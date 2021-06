Proč vám obchodník vrací peníze placené kartou zase jen na kartu?

Občas se stane, že provedeme příliš unáhlený nákup a až po zaplacení zjistíme, že jsme nekoupili správnou věc. Například až doma přijdeme na to, že obal na květináč je příliš malý a květináč se do něj nevejde, nebo že nám oblečení tak dobře nesedí. Někteří obchodníci vycházejí zákazníkům vstříc a nabízejí, že zboží můžete nepoužité vrátit a dostat své peníze zpět.

Jsou obchody, kde vůbec neřeší, jestli jste platili kartou a chcete zpět peníze opět na kartu, nebo v hotovosti. Zkrátka vám vyhoví, jak potřebujete. Jiní obchodníci mají pravidla přísnější. Platili jste kartou? Pak vám vrátí peníze opět jen na kartu. Proč?

Je to v obchodníkově vlastním zájmu

Ať už platíte platební kartou, nebo hotově, je určitě pro mnoho lidí pohodlnější obdržet při vrácení zboží hotovost. Nemusí si tak hlídat, zda už peníze na kartu přišly, či nikoli, mohou věc vyřešit ihned na místě a celou záležitost vypustit z hlavy. Věřte, že pokud vám obchodník nechce vyhovět, nejde z jeho strany o buzeraci a snahu vám návštěvu obchodu co nejvíce znepříjemnit.

Pokud obchodník trvá na tom, že pokud jste platili kartou, vrátí vám peníze opět jen na kartu, má k tomu důvod. Možná i několik.

Jedním z nich je například jeho marže. Pokud platíte nákup platební kartou, musí obchodník z každé takové transakce odvézt provizi tomu, od koho má pronajatý platební terminál. Taková provize může dosahovat i 2 %. Z vašeho nákupu za 10 000 Kč tak obchodník odvede provizi ve výši 200 Kč.

Pokud zboží vrátíte a obchodník vám vrátí peníze na kartu, vrátí mu společnost, od které má pronajatý terminál, zmíněný poplatek. Pokud vám ale při vrácení peněz vyplatí hotovost, už mu zmíněných 200 Kč nikdo nevrátí. Obchodník tak doplácí na svou dobrou vůli. Zvláště malí obchodníci jsou proto neoblomní, a pokud platíte kartou, trvají při vrácení zboží na tom, že vám peníze vrátí jen a pouze na kartu.

Snaha zabránit neoprávněnému čerpání bonusů

Někdy mohou obchodníci trvat i na tom, že nejenže vám peníze chtějí vrátit na kartu, když jste kartou platili, ale ještě navíc na tu samou kartu, kterou jste platbu provedli. Ani tohle ale není zlovůle obchodníka, který vás chce prudit. Má to svůj důvod. Jde o snahu zabránit neoprávněnému čerpání bonusů z kreditních karet. V minulosti totiž docházelo k případům, kdy lidé protáčeli peníze na kreditních kartách, aby získali výhodné bonusy.

Princip je poměrně jednoduchý. Kreditní kartou nakoupíte ve velkém obchodě zboží například za 100 000 Kč. Tím získáte bonus ve výši například 2000 Kč z vaší kreditní karty za to, že máte tak velké objemy nákupů. Následně ale zboží obchodníkovi vrátíte, klidně ještě předtím, než se zbožím opustíte prodejnu. Jednoduše se plácnete do čela a prohlásíte, že jste omylem vybrali špatné zboží, že jste se spletli. Obchodník ochotně souhlasí, že se zboží vrátí, a vyberete si znovu. Při vracení zboží ale obchodníkovi předložíte jinou kartu, a to debetní k běžnému účtu. Tam se připíše oněch 100 000 Kč. Peníze máte za 3 dny na běžném účtu a v rámci bezúročného období si je přepošlete na kreditní kartu.

Nebo výběru hotovosti z kreditních karet

S kreditními kartami se pak pojí ještě další případ, kvůli kterému mohou lidé tyto situace zneužívat. Když platíte kreditní kartou, vztahuje se na vrácení peněz na kreditní kartu bezúročné období. Zpravidla 30–45 dnů, během kterých vám z čerpaných peněz neběží úroky. Pokud tedy vrátíte peníze na kreditní kartu v tomto limitu, neplatíte nic. Na výběr kreditní kartou z bankomatu se ale bezúročné období nevztahuje, úroky z vybraných peněz se vám počítají okamžitě.

Pokud na to však nejdete chytře. Opět stejný scénář – provedete nákup, za pokladnou se plácnete do čela a požádáte o vrácení zboží a peněz. Pokud vám obchodník vrátí hotovost, v podstatě jste si vybrali z kreditní karty, ale v rámci bezúročného období a máte několik desítek dnů na to tam peníze vrátit.

Je libo lepší kurz?

Důvodů, proč obchodníci trvají na vrácení peněz na tutéž kartu, ale může být ještě více. Někdo takových transakcí zneužívá i proto, aby získal lepší kurz na převod peněz. Jak? Jednoduše.

Chcete si vyměnit peníze na dovolenou, řekněme 10 000 Kč. Kurzy se vám ale zdají nevýhodné. A tak jdete do nejbližšího hobbymarketu, koupíte za 10 000 Kč například vrtačku a zaplatíte ji českou debetní platební kartou k běžnému účtu. Jen co platba projde, plácnete se do čela s tím, že jste omylem sáhli po jiném typu vrtačky, že potřebujete jinou. Poprosíte o vrácení peněz, což nemusí být problém. Při vracení opět předložíte platební kartu, ale zahraniční. Například německou. Což v praxi znamená, že české koruny se vám na německou platební kartu připíší v podobě eur středovým kurzem. Takovým, který běžně ve směnárně nezískáte.

Předcházení praní špinavých peněz

Dalším důvodem může být snaha předejít praní špinavých peněz. Zloděj vám ukradne kartu, následně s ní v obchodě zaplatí a požádá o vrácení zboží. K účelu vrácení peněz ale použije jinou platební kartu, třeba svoji, ke které samozřejmě zná PIN a nebude mít problém si z ní peníze vybrat. Při řešení celé situace bude ale opět škodný obchodník. Majitel ukradené karty totiž pochopitelně nahlásí neoprávněné transakce a banka mu pomůže je vymoci a získat na kartu zpět.

Za takový průšvih navíc může poskytovatel platebního terminálu vypovědět obchodníkovi smlouvu. A obchodník bude muset složitě hledat nového poskytovatele, který mu platební terminál pronajme.

I pro obchodníka je snazší vrátit vám hotovost

Až vás příště naštve neochotný prodavač, který bude trvat na tom, že vám hotovost nevyplatí a vrátí vám peníze na kartu, vězte, že i pro něj je toto řešení komplikovanější. Mnohem snazší je i pro něj vrátit vám hotovost. Na poslání peněz z terminálu na platební kartu je potřeba přepnout platební terminál do speciálního režimu návratu zboží. K tomu je potřeba speciální povolení, které většinou nemívá každý pokladní na prodejně. Musí tedy přijít další osoba, která to povolení má, a transakci provést. Ne vždy tam navíc tato osoba musí být přítomna.

Administrativně jednodušší je proto i pro obchodníka vrátit vám hotovost a uzavřít situaci tady a teď. A to i přesto, že se tím okrádá o již zmíněné poplatky za provedenou transakci. Velkým obchodním řetězcům totiž takové poplatky mohou přijít jako drobné a nepředstavují pro ně víc než mikroskopickou ztrátu.

Ze strachu z problémů a ze snahy zabránit výše uvedeným situacím ale i řada velkých obchodníků trvá na tom, aby se příslušné postupy dodržely do detailu. A u malých obchodníků je to téměř jisté, protože zbytečné placení provize a případná ztráta možnosti provozovat platební terminál pro ně znamená ještě větší problém.