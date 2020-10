Podzimní dovolená u moře: kde po vás budou chtít negativní test a kde ne?

Říjen býval pro určitou skupinu turistů ideální dobou pro strávení prodlouženého víkendu, nebo rovnou celé dovolené u moře. Mnohé destinace dostupné letadlem za méně než 3 hodiny nabízejí i na konci letní sezóny ještě rozumné počasí, davy turistů již odjely a ceny ubytování se dostaly na velmi zajímavou úroveň, stejně jako letenky. Letos je situace samozřejmě naprosto odlišná.

Davy turistů se nekonaly ani v největší prázdninovou sezónu, letenky byly za pár (v nejhorším desítek) eur pořád, ubytování se v červenci a srpnu dalo koupit za mimosezónní ceny. Obrovská nejistota spojená se stále se měnícími opatřeními na úrovni jednotlivých států a také poměrně dynamický vývoj u leteckých společností spočívající v rušení již avizovaných letů vedl mnoho cestujících k logickému rozhodnutí, že raději zůstanou v tuzemsku. Případně alespoň nebudou závislí na letecké společnosti a použijí auto.

V říjnu je situace s dovolenou u moře ještě složitější, než byla o prázdninách. Vezmeme-li opravdu jen destinace s dobou letu pod 3 hodiny, tj. místa, kam opravdu lze relativně normálně jet na prodloužený víkend, pak dle údajů Ministerstva zahraničí

Řecko má sice nízké riziko infekce, ale od cestujících z České republiky vyžaduje negativní PCR test na COVID-19 provedený výtěrem z nosohltanu nejpozději 72 hodin před překročením hranice,

u Turecka je jako země s vysokým rizikem infekce po návratu do ČR nutný test na COVID-19,

Malta má nízké riziko infekce, ale všichni cestující z České republiky musí mít test PCR na COVID-19 ne starší než 72 hodin,

Kypr je ještě striktnější, do země tedy nemohou vstupovat turisté, kteří v posledních 14 dnech pobývali v České republice,

Španělsko také není v seznamu bezpečných zemí, při návratu je nutné nechat se otestovat na COVID-19, nebo nastoupit do karantény (v jednání je výjimka pro Kanárské a Baleárské ostrovy).

Bez udání důvodu a následných problémů ve smyslu nutnosti karantény nebo testu tak lze nyní cestovat do Itálie a Chorvatska. Pro vstup do Itálie je nutné vyplnit formulář, další formulář potřebujete speciálně pro cesty na Sardinii a do Apulie. Za tyto registrace se neplatí žádné poplatky.

Při cestě do Chorvatska je třeba poskytnout informace o pobytu a kontaktní údaje (online formulář je i v češtině). Chorvatsko je pro české turisty z hlediska pobytu u moře častější destinací než Itálie, podívejme se tedy na konkrétní aktuální podmínky a také nákladovou stránku věci.

Zmíněný formulář je poměrně jednoduchý, za registraci touto formou se sice nic neplatí, obsahuje však naprosto zásadní věc: při přechodu chorvatské hranice je nutné mít u sebe dokumentaci potvrzující rezervaci ubytování, poukaz cestovní agentury či potvrzení o rezervaci nebo vlastnictví kotviště nebo nemovitosti v Chorvatsku. Jinými slovy zařizovat si ubytování až na místě nepřipadá do úvahy.

Cesta do Chorvatska je komplikovanější než dřív

Lze samozřejmě namítnout, že vyplnit můžete cokoli, třeba první adresu nalezenou na internetu, nicméně tento postup by mohl vést minimálně ke zdržení na hraničním přechodu či dalším problémům, o které na začátku dovolené málokdo stojí. Cestovat je nutné se stejným dokladem (cestovním pasem nebo občanským průkazem), který jste uvedli ve formuláři.

Cesta autem do Chorvatska však není stejná jako v předchozích letech. Maďarsko aktuálně aplikuje zákaz vstupu cizích občanů na své území. Zbývá tedy alternativa přes Rakousko a Slovinsko. Slovinsko umožňuje pouze průjezd přes své území, pro pobyt od občanů České republiky vyžaduje nastoupení do karantény, případně test. U Rakouska je situace odlišná pro Prahu a zbytek republiky. Pouze osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2), který nesmí být starší 72 hodin. Test nemusí být předložen při průjezdu Rakouskem bez zastávky, tedy při tranzitu, pro což existuje opět formulář (německy, anglicky).

Co zůstalo stejné jako v předchozí letech, je placení poplatku za použití dálnice formou vylepení známky na čelní sklo vozidla. V Rakousku zaplatíte za 10denní známku pro osobní automobil 9,40 EUR, ve Slovinsku je doba platnosti jen 7 dnů a cena plných 15 EUR. Cesta mimo dálnice se časově významně protahuje.

Při přechodu rakousko-slovinských hranic je potřeba počítat s tím, že každý cestující je zaevidován a při výjezdu ze Slovinska následně provedena kontrola, zda doba pobytu nepřesáhla čas nutný pro tranzit. Pokuty při porušení tohoto pravidla se pohybují ve stovkách EUR. Stejně tak lze velmi rychle přijít k pokutě v případě, že slovinsko-chorvatskou hranici překročíte na jiném než mezinárodním hraničním přechodu. Chorvatsko totiž není na rozdíl od Slovinska v Schengenu a překračovat hranice tak není možné kdekoli a některé malé slovinsko-chorvatské hraniční přechody jsou určeny jen pro místní obyvatele.

Ceny ubytování v Chorvatsku

Ceny ubytování v Chorvatsku jsou v říjnu samozřejmě extrémně příznivé, část hotelových kapacit je uzavřená, zbylé plánují většinou fungovat standardně do konce měsíce a následně ukončit sezónu. Zatímco u ubytování v soukromí lze určitě smlouvat, u hotelů se vyplatí hledat při rezervaci přes internet kromě ceny i speciální nabídky, kterými může být obvykle něco navíc (plná penze místo polopenze, výlet zdarma atd.). Slevu si samozřejmě můžete vyjednat i na místě při nákupu doplňkových služeb, třeba zapůjčení kola či elektronické koloběžky se slevou nebo formou zaplatím 3 a čtvrtou dostanu zdarma je jistě příjemné. Platí pravidlo o líných ústech.

V říjnu se nebylo potřeba obávat davů turistů nikdy, přičemž letos je situace pro turisty ještě příznivější. Například chorvatský řetězec hotelů a kempů Valamar hlásil v posledním týdnu v září obsazenost lehce nad 30 procenty, přičemž lze očekávat, že říjen bude ještě nižší. Velkým resortům se nevyplatí provozovat všechny kapacity, například ve vlajkové lodi Valamaru hotelu Girandella Rabac není v provozu jeden ze dvou typů ubytování pro rodiny s dětmi.

Obecně rozdělení resortu na části pro rodinnou dovolenou a část pouze pro dospělé není vůbec špatný nápad a začíná se objevovat ve stále větším množství ubytovacích kapacit. Pro děti all-inclusive, pro dospělé klidné večeře jako možná nový trend.



Autor: Valamar Riviera d.d. Hotel Valamar Girandella.

Speciální opatření v hotelech

Nízká obsazenost má v případě hotelu samozřejmě pozitivní dopady do možností zavést a dodržovat speciální opatření v souvislosti s koronavirem. Týkají se tak například neobsazování poloviny stolů v restauraci, servírování jídla personálem namísto jeho výběru hosty, omezení používání výtahů v jeden moment maximálně jedním párem hostů nebo jednou rodinou atd.

Kde při pobytu v Chorvatsku nebylo z hlediska nákladů pozorovatelné, že letošní sezóna je jiná, jsou restaurace. Jídelní lístky nabízely standardní ceny a i poloprázdné restaurace nevedly většinu majitelů a personálu k vyšší aktivitě a snaze na ulici „ulovit“ další hosty, případně nabídnout něco navíc.

Chorvatskou bolestí je (proti nám) významně nižší míra akceptace platebních karet v restauracích ve spojení s bankomaty nebankovních institucí. Těch je v turistických oblastech hodně, nepočítejte však s výběrem zdarma ani v případě, že vám toto vaše banka ve svých podmínkách nabízí. Bankomaty nebankovních institucí (a někdy i ty bankovní) účtují za výběr speciální vlastní poplatek, bez jehož odsouhlasení jednoduše nevyberete. A bez hotovosti v restauraci nezaplatíte, takže lehce začarovaný kruh, pokud na hotovost nemyslíte dopředu.