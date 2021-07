Přídavky na děti se zvýší a dosáhne na ně více rodin. Podívejte se, o kolik

Několik důležitých změn pro rodiny s dětmi přináší schválená novela zákona o sociální podpoře, která čeká už jen na podpis prezidenta.

Přídavky na děti budou vyšší

Novela zvyšuje přídavky na děti o 26 %. Reálná hodnota přídavků na děti klesala podle ministerstva práce od roku 2008, kdy se jeho výše měnila naposledy, o víc než čtvrtinu.

Novela obsahuje také rozšíření okruhu nezaopatřených dětí, které na přídavek budou mít nárok. Doposud byl hranicí 2,7násobek životního minima rodiny, nově to bude 3,4násobek. Na příspěvek by tak nově mělo dosáhnout dalších zhruba 250 tisíc dětí. Navýšení dávek by mělo stát ročně přibližně 5,5 miliardy Kč. Příklady dopadů změny příjmového stropu shrnuje následující tabulka.

Rodina Stávající příjmový strop Nový příjmový strop po zvýšení 1 dospělý, 1 dítě 5 let 14 900 Kč 18 700 Kč 1 dospělý, 2 děti 8 s 16 let 23 600 Kč 29 716 Kč 2 dospělí, 1 dítě 5 let 23 500 Kč 29 600 Kč

Zvýší se také samotná úroveň dávek. Děti do šesti let v současné době dostávají 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč měsíčně a od 15 do 26 let 700 Kč měsíčně. Novela tyto částky zvedne na 630 Kč, 770 Kč a 880 Kč měsíčně.

Věk dítěte Základní příspěvek −> po změně Zvýšený příspěvek −> po změně Rozhodný příjem pro přiznání −> po změně do 6 let 500 Kč −> 630 Kč 800 Kč −> 1130 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek 6–15 let 610 Kč −> 770 Kč 910 Kč −> 1270 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek 15–26 let 700 Kč −> 880 Kč 1000 Kč −> 1380 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek

V rodinách, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, je na nemocenské, ošetřovném nebo v důchodu, je dávka o 300 Kč vyšší. Novela tuto sumu, takzvanou motivační výměru, zvyšuje na 500 Kč.

O rodičovský příspěvek už nepřijdete

Novela dále zavádí nové pravidlo pro dočerpání rodičovského příspěvku. Pokud se vám narodí dítě ještě před dočerpáním rodičovského příspěvku na předchozího potomka, o zbytek peněz nepřijdete. Podmínkou je, že se dá alespoň jednomu z rodičů stanovit k datu narození dalšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč.

V současnosti platí, že dávku můžete pobírat do čtyř let věku nejmladšího dítěte. V případě, že na svět přijde další potomek, se čerpání přerušuje výplatou peněžité pomoci v mateřství (PPM) nebo nového rodičovského příspěvku (to pokud na mateřskou nevznikl nárok). Novela zákona počítá s novým pravidlem, které v případě, že rodiče nestihnou dočerpat dávku kvůli narození dalšího potomka, dává nárok na výplatu zbylé částky příspěvku jednorázově. A to v měsíci, který následuje po tom, ve kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

Změna měla začít platit od 1. července, a to i pro rodiny, které začaly čerpat rodičovský příspěvek na předchozí dítě dříve a ještě před jeho dočerpáním se jim po 1. červenci narodí dítě. Se zpětným doplatkem rodinám, které o zbytek příspěvku přišly při narození dítěte před 1. červencem, se nepočítá. Změna bude účinná dnem nabytí novely zákona.

Navýšení daňové slevy na děti

Daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě se zvýší zpětně od ledna. Na druhé dítě se zvýší ze současných 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně. Sleva na třetí a každé další dítě stoupne ze stávajících 24 204 Kč na 27 840 Kč. Daňové zvýhodnění na jedno dítě se nemění a zůstává ve stejné výši 15 204 Kč.

Daňová sleva roční – současná a nová výše slevy po novele zákona Stav Roční sleva na 1. dítě Roční sleva na 2. dítě Roční sleva na 3. a další dítě Současná výše slev 15 204 Kč 19 404 Kč 24 204 Kč Navrhovaná výše slev 15 204 Kč 22 320 Kč 27 840 Kč

Měsíčně sleva na druhé dítě tak vzroste ze 1617 Kč na 1860 Kč, sleva na třetí a další dítě se zvýší z 2017 Kč na 2320 Kč měsíčně.

Daňová sleva měsíčně – současná a nová výše slevy po novele zákona Stav Měsíční sleva na 1. dítě Měsíční sleva na 2. dítě Měsíční sleva na 3. a další dítě Současná výše slev 1267 Kč 1617 Kč 2017 Kč Navrhovaná výše slev 1267 Kč 1860 Kč 2320 Kč

Sněmovna původně schválila zvýšení slevy na druhé dítě na 22 315 Kč a na každé další dítě na 27 835 Kč, daňoví poradci však v souvislosti s tím upozorňovali na možné komplikace pro zaměstnavatele a podnikatele, protože původní sleva se zvyšovala o 15 % a její dvanáctina (tedy měsíční výše slevy) netvořila celé číslo. To by podle daňařů výrazně zkomplikovalo mzdovou evidenci a pro podnikatele by to představovalo zbytečné náklady například na úpravy softwaru.

Zrušení omezení měsíčního bonusu

V rámci schvalování novely o sociální podpoře prošla i změna týkající se daňového bonusu. Ten si mohou zaměstnanci v současné době uplatňovat i měsíčně, ale jen do částky 5025 Kč. Pokud mají nárok na vyšší měsíční bonus, uplatní si zbytek až při zúčtování daní.

Měsíční limit 5025 Kč bude k červenci zrušen tak, aby mohli zaměstnanci čerpat měsíční výši bonusu bez omezení. Před časem byl zrušen i celkový limit pro čerpání daňového bonusu ve výši 60 300 Kč ročně.

Zaměstnanci, kteří si daňové zvýhodnění uplatňují měsíčně, zvýšenou část slevy, o kterou přišli od začátku roku do začátku účinnosti právní úpravy, získají zpět při ročním zúčtování. Podnikatelé si ji případně uplatní, už v plné výši, až v daňovém přiznání za letošek, které budou podávat příští rok.

Další podmínky beze změny

Další podmínky pro uplatnění slevy na dítě zůstávají beze změny. Slevu můžete uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost. Podle zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě považuje nezletilá osoba (dítě ve věku do 18 let), ale také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Taková osoba však musí spadat do jedné z následujících kategorií:

jedná se o dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na výkon budoucího povolání (dítě, které má status studenta),

jedná se o dítě do 26 let, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání ani vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci či úrazu, nebo

jde o dítě do 26 let, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Jestliže nestudující dítě dovrší 18 let nebo student dosáhne věku 26 let v průběhu měsíce, je možné započítat do daňového zvýhodnění ještě i daný měsíc, kdy k tomu došlo. Pro děti narozené prvního dne v měsíci je však situace jiná. Pokud dovrší 18 nebo 26 let první den v měsíci, podmínka pro nárok na slevu na dítě již splněna není a tento měsíc tak již žádné daňové zvýhodnění nezískáte.