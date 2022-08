Při platbě v cizině i 10 % zpět. Banky mají další akce pro klienty používající platební karty

Tři banky dávají příležitost ušetřit při platbě kartami v zahraničí. Všechny mají přitom stejné podmínky. Musí jít skutečně o fyzickou platbu v cizině na území daného státu, tedy ne přes internet. Cestovatelé takto mohou významně ušetřit (mBank), nebo si alespoň vylepšit směnný kurz (Air Bank, Česká spořitelna).

Air Bank: 1 %, max. 1000 Kč

V aplikaci MyAir si zapněte akci „Cestování s odměnou“. Tato akce platí během celého roku 2022. Poté získáte 1 %, max. 1000 Kč za celou dobu akce.

Je potřeba dodat, že transakce kartami Air Bank se zúčtovávají standardním směnným kurzem Air Bank (v tomto případě deviza-prodej), takže cashback jen vylepší celkové skóre kurzu, ale nijak zásadně s ním neušetříte.

Platnost akce: do 31. 12. 2022 (datum transakce)

Podmínky

Pouze pro platby v „kamenné“ prodejně v zahraničí. Akce neplatí pro platby na internetu (tedy ani pro použití např. karty Curve). Můžete platit plastovou kartou, mobilem i hodinkami.

Platba musí proběhnout v cizí měně (nepoužívejte DCC).

Platba kartou vedenou k účtu v CZK.

Česká spořitelna: 1 %, max. 1000 Kč zpět u karet Visa

V aplikaci George v mobilu si v Moneyback aktivujte akci „Visa – prázdninová nabídka“. Název akce už předurčuje, že je výhradně pro soukromé platební karty Visa, tj. ne pro karty Mastercard a ne Maestro.

Za každou platbu u obchodníka v zahraničí pak dostanete zpět 1 % na účet, max. 1000 Kč. Pokud byste chtěli maximální cashback, musíte v cizině utratit v přepočtu 100 000 Kč.

Také karty České spořitelny mají standardní směnný kurz České spořitelny (v tomto případě deviza-prodej), takže cashback jen vylepší celkové skóre kurzu, ale nijak zásadně s ním neušetříte.

Platnost akce: do 31. 8. 2022 (datum transakce)

Podmínky

Pouze pro platby v „kamenné“ prodejně v zahraničí. Akce neplatí pro platby na internetu (tedy ani pro použití např. karty Curve). Můžete platit plastovou kartou, mobilem i hodinkami.

Platba kartou vedenou k účtu v CZK (včetně služby multiměny).

mBank: 10 %, max. 2000 Kč

mBank má do konce září v současné době nejlepší akci pro platby kartou v zahraničí. Za každou platbu kartou „Svět“ dostanete cashback 10 %, max. 2000 Kč. Akce platí pro nové i stávající klienty banky:

Pro stávající klienty, kteří si účet založili do 26. 6. 2022, platí do registrace 12 000 účastníků. Potěšíme vás, že v den publikace článku ještě stále registrace do akce probíhaly. (Podrobné podmínky.)

Pro nové klienty s účtem otevřeným od 27. 6. 2022 akce platí do otevření 12 000 nových účtů. (Podrobné podmínky.)

Cashback dostanete do 60 dní od splnění podmínek.

Jak získat cashback

Pokud jste již stávajícími klienty banky s účtem do 26. 6. 2022, pro registraci do akce použijte tento odkaz (oficiální odkaz mBank):

https://form.mbank.cz/app/contact_form/index.html?marketing=y

Noví klienti banky s účtem založeným od 27. 7. 2022 jsou do akce zařazeni automaticky.





Pokud v mBank ještě účet nemáte, můžete si mKonto s odměnou až 2000 Kč založit online.

Karty „Svět“ od mBank v zahraničí preferujte a ušetříte

Zatímco v předchozích letech karty mBank byly absolutně nejhorší ve směnných kurzech, s příchodem jejich produktové novinky mKarta Svět se mBank vyhoupla na přední příčky v pozitivním slova smyslu. Na trhu není lepší česká debetní karta pro platby v cizí měně než mKarta Svět (pozor, ostatní karty mBank mají směnné kurzy nadále špatné). Lepší kurz má pouze kreditní karta Hello bank. (Ze zahraničích debetních karet pak Curve, Revolut a Zen.com, ale bez cashbacku.)

S 10% cashbackem při platbě kartou v zahraničí a s férově účtovaným směnným kurzem se mKarta Svět od mBank stává nejlepší nabídkou na trhu pro cestovatele pro tuto sezónu. Když si ji pořídíte (nejen) pro placení, neuděláte chybu.

Platnost akce: do 30. 9. 2022 (datum transakce)

Podmínky