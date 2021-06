Sedm paradoxů kolem testování a očkování. Stát chybuje, popasovat se s tím ale musíte sami

Kritizovat stát za chyby z loňského jara by nebylo namístě. Pro všechny byla situace nová a připraven nebyl nikdo. Teď ale máme za sebou víc než rok zkušeností a stále existuje spousta nedořešených situací, kterým se dalo předejít. Doplácí na to bohužel obyčejní lidé.

Očkování máme, ale není čím ho prokázat

Očkování díky organizaci krajů funguje. Od 24. května platí, že za bezinfekční se považují i lidé očkovaní první dávkou z dvoudávkového schématu, pokud od aplikace vakcíny uběhly tři týdny, přesněji od 22. dne od aplikace. V případě jednodávkového schématu, které se používá u vakcíny Jansen od společnosti Johnson & Johnson, se za bezinfekčního považuje příjemce vakcíny po 14 dnech.

Krok není v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti, byl vyhlášen v době, kdy část očkovaných lidí neměla čím prokázat svou bezinfekčnost. Některá očkovací centra vydávala už po první dávce kartičky s datem první dávky, neplatilo to ale o všech. Někde očkovaní po první dávce před zavedením zmíněného opatření naopak nedostali žádné potvrzení a na očkovacím portálu do 1. června neměli možnost vygenerovat ani očkovací certifikát. Tyto osoby tak neměly v ruce žádný oficiální dokument, kterým by bezinfekčnost prokázaly. Jedinou možností tedy bylo kontaktovat zpětně očkovací centrum a potvrzení o první dávce si zde vyzvednout dodatečně, nebo si alespoň z prohlížeče vytisknout informace očkovacího portálu, kde byl údaj o první dávce uvedený.

Certifikát máme, ale musíme si stáhnout další

Jak jsme zmínili, od 1. června už je možné očkovací certifikát vygenerovat na očkovacím portálu uzis.ocko.cz už chvíli po aplikaci první dávky očkování. Podoba očkovacího certifikátu se ale k 1. červnu změnila. Do té doby zde byl certifikát český.



Autor: Gabriela Hájková Očkovací certifikát obsahuje i QR kód, který bude fungovat od půlky června

Od 1. června se zde zobrazuje certifikát nový, v souladu s pravidly EU. Jde o tzv. zelený certifikát, který splňuje náležitosti, které na něj klade EU.



Autor: Gabriela Hájková Od 1. června se pár hodin po aplikaci první dávky zobrazí evropský očkovací certifikát

Na tomto místě je vhodné zmínit, že podle státního Covid portálu změna certifikátu na evropský proběhla až nyní kvůli tomu, že před tím na úrovni EU nebyla známá a schválená pravidla pro evropské certifikáty. Nebylo tak možné evropské certifikáty vydávat dřív.

Pokud máte certifikát vydaný před 1. 6., přihlaste se a stáhněte si certifikát nový. Na nich již je platný QR kód a je v souladu s pravidly EU, nabádá státní portál o covidu s tím, že můžete také naskenovat QR kód starého certifikátu a přejít na zobrazený odkaz, pod kterým bude možné si stáhnout nový certifikát.

Nový evropský certifikát ale možná dozná ještě dalších změn, podle ministerstva zdravotnictví by ale už mělo jít jen o drobnosti: Na očkovacím portále se již jedná o podobu zeleného certifikátu. Drobné korekce jsou jistě ještě možné, červen je pro EU přechodným obdobím, řekla serveru Měšec.cz Gabriela Štěpanyová, ředitelka Odboru komunikace s veřejností.

Očkovací certifikát získáte: do 7. 6. na e-mail, který jste zadali při registraci k očkování do centrálního rezervačního systému (ZIP soubor otevřete pomocí hesla, které vám přijde v SMS na číslo, které jste zadali při registraci k očkování),

na místě, kde jste se očkovali,

na webu https://ocko.uzis.cz. Od 7. 6. 2021 bude odesílání certifikátů e-mailem zastaveno. Rozesílat se budou už jen e-maily o tom, kde si můžete očkovací certifikát stáhnout. Web ocko.uzis.cz je tzv. Očkovacím portálem občana. Přihlásíte se do něj pomocí rodného čísla (bez lomítka), čísla občanského průkazu a ověřovacího kódu, který vám přijde do SMS na číslo, které jste uvedli při registraci k očkování. Cizinci se přihlašují zadáním data narození, emailu a telefonního čísla, na které přijde autentizační SMS. Systém umožňuje také přihlášení přes eIdentitu.

Na očkovacím portálu teď kromě očkovacího certifikátu najdete také certifikát o prodělaném onemocnění a o negativním testu z oficiálního odběrového místa.

S pomocí certifikátů tedy nyní můžete prokázat:

prodělané onemocnění covid-19,

negativní výsledek antigenního testu z odběrového místa,

negativní výsledek PCR testu z odběrového místa,

očkování první dávkou (u dvoudávkového schématu),

ukončenou vakcinaci (tedy očkování druhou dávkou ze dvou).

Jen připomínáme, že prodělané onemocnění covid-19 prokazuje vaši bezinfekčnost 180 dní po pozitivním testu, antigenní test 72 hodin, PCR test týden a ukončená vakcinace devět měsíců.

V létě by mělo být možné si tyto certifikáty vyzvednout i přes Czech Point.

QR kód máme, ale nikam nevede a stejně ho není jak ověřit

QR kód z logiky věci mohou využít jen majitelé chytrého telefonu. Ti ostatní si musí certifikát stáhnout a vytisknout přes počítač.

Další zádrhel se týká QR kódu, který je sice na evropském očkovacím certifikátu nový, ale zatím nikam nevede. QR kód má být jednoduchým nástrojem, jak prokázat bezinfekčnost bez nutnosti nosit s sebou vytištěný certifikát. Podle Štěpanyové bude QR kód fungovat od 15. června.

S nefunkčním QR kódem souvisí i nefunkčnost validační aplikace. Ta má sloužit například provozovatelům restaurací, kin apod. pro snadné a rychlé ověření bezinfekčnosti.



Autor: Gabriela Hájková z příručky portálu ÚZIS Validační aplikace vyhodnotí platnost certifikátu

Aplikace dle pokynů EU je ale stále ve vývoji. Po dokončení bude umět načíst a zvalidovat QR kód na certifikátu, spojit se se systémem ISIN a ověřit jeho platnost. Národní aplikace bude spuštěna 15. 6. Bude bezplatná a bude ji možné stáhnout na většinu chytrých telefonů, řekla nám Štěpanyová z ministerstva zdravotnictví.

OSVČ se mohou testovat samy, ale test vlastně není validní k prokázání bezinfekčnosti

Další paradox se týká OSVČ vykonávající hlavní činnost. Ty, které při své práci přicházejí do styku s jinými lidmi než s těmi z vlastní domácnosti, se musí testovat podobně jako zaměstnanci. Kromě oficiálních odběrových míst se mohou podnikatelé testovat i sami, pokud využijí nějaký ze schválených testů.

Zaměstnanci, kteří se musí testovat v práci nebo na odběrových místech, mohou svou bezinfekčnost prokázat výsledkem například v restauraci, kadeřnictví nebo v ubytovacích službách. U OSVČ ale tato možnost nikde zmíněna není.

Štěpanyová z ministerstva zdravotnictví nám domněnku potvrdila: Ministerstvo zdravotnictví připravuje postup pro uznání samotestu u OSVČ. Tento týden budou změny předmětem jednání, můžeme tedy předpokládat, že během příštího týdne vydáme oficiální stanovisko, uvedla pro server Měšec.cz.

Podnikatelům tak pro prokázání bezinfekčnosti testem zatím nezbývá, než se otestovat na oficiálním odběrovém místě nebo přímo v restauraci, u kadeřníka, na pedikúře nebo při využití ubytovacích služeb tak, jako je to nutné pro všechny například na koncertě nebo na sportovním utkání.

Máme nárok na 2 PCR testy, ale musíme si je stejně zaplatit

Od června došlo ke změně nároku na bezplatný test na oficiálním odběrovém místě, který je hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Nově platí, že máte nárok na 2 PCR testy a 4 antigenní testy měsíčně zdarma.

Podle Deníku N ale ministerstvo zdravotnictví poslalo laboratořím metodiku pouhý den předem, a řada z nich se tak na nový systém nestihla včas připravit. Lidé si tak testy museli zpočátku na některých místech stejně zaplatit ze svého, nebo hledat jiné místo odběru.

Děti a cizinci se bez občanky k certifikátu nedostanou

Podle Covid portálu by si děti, které nemají vydaný občanský průkaz, měly být schopné stáhnout certifikát o prodělané nemoci nebo negativním testu z portálu ocko.uzis.cz už od začátku června. Do profilu by se měly dostat zadáním data narození, e-mailu a telefonního čísla, na které přijde autentizační SMS. Nutností má být správné zavedení těchto údajů do databáze ISIN (informační systém infekční nemoci).

Na očkovacím portálu ale zatím není kam uvedené informace zadat. Systém stále nabízí jen přihlášení přes eIdentitu nebo rodné číslo, číslo občanského průkazu a kód z autorizační SMS zaslaný na evidované telefonní číslo.



Autor: Gabriela Hájková Do očkovacího portálu se přihlásíte přes rodné číslo, číslo občanky a heslo nebo eIdentitu

Cizincům je do 7. června očkovací certifikát zasílán automaticky už po první dávce na e-mail v databázi ISIN.

Podle aktualizované příručky na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) si cizinci a děti bez občanského průkazu budou moci certifikáty v elektronické podobě stáhnout z očkovacího portálu přes datum narození až v týdnu po 7. 6.

Rodiče dětí bez občanky si tak musí o certifikát o prodělaném onemocnění nebo negativním testu opatřit u lékaře nebo na odběrovém místě.

Mám protilátky, ale musím se testovat

Hojně diskutovaným tématem i ze strany veřejnosti jsou i prokázané protilátky, se kterými u nás ale není možné prokázat bezinfekčnost. Paradoxní je, že lidé, kteří onemocnění covid-19 prodělali a mají ho prokázané pozitivním testem, jsou v režimu bezinfekčních po dobu 180 dní. V jejich případě nastavené opatření s přítomností protilátek tedy přímo počítá po dobu šesti měsíců bez ohledu na skutečnou výši protilátek, která může být v případě mírné formy velice nízká.

Je tedy trochu nelogické, že řada lidí, kteří onemocnění prodělali bez toho, aby se šli testovat, ale laboratorní odběr krve přítomnost protilátek prokáže, tuto možnost využít nemohou.

Zatím není ani vědecké obci jasné, jaká hranice protilátek může být považována za dostatečnou ochranu. Neví se ani to, jak dlouho by měla být prokázaná výše protilátek považována za validní. Tvorba protilátek je totiž hodně individuální a ne vždy platí, že mírný průběh onemocnění znamená málo protilátek a těžký průběh mnoho. Individuální je také tempo snižování protilátek v čase. Zatímco někomu se stabilně drží protilátky pro prodělané nemoci na vysokých hodnotách, u jiných rychle klesají.

Nehodláme tu soudit, zda by mělo být to či ono zavedeno, odpovědi na tyto otázky nám dá věda. Pravděpodobně ale bude potřebovat více času na prozkoumání toho, jak rychle protilátky po prodělané nemoci v populaci vyprchávají.

Dívat se ale na pozitivitu testu na covid jako na záruku bezinfekčnosti pro příštích 180 dní bez ohledu na skutečnou výši protilátek a zároveň ignorovat laboratorní výsledky prokazující vysokou výši protilátek u lidí, kteří nebyli na covid testováni, je posuzování dvojím metrem.