Produktové novinky v lednu 2018: platba kartou bez příplatků, igelitka nesmí být zdarma

Pojištění

ČSOB Leasing: půjčíme na tahač a návěs

U ČSOB Leasing si od ledna můžete sjednat tzv. Truck Půjčku. Ta se zaměřuje na malé a střední dopravce, kteří zvažují nákup nového tahače nebo návěsu.

Při sjednání máte na výběr několik variant pojištění. Každá z nich je pak zaměřena na jiné faktory. Součástí všech variant je pojištění KOMPLEX od ČSOB Pojišťovny, které zahrnuje povinné ručení, allrisk havarijní pojištění, které kryje rizika havárie, vandalismu, odcizení a poškození přírodními živly, a dále pak asistenční službu. Součástí je také pojištění okenních skel s limitem 20 000 Kč, které je sjednáváno bez spoluúčasti. Pro těžkou dopravní techniku je k dispozici pojištění GAP, které pokrývá případný rozdíl mezi pojistným plněním z havarijního pojištění a pořizovací novou cenou vozidla včetně spoluúčasti.

Pojistný limit v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je 111 000 000 Kč.

Balíček pojištění platí pouze pro tahače a návěsy do 1 roku stáří při pořizovací ceně do 3 000 000 Kč včetně DPH.





ČSOB Pojišťovna: umožňujeme platby kartou

Pokud si půjdete sjednávat pojištění a něco platit na pobočku ČSOB Pojišťovny, můžete na ní nově zaplatit kartou. Až dosud umožňovala pojišťovna na svých pobočkách pouze hotovostní platby.

Nyní jsou platební terminály k dispozici na všech pobočkách.

ElektraCars: na leasing i elektromobil

Jste-li fanouškem elektromobilů, nově si můžete takové auto pořídit i na operativní leasing. Tuto možnost začal v České republice nabízet nový český start-up ElektraCars.

Start-up nabízí krátkodobý operativní leasing, jehož součástí je také nabíjení, takže za něj nebudete platit peníze navíc. ElektraCars poskytuje ke každému vozu bezkontaktní čip, se kterým si elektroauto snadno nabijete na vybraných nabíjecích stanicích. Ceny za nabití nemusíte vůbec řešit, protože služba je nedílnou součástí servisu ElektraCars, vysvětluje Robert Vinický zodpovědný ve společnosti E.ON za inovace.

Auto pak můžete nabíjet doma nebo na dobíjecích stanicích. Pokud se rozhodnete pro nabíjení doma, pronajme vám společnost nabíječku a vy zaplatíte jednorázový poplatek za její instalaci. Elektřina, kterou nabíjením spotřebujete, vám bude následně proplacena.





Nový start-up má zatím k dispozici vozy BMW i3. Operativní leasing si sjednáte vždy pouze na 8 měsíců. Poté, pokud budete chtít pokračovat, vám společnost auto vymění za nový model. Výhodou elektromobilů je také možnost parkovat na všech modrých zónách.

Cena za službu ale rozhodně není nízká. Liší se podle toho, jaký budete mít nájezd kilometrů (od 5000 do 18 000 km ročně). I při nejnižším nájezdu, tedy 5000 km ročně, zaplatíte měsíčně za službu 21 675 Kč. Při vyšším nájezdu se pak cena zvyšuje na maximálně 26 674 Kč.

ERV: k letenkám rovnou i pojištění

ERV pojišťovna navázala spolupráci s ČSA. Pokud si tedy budete kupovat letenky přes web ČSA, nově si můžete sjednat i cestovní pojištění, které odpovídá délce pobytu. V nabídce je také pojištění storna.

V rámci objednávky dostanete na výběr dvě úrovně cestovního pojištění Optimal (s limity pojistného plnění na léčebné výlohy ve výši tří a pěti milionů korun), které obsahuje také úrazové pojištění a pojištění zavazadel, a tři varianty pojištění storna letenky.

Cena cestovního pojištění začíná na 350 Kč pro nižší pojistný limit a 690 Kč pro vyšší limit při sjednání na pobyt do tří dnů. Cena pojištění storna se pohybuje podle výše limitů pojistného plnění od 180 do 310 Kč.

Kooperativa: cestovní pojištění i s asistentem

Kooperativa pojišťovna se rozhodla vylepšit své cestovní pojištění a přidala do něj řadu novinek. Jednou z nich je například TRAVEL ASISTENT, který slouží k řešení potíží při zpoždění letu, zmeškání návazného letu nebo při odepření vstupu do letadla. Služba je bezplatná a je automaticky zahrnuta v cestovním pojištění.

Pomoc operátorů získají klienti nepřetržitě na specializované asistenční lince. Služba zároveň zahrnuje i bezplatnou pomoc v případě vymáhání oprávněné finanční kompenzace po leteckém přepravci, představuje novou asistenční službu Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v pojišťovně Kooperativa.

Novinku má ale pojišťovna i pro ty, co se chystají na hory. Pokud se budete pojišťovat, máte nově možnost připojistit si sportovní aktivity jen na určitý počet dní, a nikoli na celou délku pobytu jako doposud. Stejná pravidla platí pro připojištění jiných rizikových aktivit, například potápění v létě u moře.

Nově také v balíčku úraz-zavazadla-odpovědnost (ÚZO) získáte pojištění spoluúčasti na zapůjčeném vozidle, a to do výše 10 000 Kč, dále právní pomoc až do výše 200 000 Kč a kompenzaci pobytu v nemocnici do 15 000 Kč.

Pokud je vám méně než 26 let, automaticky získáte dodatečnou slevu 20 % z ceny pojistného.

Máte auto bez povinného ručení? Nově platíte příspěvek

Pokud máte nějaké auto registrované pro provoz, ale nemáte sjednané povinné ručení, musíte nově platit příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Výjimkou, kdy se vás poplatek netýká, je případ, kdy máte auto zapsané jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu. A také pokud je hlášeno jako odcizené. Jinak platíte sazbu příspěvku, jak ji určuje vyhláška Ministerstva financí podle druhu vozidla:

Autor: Česká kancelář pojistitelů Přehled denních sazeb příspěvku do garančního fondu podle druhů vozidel.

Uvedené sazby jsou vyšší než běžné pojistné. Došlo ale ke snížení sazeb u běžných osobních automobilů, motocyklů do 350 cm3 a také u přívěsných vozíků.

V žádném případě ale příspěvek neslouží jako náhrada pojištění. Jestliže svým nepojištěným vozem způsobíte škodu, zaplatíte ji do výše jedné třetiny celkového nároku. Maximálně ale zaplatíte 300 000 Kč. Jestliže vás naopak nabourá nepojištěné vozidlo, škodu vám uhradí ČKP z garančního fondu a tuto částku pak vymáhá po dlužníkovi.

PKP: máme nového investora – Partners

Do PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny vstoupil nový investor, a to finančně poradenská společnost Partners. Za částku 55 000 000 Kč získala 25% podíl. Pojišťovna však své klienty ubezpečila, že touto změnou se pro klienty nic nemění.

Kromě toho nabízí pojišťovna klientům možnost finančně podpořit 4 neziskové organizace:

Konto BARIÉRY,

Slezská diakonie,

centrum Rosa pro ženy,

Diakonie Církve bratrské.

Po ročním zúčtování bude klientům vracet přes 30 % z vybrané sumy pojistného. Ty mohou klienti v případě zájmu věnovat na rozvoj činnosti vybraných organizací v rámci projektu Pomáháme spolu.

Jak velkou část úspor věnují lidé na tyto projekty, je na nich. Peníze také mohou v libovolném poměru rozdělit mezi více projektů.

Do příštího roku plánujeme rozšířit nabízené služby o pojištění závažných onemocnění, říká Marek Orawski, spoluzakladatel PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny.

Bankovnictví

Banka CREDITAS: zvyšujeme úrokové sazby u spořicích účtů

Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby u svých spořicích účtů a termínovaných vkladů. U spořicího účtu dosud nabízela 0,3 %, ale nově je to dvojnásobek.

Základní roční úroková sazba činí 0,5 %. Dalších 0,1 % můžete získat za každý měsíc, kdy ze spořicího účtu neodejde žádná platba.

Chceme klientům nabízet co nejvyšší zhodnocení jejich úspor, kromě zvýšení úroků proto zachováváme i bezpásmové úročení. Klienti u nás získají stejný úrok, ať mají na spořicím účtu sto tisíc, nebo třeba milion korun, říká předseda představenstva a generální ředitel Banky CREDITAS Vladimír Hořejší.

Změnily se také sazby u termínovaných vkladů. U ročního termínovaného vkladu vzrostla úroková sazba z 0,3 % na 0,7 %. Dvouletý termínovaný vklad nově nabízí úrok 0,9 % a tříletý pak 1,1 %. Úroky u dalších termínovaných vkladů zůstávají beze změny.

Česká spořitelna: zvyšujeme úrokové sazby

Česká spořitelna zvýšila nabídkové úrokové sazby u hypoték, a to o 0,2 procentního bodu. Nové úrokové sazby začínají u pětileté fixace na 2,49 %, u osmileté fixace na 2,59 %, u desetileté fixace na 2,69 % a u patnáctileté na 2,89 %.

ČSPS: investujte eticky

Česká spořitelna – penzijní společnost nově nabízí v rámci doplňkového penzijního spoření Etický účastnický fond. Ten je určen lidem, kteří preferují společnosti a firmy, které se při svém působení řídí standardy společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Nový fond je dostupný všem. Je konzervativní a zaměřuje se na investice do dluhopisů, zelených dluhopisů a doplňkově také do akcií.

ČMSS: snižujeme úrokové sazby u úvěrů

Českomoravská stavební spořitelna zlevnila nezajištěné úvěry. Nově je možné úvěr získat od 3,8 % ročně. Dosud byly o 0,3 % dražší.

Došlo také ke snížení úrokové sazby v případě zajištěných úvěrů na refinancování, které začínají na 1,9 % p.a.

ČMRZB: bezúročné půjčky vybraným podnikatelům

Českomoravská záruční a rozvojová banka se s Ministerstvem průmyslu a obchodu dohodla na dalším rozšířením projektu Expanze. Ten má za cíl umožnit menším podnikatelům přístup k úvěrům a snazší realizaci podnikání.

V rámci rozšíření můžete žádat o bezúročný investiční úvěr v případě, že podnikáte v cestovním ruchu, dopravě, vzdělávání, kultuře a dalších službách.

Pokud navíc realizujete projekt v okrese s nadprůměrnou nezaměstnaností, můžete získat i finanční příspěvek k úhradě úroků z komerčního úvěru. Výše tohoto finančního příspěvku je navýšena ze 7 na 8 % komerčního úvěru, to znamená až 1 mil. Kč (původně 700 tis. Kč). Mezi takové okresy patří:

okresy na severní Moravě,

okresy v severních Čechách,

Kladno,

Kutná Hora,

Příbram,

Tábor,

Hodonín.

O projektu Expanze jsme vás informovali v článku Malí a střední podnikatelé mohou čerpat bezúročné půjčky na své projekty.

Program Expanze byl spuštěn 1. června 2017 a nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů. Minimální výše tohoto úvěru byla od poloviny ledna 2018 snížena ze 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč. Horní hranice zůstává stejná, a to 45 000 000 Kč. Tyto zvýhodněné úvěry mají i nadále až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Jejich zisk je podmíněn spolufinancováním projektu komerčním úvěrem v alespoň minimální výši 20 % způsobilých výdajů.

Equa bank: zrychlujeme – peníze dorazí v ten samý den

Equa bank zrychlila mezibankovní převod peněz. Pokud zadáte tuzemskou platbu v českých korunách do 10:30, platba do jiné banky dorazí ještě v ten samý den. Převod je v rámci internetového a mobilního bankovnictví bezplatný.

Pokud nestihnete platbu realizovat do 10:30 hodin, můžete i nadále využít expresní platbu, kterou lze zadat až do 12:00 hodin. Poplatek za expresní platbu je 29 Kč.

Poštovní spořitelna: nabízíme fondy ČSOB

Poštovní spořitelna nově do své nabídky zařadila i Poštovní fondy. Pokud budete chtít do těchto fondů investovat, můžete vybírat ze dvou variant:

ČSOB Expertiza vyvážená,

ČSOB Bohatství.

ČSOB Expertiza vyvážená je vhodná pro začátečníky, kteří s fondy teprve začínají. Oba fondy jsou zároveň součástí běžné nabídky Československé obchodní banky. Minimální vklad pak činí 500 Kč měsíčně nebo jednorázově 5000 Kč. V případě potřeby pak můžete peníze bezplatně vybrat.

Další novinkou je produkt Duo Profit. Pokud do konce února 2018 zainvestujete do Poštovních fondů, získáte zvýhodněnou úrokovou sazbu ve výši 2 % na spořicím účtu po dobu jednoho roku.

Raiffeisenbank: zdražujeme výpisy a vklady na pobočce

Raiffeisenbank ohlásila, že od 1. dubna 2018 mění sazebník. Ke zdražení dojde například u výpisů, které banka zasílá poštou, ale i u výběrů na pobočce banky.

Pokud využíváte službu zasílání výpisu poštou, platíte momentálně 30 Kč. Od dubna ale zaplatíte 40 Kč. Duplikát výpisu či mimořádný výpis si banka nechá místo 150 Kč zaplatit částkou 200 Kč.

U vkladů na pobočce stále platí, že první vklad v měsíci je bezplatný. Druhý a další ale zdraží z 25 Kč na 29 Kč. A připlatíte si i u vkladu peněz na účet v jiné bance přes pokladnu Raiffeisenbank. Místo dvou procent vám banka strhne 3 % z vkládané sumy. Minimální výše tohoto poplatku zůstává na sto korunách.

Dále si připlatíte za směnárenské služby. Za prodej a nákup bankovek jiné měny si banka bude účtovat 3 % místo dosavadních 2 %. Minimální výše poplatku vzrůstá z 50 Kč na 100 Kč.

Banka také zavádí nový poplatek, a to za vydání náhradní platební karty. Pokud budete chtít kartu vydat, zaplatíte 200 Kč. Banka poplatek nebude vybírat jen v případě, kdy původní kartu zablokovala sama.

Některé poplatky se však snižují. U kreditních karet Easy, De Luxe a Style se od dubna sníží minimální povinná měsíční splátka, a to z 3,5 % a minimálně 300 Kč na 3,2 % a 200 Kč.

U hypoték banka snižuje minimální výši poplatku za posouzení žádosti u úvěrů s plovoucí sazbou. Výše poplatku zůstává na úrovni 1 % z výše úvěru. Minimální výše pak klesne z 10 000 Kč na 5000 Kč. Banka u tohoto poplatku nově zavádí také jeho maximální výši, a to 15 000 Kč.

Snížení se dočká i poplatek za expresní čerpání hypotéky. Nově zaplatíte místo 1000 Kč jen 500 Kč. Zavádí se však poplatek ve výši 1500 Kč za čerpání hypotéky na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

RSTS: Při sjednání úvěru 4000 Kč bonus

Raiffeisen stavební spořitelna spustila akci, v rámci které vám připíše bonus 4000 Kč, pokud si u ní sjednáte úvěr se zajištěním nemovitostí.

Nárok na bonus máte v případě, že si sjednáte úvěr HYPOsplátka a předložíte dárkový voucher. Pokud jste stávající klient, obdržíte voucher společně s ročním výpisem. Pokud zatím u spořitelny žádný produkt nemáte, můžete telefonicky kontaktovat finanční poradce RSTS a domluvit se, co je k získání voucheru třeba.

Úroková sazba HYPOsplátky začíná na 1,68 % p.a. Akce trvá od 1. 1. do 31. 3. 2018 a čerpání úvěru musí proběhnout nejpozději do konce června 2018.

Wüstenrot: půjčka ProBydlení do stálé nabídky

Wüstenrot – stavební spořitelna zařadila do své stálé produktové nabídky Půjčku ProBydlení. Ta byla dosud nabízena jen nárazově. V rámci půjčky můžete získat až 1 500 000 Kč bez zajištění nemovitostí na pořízení družstevního bydlení.

Podmínkou pro získání půjčky jsou dvě osoby v závazku. Jedna osoba totiž může získat maximálně 750 000 Kč. Půjčku pak lze využít na financování úhrady za převod družstevního podílu nebo za převod podílu v právnické osobě, pokud se coby žadatel o úvěr (nebo osoba blízká) stanete nájemcem bytu. Až 30 % z celkové výše úvěru je možné použít na rekonstrukci nebo modernizaci bytu.

Zpracování půjčky a vedení úvěrového účtu je bezplatné. Úroková sazba začíná na 4,89 % ročně.

Platbu kartou už vám účtovat nesmí

V lednu 2018 nabyl účinnosti nový zákon o platebním styku. Součástí zákona je například možnost poskytovatelů nových platebních metod, aby vstoupili na český trh. Podnikatelé totiž budou moci nabízet nové aplikace pro správu finančních prostředků. A banky jim budou povinny poskytnout přístup k řízení vašich účtů po internetu, většinou prostřednictvím API, případně přes screen scraping. Nově tak například budete moci ovládat účty z různých bank prostřednictvím jednoho portálu.

Kromě toho je ale zavedena nutnost ověření identity ve dvou krocích. Ta se však bude uplatňovat od druhé poloviny roku 2019. Od tohoto ověření budou osvobozeny platby do výše 30 EUR. Pokud se ale bude jednat o opakované platby, pak bude po součtu plateb přes 100 EUR znovu povinnost autentizace ve dvou krocích.

Nově je ale definitivně zakázáno účtovat si poplatek za platbu kartou.

Zdravotní pojištění

Za doktorandy platí stát. Musíte to ale oznámit

Nově platí, že za vysokoškolské studenty nad 26 let platí ve specifických případech zdravotní pojištění stát. Do této kategorie spadáte, pokud vám je nad 26 let, studujete doktorský studijní program, který zajišťuje vysoká škola v České republice, a studujete ve standardní době v prezenční formě studia.

Aby za vás stát pojištění platil, nesmíte být zároveň osoba samostatně výdělečně činná ani zaměstnanec. A nesmíte mít nadlimitní výdělky v rámci dohody o provedení práce (nad 10 000 Kč měsíčně) a dohody o pracovní činnosti (nad 2500 Kč měsíčně).

Aby za vás ale stát pojištění platil, musíte to oznámit své zdravotní pojišťovně. Při přihlašování doložíte potvrzení o studiu a vyplníte přihlášku a evidenční list pojištěnce.

V tiskopisu je třeba zaškrtnout jako kategorii pojištěnce (v části 4) „Plátcem pojistného je stát“ a vyznačit písmeno D (Osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu), dodává Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Za dobu studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž jako doktorandi uvedené studium ukončíte.

Očkování u dětí se mění. O co můžete žádat?

Došlo také ke změně očkovacího kalendáře pro malé děti. Snížil se počet dávek u očkování hexavakcínou ze čtyř na tři. Snížil se i počet dávek u očkování proti dětské obrně z pěti na čtyři a stanovila se horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Dále byla posunuta druhá dávka tohoto očkování do vyššího věku.

Od 1. 1. 2018 se hexavakcínou očkuje ve schématu 2+1, tedy celkem třemi dávkami. Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte, říká Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. V případě nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami v intervalech nejméně jednoho měsíce a poté čtvrtou dávkou podanou s odstupem nejméně šest měsíců.

U ohrožených dětí, které splňují indikační kriteria, bude už v prvním měsíci zařazeno očkování proti tuberkulóze. U nich se pak základní očkování hexavalentní očkovací látkou provádí ve schématu 2+1 od započatého 13. týdne po narození, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.

Odpadá také pátá dávka očkování proti dětské obrně. A děti se nebudou přeočkovávat proti tetanu ve věku mezi 14. a 15. rokem. Přeočkování se provede ve věku mezi 25 a 26 lety a poté až za 10–15 let.

Přibyla také povinná očkování, a to proti:

spalničkám,

zarděnkám,

příušnicím.

Základní očkování se provede nejdříve první den 13. měsíce po narození, nejpozději však do 18. měsíce věku dítěte. Druhá dávka očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se podá od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku věku dítěte. Dosud se očkovalo od prvního dne 15. měsíce a bez stanovené horní hranice, druhá dávka se pak podávala za 6–10 měsíců po podání prvním, případně i později.

Naopak se zrušila povinnost očkovat děti proti pneumokokovým nákazám. Můžete však své děti nechat očkovat podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. V případě, že byly všechny očkovací látky aplikovány do 7. měsíce věku dítěte, je očkování plně hrazeno.

Amalgámové plomby nemohou dostat děti a těhotné ženy

V době vašeho těhotenství a následného kojení dítěte nově nesmíte dostat zubní plombu ve formě amalgámu. Vyplývá to z Nařízení Evropského parlamentu a Rady, které nabude účinnosti 1. července 2018. Zmíněné nařízení rozšiřuje tento zákaz i na děti do 15 let. Výjimkou je situace, kdy to lékař považuje za naprosto nezbytné.

Nově tak v souvislosti s nařízením musel být do úhrad zahrnut jiný materiál pro zubní výplně pro tyto skupiny osob, aby u nich existovala alespoň jedna varianta ošetření zubního kazu plně hrazená pojišťovnou. S účinností od 1. ledna 2018 tak pojišťovny těhotným, kojícím a dětem do 15 let hradí skloionomerní cement nebo dózovaný amalgám.

VZP: hradíme delší dobu v hospicech

Všeobecná zdravotní pojišťovna prodloužila dobu, po kterou vám uhradí služby v mobilních hospicech. Dohodla se na tom s Českou společností paliativní medicíny.

Dosud pojišťovna hradila 30 dnů u dospělých osob a 90 ošetřovacích dní u dětí v mobilních hospicech. Nově ale bude dospělým hrazeno 60 dnů a dětem 180 dnů. Druhá polovina hrazených dní bude hrazena v degresivní sazbě.

Spotřebitel

Anonymním hrám na automatech odzvonilo

Ti, kteří hrají na výherních automatech, mají od ledna 2018 přísnější podmínky. Nově totiž na automatu může hrát jen ten, kdo se před hrou zaregistruje a komu provozovatel ověří totožnost. Jde o druhou fázi takzvaného protihazardního zákona, který začal platit už loni.

Nově navíc smí být tyto automaty jen ve speciálních hernách a kasinech, a nikoli v hospodách. Tam zůstanou jen dočasné automaty, kterým dobíhá dřívější povolení.

Česká pošta: zdražujeme poštovní služby

Česká pošta v lednu 2018 oznámila zdražení poštovních služeb, a to od února 2018. Cena obyčejného psaní a známek vzroste o 3 Kč. Stejně tak doporučené psaní.

Mění se i ceny u těžších balíků, ale do dvou kilogramů jsou ceny beze změn. O změnách a případné alternativě na trhu jsme vás informovali v článku Česká pošta od února zdraží. Už nebude nejlevnější na trhu.

dTest spustil novou aukci o levnější energie

Spotřebitelská organizace dTest spustila další aukci o nižší cenu elektřiny a plynu. Akce s názvem Chci výhodnější energie přijímá zájemce na webových stránkách akce. Samotná aukce proběhne 8. března 2018.

V loňské hromadné změně dodavatelů ušetřili lidé v průměru 5456 Kč ročně za plyn a 1919 Kč ročně za elektřinu. Největší potenciál pro úsporu máte v případě, že máte vysokou spotřebu a bydlíte například v rodinném domě. Dále pokud máte dlouholetou smlouvu a ještě jste dodavatele neměnili.

Registrace do aukce je nezávazná. Poté, co bude vybrán vítěz, obdržíte cenovou nabídku od nového dodavatele. Pokud se vám nabídka nebo dodavatel nebudou líbit, nic vás nezavazuje přejít. Můžete nabídku nechat propadnout a ta pak bude nabídnuta náhradníkům, kteří se přihlásili po skončení aukce. Pokud naopak budete souhlasit, získáte garanci uvedené ceny na jeden rok.

Součástí nové nabídky od vítězného dodavatele je záruka, že smlouva nebude automaticky prodlužována a nebude obsahovat ani pokuty za předčasné ukončení. Jinými slovy můžete smlouvu kdykoli vypovědět, a to bez sankcí.

Sodexo Benefity: ActivePass i pro partnera

Pokud vám zaměstnavatel v rámci firemních benefitů nabízí kartu ActivePass, máte nově možnost pořídit si k ní také Partnerskou kartu. Tu můžete sjednat pro jakoukoli blízkou osobu a na libovolně dlouhou dobu.

ActivePass je benefitní zaměstnanecká karta určená na sport a aktivní trávení volného času.

Partnerská karta funguje stejně jako klasický ActivePass, tedy jako permanentka na volnočasové aktivity. Každý den vám tedy umožní jeden vstup do jakékoli smluvní provozovny. Ve většině případů jsou vstupy bez poplatků, ale u prémiových aktivit se můžete setkat s poplatkem.

Nakupování

Alza: otevíráme samoobslužnou prodejnu

V rámci testování nového konceptu obsluhy zákazníků otevřela Alza samoobslužnou prodejnu. Ta je umístěna v Praze u výstupu metra Flora na rohu ulic Vinohradská a Jičínská (naproti OC Flora). Prodejna o rozloze 60 m2 je otevřená 24 hodin denně po celý rok. V malé vstupní místnosti si na vestavěném počítači sami vyberete zboží a jako doručení zvolíte „prodejna budoucnosti“. Pokud byste potřebovali s nákupem poradit, máte možnost se na videoterminálu spojit s odborníkem na daný segment a promluvit si.

Jakmile zaplatíte kartou nebo on-line, automaticky se otevírají prosklené dveře do další místnosti a na podlaze se rozsvítí návodné světelné LED diody ukazující směr vydání. A rozsvítí se také sloupec se schránkou i box samotný.

V místnosti je umístěno 40 sloupců, které ve stovkách výdejních schránek ukrývají zboží, které Alza považuje za nejprodávanější. Vstupní skla jsou ze speciálního tvrzeného materiálu odolného běžným nárazům, podlaha je pokryta kaučukem. Prodejna bude zpočátku zásobována dvakrát denně.

Samoobslužná prodejna u stanice Flora je zároveň pilotním projektem. Poběží několik týdnů. Alza má však v plánu další pilotní provozovny, a to ve stanicích Můstek a Budějovická.

Mall.cz: nabízíme možnost sledovat zásilku

Společnost Mall.cz zavedla službu sledování objednávky. Nově tak můžete sledovat aktuální informace o stavu vaší objednávky od objednání do doručení. Veškeré informace si můžete zobrazit ve svém zákaznickém účtu.

Součástí zobrazovaných informací je název přepravce, který má vaši objednávku u sebe, kontaktní údaje na něj, historie objednávky, částka k úhradě, kam se objednávka doručuje a v jakém stavu se objednávka právě nachází.

V dohledné době chce společnost spustit i možnost ověřit stav zásilky prostřednictvím chatbota Evy.

Igelitové tašky už zadarmo nedostanete

V lednu 2018 nabyla účinnosti novela zákona o obalech. Ta zakazuje rozdávání igelitových tašek zdarma. Nově vám může obchodník zdarma dát jen sáčky či tašky s tloušťkou pod 15 mikronů, jaké se používají například pro pečivo nebo zeleninu.

Obchodníci musejí tašky zpoplatnit. Nikoli však symbolicky, ale podle skutečně vynaložených nákladů.

Doprava

Kupón na MHD v Praze nahrajete i na kartu

Od 1. srpna 2018 budete moci v Praze jezdit hromadnou dopravou jen s platební kartou. Na ni si totiž budete moci nahrát kupón MHD. U této varianty navíc nebude povinnost aktivovat kupon ve validátoru jako u jiných dopravních karet.

Městská firma Operátor ICT chce, aby bylo možné kupony v budoucnu nahrávat také na In Karty Českých drah nebo ISIC karty.

Novinka nezruší stávající možnosti nákupu jízdného. Dál zůstane možnost pořídit si dopravní kartu Lítačka, stejně jako papírové kupony a jízdenky či platby přes SMS. Do budoucna chystá městská firma i nákup jízdenek přes mobilní aplikaci.

RegioJet: rušíme 4 linky

Autobusový a vlakový dopravce ruší v letošním roce 4 autobusové linky, které jsou podle společnosti nejméně vytížené. Jedná se dohromady o 6–8 spojů denně v každém směru, což z celkového počtu vypravovaných autobusových spojů RegioJet představuje omezení minimálního rozsahu, řekl ke změnám v jízdním řádu mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Zrušení se dočkala linka z Prahy do Strakonic a Pasova. Tam provoz skončil již 28. ledna 2018. Následovala linka z Prahy do Varšavy, která není v provozu od 2. února. Během následujících týdnů skončí také linka z Prahy do Hradce Králové, Náchoda a Trutnova a také z Brna do Českých Budějovic.

Singapore Airlines: zavádíme linku z Prahy do New Yorku

V neděli 25. března 2018 odstartuje nová linka z Prahy do New Yorku. Provozovat ji bude společnost Singapore Airlines ve spolupráci se společností Lufthansa.

Lety budou obsluhovány denně. Směrem z Letiště Václava Havla Praha bude na newyorské Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho spoj odlétat denně vždy v 6:00 středoevropského času a v New Yorku dosedne v 11:10 místního času. Zpět se dostanete letadlem startujícím v 20:55 s příletem v 13:30 do Prahy. Na každé cestě vás čeká přestup v německém Frankfurtu.

Na trase bude nasazen Airbus A380, který nabídne čtyři cestovní třídy, a to od nejluxusnější Suites přes Business a Premium Economy po Economy.

Letenky je možné pořídit už nyní a ceny začínají na 9480 Kč za ekonomickou třídu, 32 680 Kč za třídu Premium Economy a 55 429 Kč korun za Business třídu. V ceně jsou započtena i dvě odbavená zavazadla do 23 kg.