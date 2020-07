Přehled zdravotka musíte podat dřív než daňové přiznání. Co na to pojišťovny?

Je to kuriozita, ke které došlo kvůli nesouladu v odkladech daňových a odvodových povinností, které vláda připravila v souvislosti s pandemií koronaviru. Zatímco ministerstvo financí opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, ministerstvo zdravotnictví ne.

Resort financí letos prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu bez sankcí hned dvakrát. Nejprve do 1. července 2020, poté do 18. srpna. Do tohoto data je nyní možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna 2020.

Pokud jste tedy měli daňové přiznání odevzdat k 1. dubnu 2020, běží vám v období do 18. srpna lhůta, za kterou je vám účtována sankce. V případě, že daň neuhradíte do konce prodlouženého termínu, budete muset zaplatit pokutu vyměřenou už od 1. dubna 2020.

Přehledy na sociálku až v září, zdravotní pojišťovně už v srpnu

Co se týče přehledů o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení, tam se lhůta prodloužila v souladu s posunutým daňovým přiznáním a přehledy tak můžete podat až v září. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu, uvádí ČSSZ na svých webových stránkách.

Vzhledem k disproporci, která v podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny nastala, jsme oslovili všechny tuzemské zdravotní pojišťovny s dotazem, zda existuje možnost odkladu termínu podání přehledů do 18. 9., jako je to v případě přehledů pro ČSSZ. Dále jsme se ptali na to, zda pojišťovny budou promíjet sankce za případné pozdní podání.

Ze sedmi oslovených pojišťoven odpověděly všechny kromě Vojenské zdravotní pojišťovny a RBP, zdravotní pojišťovny (dříve Revírní bratrská pokladna). Ohledně první otázky se všechny shodly v tom, že odklad termínu není možný, respektive že se z hlediska zdravotního pojištění datum pro podání přehledů OSVČ za rok 2019 nemění a v souladu s § 28c zákona č. 592/1992 Sb. je lhůta stanovena na 3. 8. 2020, se splatností doplatku pojistného do 11. 8. 2020.

Co se týče otázky prominutí sankcí, některé pojišťovny uvedly, že pokuty za pozdní podání nebudou udělovat. Níže přinášíme jejich odpovědi v otázce sankcí:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pojišťovna uvedla, že v případě pozdního podání má plátce možnost podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb. podat žádost o odstranění tvrdostí, tedy požádat o prominutí penále.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Oborová zdravotní pojišťovna nebude uplatňovat sankci (udělení pokuty) za pozdní podání přehledu OSVČ až do 30. 9. 2020. Zároveň mohou klienti využít možnosti zažádat o prominutí penále na základě institutu odstranění tvrdosti zákona.