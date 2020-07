Přehled stavebního spoření. Co lze nyní sjednat u stavebních spořitelen?

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS)

AktivPlus Spořicí

Vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,60 % p.a. K sazbě je možné získat navíc úrokový bonus. Ten činí 0,6 % p.a. za prvních šest let spoření. Po této době bonusový program končí a vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou. Pro získání úrokového bonusu musí smlouva o stavebním spoření běžet v uvedeném tarifu alespoň šest let. Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, je zde však možnost mimořádných vkladů. Bonus se připíše až s ukončením smlouvy. Poplatek za uzavření smlouvy činí 1 % z cílové částky. Poplatek za vedení účtu je 360 Kč ročně.

Akce AktivPlus spořící on-line

Akční nabídka ČMSS trvá od 1. července do 31. srpna 2020 a při jejím využití se vyhnete poplatku za uzavření stavebního spoření. Podmínkou však je sjednání stavebního spoření on-line. Smlouvu je možné sjednat s cílovou částkou 150, 200 a 300 tisíc Kč. Sjednat smlouvu on-line mohou pouze starší 18 let. Při založení online můžete nyní také hrát o 10 iPhonů a pokud tímto způsobem založíte stavební spoření, můžete přeposlat personalizovaný link a za prvního, který si tímto způsobem založí stavební spoření dostanete navíc 500 Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Moudré spoření

Spoření je určeno pro nové i stávající klienty. Zůstatek na účtu je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,50 % p. a. Po dobu prvních šesti let je navíc zůstatek do 300 000 Kč úročen úrokovým bonusem ve výši 0,5 % p. a., ten je po splnění podmínek připsán klientovi po šesti letech. Je také nutné dodržení obratové podmínky, kdy musí být součet vkladů klienta na konci kalendářního roku alespoň 0,5 % z cílové částky za každý ukočení měsíc v daném roce. Do vkladů klienta se nepočítá státní podpora ani úroky.

Start

Nabídka určená pro klienty do 26 let s úrokovou sazbou 0,50 % p.a. Při splnění podmínek můžete získat prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 1500 Kč, přičemž standardní poplatek za uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky. Prémii vám bude připsána formou storna úhrady za uzavření smlouvy. I zde je možné získat úrokový bonus, jehož podmínky jsou stejné jako v případě Moudrého spoření.

Pohoda

Spoření určené pro klienty od 55 let. Úroková sazba činí 0,50 % p.a. V rámci spoření je možné získat jako benefit prémii ve výši úhrady za uzavření smlouvy, maximálně však do 2000 Kč. I vrámci tohoto tarifu je možné získat výše zmíněný úrokový bonus.

MONETA Stavební Spořitelna

Úroková sazba vkladů 1 % p. a. po dobu šesti let. Poplatek za uzavření činí 0,5 % z cílové částky. Cílová částka musí být minimálně 50 000 Kč. Navíc pro děti a mládež do 24 let je možné sjednat produkt Kamarád (cílová částka 200 tisíc Kč nebo Kamarád+ (cílová částka 500 tisíc Kč).

Zvýhodnění tohoto tarifu spočívá v úspoře za uzavření smlouvy, který je jinak 1 % z cílové částky. Podmínkou je, že během prvních čtyř měsíců pošlete na účet stavebního spooření vklad ve výši jednoho procenta cílové částky, zároveň po dobu 4 měsíců od data uzavření smlouvy nesmíte požádat o změnu cílové částky.

Klienti od 55 let mohou využít stavební spoření 55+. Výhoda opět spočívá v odpuštění vstupního poplatku ve výši 1 % z cílové částky. Smlouva musí být uzavřena na cílovou částku (200 nebo 500 tis. Kč), i v tomto případě je nutné během prvních čtyř měsíců poslat vklady ve výši jednoho procenta cílové částky a během této doby nesmíte požádat o změnu cílové částky. Úroková sazba 1 % p.a.

Raiffeisen stavební spořitelna

Pokud do 31. července 2020 sjednáte stavební spoření s cílovou částkou alespoň 200 tisíc Kč, budete zařazeni do soutěže o výhry v celkové hodnotě až 250 tisíc Kč. Úroková sazba základního spořícího tarifu (Spoření S 191) je 1,20 % p.a. Poplatek za uzavření smlouvy činí 1 % cílové částky, maximálně však 15 000 Kč.

U spořícího tarifu určeného pro mladé do 25 let věku (včetně) je úroková sazba 1,30 % p.a. Poplatek za uzavření smlouvy je 1 % cílové částky, maximálně však 15 000 Kč. Vedení účtu vás vyjde čtvrtletně na 82 Kč, po 72 měsících 88 Kč čtvrtletně.