Produktové novinky za duben 2018: startuje multibanking a zdraží elektřina

Pojišťovnictví

Allianz: už jen fixní spoluúčast

S novinkou přišla v dubnu 2018 Allianz pojišťovna. Zrušila totiž variabilní spoluúčast u havarijního pojištění. Nově si toto pojištění můžete sjednat už jen s fixní spoluúčastí. Ta činí 1000 Kč – 50 000 Kč.

Hlavním důvodem ke zrušení variabilní spoluúčasti bylo zjednodušení. Fixní částka je totiž pro klienty mnohem čitelnější než ta procentuální. Vyšší procentní spoluúčast se může výrazně prodražit především u větších škod, které se pohybují v řádu stovek tisíc korun, říká Václav Bálek, mluvčí Allianz.

Seat Financial Services: úvěr na auto s nulovou úrokovou sazbou

U Seat Financial Services si nově můžete pořídit vůz s nulovou úrokovou sazbou. Vybírat můžete z řad Ibiza, Arona a Leon. Financovaná hodnota pak musí být do 200 000 Kč a na maximálně 5 let.

Při nižší akontaci a financování na 12 nebo 24 měsíců začíná úroková sazba na 2,99 % ročně. Pokud klient využije nabídky a nový vůz značky SEAT si pořídí s 50% akontací a zároveň financovanou hodnotou do 200 000 Kč, může si současně nastavit akci SEAT za polovinu. V praxi to znamená, že 24 měsíců platí pouze pojištění. Po uplynutí dvou let má pak standardně na výběr, jak s poslední nerovnoměrnou splátkou ve výši 50 % naloží, vysvětluje Lukáš Cankař, ředitel marketingu a retailového prodeje SEAT Financial Services.





Součástí měsíčních splátek je i SEAT Pojištění. To zahrnuje havarijní pojištění a povinné ručení s uznáním bonusů například za bezeškodní průběh. Volit můžete mezi dvěma variantami.

Zůstatkovou hodnotu pak můžete uhradit třemi způsoby. Buď ji jednorázově uhradíte, nebo si prodloužíte splácení, nebo auto odkoupí dealer a vy peníze použijete na úhradu poslední splátky a akontaci na nový vůz.

Bankovnictví

Air Bank: nově umožňujeme platit mobilem

Máte-li účet u Air Bank, můžete nově platit v obchodě i mobilem. Banka totiž spustila placení přes chytré telefony se systémem Android a technologií NFC. Vše běží přes její vlastní aplikaci My Air.

Pokud chcete technologii využívat, potvrdíte to přímo v aplikaci a zadáte PIN. Klientovi ve většině případů stačí, aby rozsvítil svůj telefon a přiložil jej k platebnímu terminálu. U částek nad 500 Kč však musíte vždy zadat PIN. Ten zadáváte přímo na telefonu a následně telefon opět přiložíte k terminálu, aby byla transakce dokončena.

Banka CREDITAS: umíme ovládat účty dalších bank

Banka CREDITAS spustila v dubnu možnost ovládání účtů dalších bank. Pokud máte u banky účet, nově si skrze své internetové bankovnictví můžete do správy přidat také účty u Fio banky a Equa bank a nově také Air Bank.





Banka plánuje v následujících měsících začlenit do integrovaných účtů také Českou spořitelnu.

ČSOB: komunikace přes WhatsApp, kontrola domácnosti na dálku a další

Československá obchodní banka spustila za minulý měsíc řadu novinek. Jednou z nich je koupě srovnávače Ušetřeno.cz, který se zaměřuje na prodej bankovních, pojistných, energetických a telekomunikačních služeb. Nově tak bude ČSOB prodávat i volání a energie.

Kromě toho banka vyvinula a spustila platformu NaDoma, která využívá internet věcí a umožňuje na dálku ovládat až 255 chytrých přístrojů v domácnosti.

Pokud si aplikaci nainstalujete, můžete ovládat a kontrolovat domácnost z tabletu nebo chytrého telefonu. Podmínkou je však pořízení centra kontroly a připojení všech zařízení právě k němu.

Přes zmíněnou aplikaci pak lze na dálku spravovat systém základních bezpečnostních čidel včetně detektoru kouře či pohybu. Dále pak chytré zásuvky, které můžete na dálku vypnout a díky tomu i zapnutý spotřebič, který není „chytrý“.

Zařízení kompatibilní s platformou ČSOB bude u specializovaných prodejců označeno logem banky. ČSOB počítá s tím, že bude postupně dle přání klientů uvádět nová řešení i chytrá zařízení. Více informací naleznete na webu platformy.

A pokud byste s bankou potřebovali něco zkonzultovat, můžete nově využít i komunikační aplikaci WhatsApp. Služba funguje na telefonním čísle 607 275 105, a to v pracovní dny od 7:00 do 22:00. O víkendu pak od 10 do 19 hodin. Aplikaci je možné stáhnout v obchodech Google Play i App Store bezplatně.

Vzhledem k tomu, že aplikace limituje počet konverzací na jedno telefonní číslo, bude banka vždy po určitě době stávající telefonní číslo nahrazovat novým. Aktuální kontakty tak vždy naleznete na webu ČSOB.

Diners Club: nabízíme kreditku za 20 Kč na rok

Diners Club spustil společně s webem Lupa.cz akci, v rámci které si můžete sjednat kreditní kartu Diners Club Vintage za zvýhodněných podmínek.

Za první rok zaplatíte místo ročního poplatku 2990 Kč jen 20 Kč. Za druhý a další rok vám bude naúčtován poplatek 990 Kč ročně. Pokud kartu nesplatíte v bezúročném období, je částka úročena první rok úrokem 4,9 %. V dalších letech pak úrokem 9,9 %.

Recenzi na kreditní kartu Diners Club si můžete přečíst v článku Diners Club. Přátelská kreditka pro všechny (recenze).

Akce je spuštěna ku příležitosti oslav 20. narozenin obou společností. V ceně karty je také úrazové pojištění a cestovní pojištění pro všechny osoby, které cestují s držitelem karty.

Více podrobností naleznete na webu diners.cz.

Essox: získali jsme bankovní licenci

Česká národní banka udělila další licenci nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů, a to společnosti ESSOX.

Firmy, které chtějí poskytovat nebankovní úvěry, musí kvůli novému zákonu požádat o licenci. Ty uděluje pouze Česká národní banka. O licenci bylo možné požádat jen do začátku března 2017. Od té doby má ČNB na rozhodnutí 15 měsíců, tedy nejpozději do června 2018. Do té doby firmy, které o licenci zažádaly, podnikají v provizorním režimu. Ty, které licenci nezískají do konce května 2018, musí svou činnost pozastavit, dokud jim licence nebude udělena.

V současné době má již licenci udělenou 39 společností. Aktuální stav uvádí na svých stránkách Česká národní banka.

Hypoteční banka: nabízíme hypotéku pro nízkoenergetické stavby

Hypoteční banka zařadila do svého portfolia novinku v podobě Zelené hypotéky. Ta je učena na podporu výstavby a rekonstrukce energeticky šetrného bydlení. Tuto variantu hypotéky tak můžete využít jen v případě, že vaše stavba bude splňovat energetickou náročnost A nebo B.

Součástí Zelené hypotéky jsou i benefity, a to finanční zvýhodnění při sjednání ve výši minimálně 7000 Kč. Dále budete mít možnost získat 20 % finančních prostředků nad rámec rozpočtu, který jste předložili při žádosti o hypoteční úvěr. Tyto peníze pak budou sloužit jako jakási rezerva.

RSTS: úrok na stavebku pro mladé přes 4 %

Raiffeisen stavební spořitelna spustila akci, v rámci které nabízí výhodnější podmínky u stavebního spoření pro děti a mladé lidi do 25 let. Pokud si založí stavební spoření, získají nadstandardní úrokovou sazbu 1,5 % po dobu 6 let.

V případě využití plné státní podpory tak celkové zhodnocení přesáhne 4 % ročně. Akce platí do 30. června 2018.

Ti, co podmínku věku nesplňují, mohou spořit také, ale s úrokem 1 % ročně. Při využití plné státní podpory pak lze dosáhnout ročního zhodnocení 3,6 %.

Wüstenrot: akce na spořicí účty a nižší úrokové sazby

Wüstenrot – stavební spořitelna spustila akci na spořicí účty. Do konce července 2018 můžete na všechny nově vložené finanční prostředky získat úrok 1,2 %. Maximální zhodnocení 0,6 %, které nabízí Wüstenrot Spořicí účet, navyšujeme o dalších 0,6 %. Klienti tak mohou dosáhnout až na úrok 1,2 %, říká Pavel Hejzlar, produktový manažer finanční skupiny Wüstenrot.

Základní úrok na spořicím účtu je 0,2 % ročně. Dalších 0,4 % ročně získáte na sjednání fixace prostředků na 3–12 měsíců. A všechny finanční prostředky, které pošlete na spořicí účet po 1. dubnu 2018 budou úročeny dalším bonusem 0,6 % (celkem tedy 1,2 %).

Podrobné informace k akci naleznete na webové stránce Wüstenrot. Dále se také můžete podívat na srovnání spořicích produktů u nás na Měšci, a to:

Stavební spořitelna také zvýhodnila Půjčku ProBydlení. Nově umožňuje čerpat bez zajištění úvěr do výše 800 000 Kč. Došlo navíc ke zkrácení požadavku na minimální úvěrovou historii, a to na 12 měsíců pro alespoň jeden z refinancovaných úvěrů. Doposud to bylo 18 měsíců.

Úroková sazba půjčky začíná na 4,39 % ročně. Rozhodnutí o schválení je klientovi oznámeno do 24 hodin. Volitelná je výše splátek, dobu splácení si může klient protáhnout až na 22 let, říká David Krček, produktový manažer stavební spořitelny Wüstenrot.

Do 30. června 2018 stavební spořitelna odpouští poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Novinku si připravila i Wüstenrot hypoteční banka a snížila garantované sazby u hypoték o 15 setin procentního bodu. Týká se to úrokových sazeb pro hypotéky s LTV od 80 do 90 %.

Banka momentálně nabízí také akci u poplatku za zpracování a poskytnutí úvěru. Pro všechny doby fixace úrokové sazby Wüstenrot promíjí poplatek ve výši 2400 Kč. Konkurenční banky většinou tento poplatek nevybírají vůbec.

Garantované úrokové sazby u hypoték Wüstenrot (LTV 80–90 %) 1 rok 4,29 % 2 roky 4,29 % 3 roky 2,64 % 5 let 2,84 % 7 let 3,04 % Refinancované hypotéky 3 roky 2,54 % 5 let 2,74 % 7 let 2,94 %

Další novinkou je zvýhodnění financování výstavby rodinných domů. Nově můžete získat i 100 % současné hodnoty nemovitosti. Novinka se vztahuje pouze na Hypotéku pro vlastní bydlení s účelem novostavba rodinného domu. Maximálně takto můžete získat 2 000 000 Kč. Sazba hypotéky začíná na 2,35 % ročně.

Spotřebitel

ČEZ: zdražíme elektřinu. Většina si musí připlatit

Od začátku června 2018 zdraží energetická společnost ČEZ elektřinu pro domácnosti. Průměrná výše zdražení bude 4 % a nebude se týkat těch, kteří si ceny zafixovali, což je přibližně 40 % zákazníků.

Hlavním důvodem pro zdražení je růst cen na velkoobchodních burzách, které za poslední dva roky stouply téměř na dvojnásobek. K podobnému navýšení cen přistoupila už od začátku roku společnost E.ON.

Ceny plynu se ČEZ v dohledné době zvyšovat nechystá.

Benzina: na mytí auta se můžete objednat

Síť čerpacích stanic Benzina nově umožňuje se objednat na mytí auta. Spustila totiž aplikaci MYCÍ digi linka. Ta je bezplatná a je určena pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS.

V rámci aplikace je možné se objednat na mytí auta. Aplikace vám před nákupem mycího programu sdělí, která z myček v okolí je volná a kde jsou naopak fronty. Řidič si v aplikaci vybere vhodnou myčku v okolí, zvolí si mycí program, online během pár vteřin zaplatí a může vjet rovnou do myčky bez jakéhokoli vystupování nebo otevírání okénka, vysvětluje Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu pro maloobchod skupiny Unipetrol. Odpadne tím také nutnost nákupu poukazu na čerpací stanici a zadávání kódu před samotným vjezdem do myčky.

Aplikace pracuje s rozpoznáváním SPZ a vytvořila ji finská společnost Superoperator. Do konce srpna také společnost zavedla akci, v rámci které vám při použití aplikace naúčtuje o 10 Kč nižší cenu při každém mytí.

Poslanci schválili garanční fond. Peníze za dovolenou budou více zajištěné

Pokud cestujete na dovolenou s cestovní kanceláří, budete nejspíš brzy více chránění pro případ krachu cestovní kanceláře. Pomoci má nový garanční fond, do kterého budou cestovní kanceláře povinně přispívat. Ten v dubnu schválili poslanci. Novela zákona o podnikání v cestovním ruchu nyní míří k projednání do senátu.

Původní vládní návrh obsahoval odvod ve výši 0,25 % z ročních tržeb cestovních kanceláří. Poslanci ale horní hranici snížili na 0,1 %. Koeficient však bude pro každý rok stanovovat ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je mít ve fondu 50 000 000 Kč. Pak by měl být odvod nulový. K naplnění fondu by mělo dojít zhruba do dvou let.

Změny u cashbacku mají zpoždění. Musíme si počkat

Již v polovině dubna 2018 mělo dojít ke změnám u služby cashback. Karetní společnosti ale termín posunuly, a to od 1. července 2018. Dolaďují se technické záležitosti, takže původně odhadovaný termín se tím odsouvá, řekl serveru Měšec.cz Tomáš Zimmermann, mediální zástupce společnosti Mastercard. Podle Romana Kotlána, výkonného ředitele Sdružení pro bankovní karty, změny začnou platit na začátku prázdnin. Cash back s těmi nově nastavenými limity začne fungovat od 1. července a najednou u všech obchodníků, kteří ho nabízejí, řekl Kotlán Hospodářským novinám.

Nyní můžete u pokladen spolupracujících obchodníků vybrat maximálně 1500 Kč při nákupu alespoň ve výši 300 Kč. Nově půjde vybrat 3000 Kč a výše nákupu se sníží na minimum, na jednu korunu. Podrobně jsme o cashbacku psali v textu U pokladny až 3000 v hotovosti. Cashback se změní, zájem o něj klesá.

Fortuna odešla z Pražské burzy. Akcie můžete dál obchodovat v RM-SYSTÉMU

Společnost Fortuna odešla na konci dubna z Burzy cenných papírů Praha. Rozhodla se tak v souvislosti se změnami v akcionářské struktuře po necelých 8 letech.

Akcie společnosti ale můžete dále obchodovat na české burze RM-SYSTÉM. Obchodování s akciemi Fortuny bude dostupné pro stávající i nové zákazníky.

Pokud patříte mezi aktivní investory sázkové společnosti, máte v zásadě dvě možnosti. Buď své akcie odprodáte, nebo je můžete převést na RM-SYSTÉM, kde budou i nadále obchodovatelné.

V roce 2013 z Pražské burzy odcházela společnost AAA Auto a tehdy titul končil na 24 Kč. Investoři ale mohli dále své akcie po převedení na RM-SYSTÉM obchodovat a participovat tak na pokračujícím růstu akcie téměř k hranici 100 Kč, tedy k úrovni finální nabídky odkupu pro minoritní akcionáře. Samozřejmě nelze predikovat, jestli se historie zopakuje, ale možnost tu je, říká Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky.

Slevy v dopravě budou až od září 2018

Původní plánovaný termín pro zavedení slev pro důchodce a studenty byl 10. června 2018. Vláda v demisi ale rozhodla o posunutí termínu na 1. září 2018. Vyhověla tak žádosti zástupců krajů, kteří upozornili, že dřívějšímu zavedení slev brání technické problémy.

Kraje na to nejsou připraveny, tak musíme vyhovět, aby nevznikl nepořádek při prodeji jízdenek. Požádali o to hejtmani na základě doporučení jejich dopravní komise, vyhovíme tomu, aby se to posunulo od 1. září, cituje premiéra v demisi Andreje Babiše agentura ČTK.

Vláda v demisi koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75 % na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva podle odhadů ministerstva dopravy vyjde od příštího roku na zhruba 5,8 miliardy korun ročně.

PayPal: částečně už i v češtině

Službu PayPal už můžete využívat i v českém jazyce. Tedy alespoň částečně. Zatím je v češtině dostupný jen základní obsah webových stránek, ale v budoucnu bude v češtině také mobilní aplikace. V češtině jsou dostupné tyto funkce:

vytvoření účtu,

správa plateb a profilu,

pokyny, jak získat ochranu a krytí v případě problémů s platbou či nákupem,

pokyny, jak dosáhnout vrácení peněz za poštovné v případě vrácení zboží,

odpovědi na nejčastější dotazy,

marketingová komunikace,

zpravodaje informující o nové spolupráci a mimořádných slevách v místních a mezinárodních internetových obchodech.

Zákaznická podpora je nadále dostupná v angličtině. Můžete ale získat přístup ke kolekci svépomocných článků společnosti PayPal v českém jazyce, pokud jste přihlášeni.

PayPal má nastavenou lokalizaci, na základě které vám automaticky nastaví češtinu. Pokud byste tedy chtěli službu nadále využívat v angličtině, musíte si ji sami ručně přepnout.

O této službě jsme podrobně psali v článku Jak založit, používat a zrušit PayPal.