v okamžiku doplacení jistiny a obchodního úroku. Tedy po třech měsících u lidí v exekuci nebo do sedmi let u klientů v prodlením delším než 90 dní ke konci května. V případě, že budou tuto novou splátkovou dohodu řádně plnit, nebude jim banka během této doby účtovat žádný další úrok ani sankční poplatky, vysvětlil Spurný.

Mluvčí Zuzana Filipová pro server Měšec.cz ještě dodala, že pokud by klient v exekuci potřeboval více času (například kvůli rozhodnutí něco za účelem splacení závazku zpeněžit), měl by mít možnost se v těchto individuálních případech s bankou domluvit na určitém prodloužení tříměsíční časové lhůty.

Patříte-li mezi skupinu klientů, kteří mohou akci využít, můžete se k akci připojit přes web banky.

Nabídka Milostivého léta se vztahuje:

Možnost sjednání splátkové dohody na sedm let naopak neplatí pro klienty v insolvenci.

Své Milostivé léto chystá také Česká spořitelna. Zatím ale nechce prozrazovat nic konkrétnějšího: Čas a podmínky spuštění oznámíme v dohledné době, řekl nám Filip Hrubý, mluvčí banky.

Air Bank, ČSOB, Fio banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank nyní zvažují, zda se do akce zapojí.

Expobank, Hello bank!, Komerční banka, mBank a Oberbank se k akci připojovat nechystají.

O akci, do které se soukromé subjekty zapojovaly minulý rok, jsme informovali v článku Dluhy v rámci Milostivého léta odpustí banky i úvěrovky. Co pro to musíte udělat?