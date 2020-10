MALL Pay odloží platby do 50 000 korun. K tomu přidá platební kartu

Fintech MALL Pay na online tiskové konferenci 6. října 2020 představil novou platební kartu. Můžete s ní nakupovat až do výše 50 tisíc a zaplatit až za 50 dnů. Společnost před dvěma týdny získala od České národní banky licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Jeho nová karta má vlastnosti kreditní karty, bez nutnosti zakládat si účet v bance.

Co je to odložená platba?

Odložená platba funguje tak, že nakoupíte zboží přes e-shop, ale fakticky ho zaplatíte až po jeho fyzickém doručení k vám. Subjekt poskytující odložené platby poté zaplatí váš nákup obchodníkovi. Vy dostanete od banky automatický e-mail, že vaše zboží bylo obchodníkovi uhrazeno, společně s platebními instrukcemi, jak bance zaplatit. Služba jako taková je bez poplatku, platíte jen za zboží, které si kupujete.

Výhodou je, že si můžete doručené zboží prohlédnout nebo vyzkoušet a až pak ho zaplatit. Představuje tedy alternativu k platbě na dobírku, pro zákazníky, kteří nakupují na internetu, ale nechtějí nic platit předem, dokud nemají zboží v ruce. Netajíme se tím, že chceme MALL Pay platbou nahradit dobírku, zákazníkům dáváme šanci zaplatit až po prohlédnutí zboží, obchodům zase obdržet peníze stejně rychle, jako by zákazník platil kartou. A to vše bez nákladů navíc, říká Adam Kolesa, ředitel MALL Pay.

4 typy účtů

Odloženou platbu v současnosti nabízejí tři subjekty: Equa bank, MALL Pay a Twisto Payments. Při pořízení karty MALL Pay si můžete vybrat ze čtyř zákaznických účtů: Na zkoušku, Start, Plus a Komplet.

Základní účet Na zkoušku je obdobou služby, kterou MALL Pay svým zákazníkům poskytoval zdarma do této chvíle. Druhý Start je také zdarma, ale vyžaduje detailnější identifikaci a prověření uživatele a jeho příjmů. Při nákupu máte ale na odloženou platbu limit až 50 000 korun se splatností až 50 dnů, respektive do 20. dne následujícího měsíce s možností odložení části vyúčtování o další měsíc. Ověření identity a bonity každého nového klienta probíhá online, přes zákaznickou zónu MALL Pay nebo prostřednictvím aplikace, a zabere vám pouze několik minut.



Autor: MALL Pay Limit na odloženou platbu, do kterého se nyní vejde i vybavení domácnosti, má splatnost až 50 dní.

Odložená platba u Equa bank a Twisto

Oproti tomu s odloženou platebou od Equa bank (jmenuje se PlatímPak), můžete nakoupit zboží do výše 25 000 korun za jeden nákup, s tím, že když ho zaplatíte kdykoliv během 30 dnů od nákupu, je pro vás tato služba bez jakýchkoliv poplatků nebo úroků. Hradíte jen cenu vaší objednávky. V případě, že peníze bance nepošlete do 30 dní, můžete si buď zažádat o splácení nákupu prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek, nebo vám jej banka převede na spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou od 3,9 % p.a.

Nakupovat přes Twisto můžete na více než 900 e-shopech. Výběr máte ze tří variant účtů. Online účet je zdarma, Standard účet vás vyjde na 49 korun měsíčně a Premium účet na 99 korun. K účtu dostanete Twisto kartu, která funguje stejně jako platební karta a platit s ní také můžete i v kamenných obchodech.

Twisto umožňuje zaplatit až do 15. dne následujícího měsíce po realizaci nákupu. To znamená, že když nakoupíte první den v měsíci, můžete teoreticky zaplatit až za 45 dní, aniž byste museli něco připlácet. U každého nákupu se ale odložená platba počítá stejně, takže když například nakoupíte další, nebo i první nákup 30. dne v měsíci, máte na zaplacení jen 15 dnů. Vždy musíte zaplatit minimálně 10 % z celkové odložené platby. Pokud se nedomluvíte na pravidelných splátkách (můžete si je rozložit od 3 do 12 měsíců) a neuhradíte do 15. dne následujícího měsíce ani 10 % z odložené platby, bude vám Twisto za prvních 5 dní účtovat 150 korun, následně za každých dalších 5 dní pak zaplatíte 100 korun.

Delší splatnost za poplatek

Když nestihnete datum splatosti, připlatíte si podle toho, jaký typ účtu využíváte. U účtu Na zkoušku zaplatíte 5 dní po splatnosti 100 korun, 10 dní po splatnosti dalších 100 korun a 15 dní po splatnosti dalších 100 korun. U účtů s ověřením (Start, Plus a Komplet) zaplatíte 5 dní po splatnosti 200 korun, 10 dní po splatnosti dalších 200 korun a 15 dní po splatnosti dalších 200 korun, 20 dní po splatnosti dalších 200 korun, 25 dní po splatnosti dalších 200 korun a 30 dní po splatnosti 10 % z dlužné částky.

Na konci měsíce si můžete vybrat, jestli zaplatíte vše, nebo jen část. Možnost odložení, ale můžou využít jen zákazníci s účtem Start, Plus nebo Komplet. Minimálně musíte zaplatit vždy alespoň 10 % vaší měsíční útraty. Až 90 % z celkové útraty si pak za poplatek, můžete převést k platbě do dalšího měsíce. Za každých odložených 100 korun zaplatíte 3 koruny. Přesná částka se vám zobrazí v MALL Pay zóně a v mobilní aplikaci.

Jak to vypadá v praxi

Za květen jste utratili 4750 Kč. Na další měsíc si odložíte maximálních 90 % útraty, tedy 4275 Kč.

Do odkládaných 4275 Kč se 100 Kč vejde 42,75krát (zaokrouhleno na 43) a to vynásobíte 3 Kč = 129 Kč.

V červnu tak zaplatíte jen 10 % z 4 750 Kč, tedy 475 Kč a k tomu částku za odložení 129 Kč, celkem 604 Kč.

S novou platební kartou MALL Pay máte výběry z bankomatů ČSOB doma i v zahraničí zdarma. Výběry z ostatních bankomatů vás budou stát 29 korun. Nic nezaplatíte ani za změnu PINu a dotaz na zůstatek v jakémkoli bankomtu. Zdarma máte čerpání limitu online i v hotovosti až na 50 dní, platbu kartou i mobilní platby s Google Pay i Apple Pay.

Platební kartu jen k účtu Plus a Komplet

Společně s novými produkty spouští MALL Pay také novou platební kartu. Kartu je možné propojit s Google Pay nebo Apple Pay. Ovládá se přes aplikaci MALL Pay a není problém ji například rychle zablokovat poté, co vás sama upozorní na podezřelé transakce. Platit s ní přitom můžete kdekoliv, tedy jak na internetu, tak v běžných obchodech, a to i v zahraničí. Směnné kurzy zajišťuje ČSOB, která platební kartu Mastercard vydává.

Výhodou karty podle MALL Pay je také to, že urychluje dokončení nákupu. Lidé vnímají podstatný rozdíl mezi odložením platby jako povinností a přeskočením všech nepříjemných věcí spojených s placením a objednávkou zboží. Skipování tedy výrazně lépe vyjadřuje, co chceme zákazníkům přinést. Neodkládáme totiž pouze platbu. Umožňujeme přeskočit výběr platební metody, zadávání karetních údajů, odpočítávání dnů do výplaty nebo starosti s reklamací, pokud vyberete špatné zboží. A díky jednoduchému zákaznickému prostředí také bankovní byrokracii, uvádí Adam Kolesa.

Porovnání účtů u MALL Pay KOMPLET

Vše v jednom i s dopravou v ceně PLUS

Pro placení na internetu a u obchodníků START

Na online nakupování NA ZKOUŠKU

Na vyzkoušení Max. limit: 50 000 Kč

Max. splatnost: 50 dnů Max. limit: 50 000 Kč

Max. splatnost: 50 dnů Max. limit: 50 000 Kč

Max. splatnost: 50 dnů Max. limit: 5000 Kč

Max. splatnost: 14 dnů Možnost zaplatit jen část útraty a zbytek za měsíc Nakupování Nakupování Věrnostní body za každý nákup 3× více věrnostních bodů za nákupy Možnost zaplatit jen část útraty a zbytek za měsíc Možnost zaplatit jen část útraty a zbytek za měsíc Skipovací karta k placení všude Věrnostní body za každý nákup Věrnostní body za každý nákup Doprava na výdejny zdarma skipovací karta k placení všude Ochrana domácnosti -

řemeslník do domu zdarma Ochrana domácnosti – řemslník do domu zdarma A navíc A navíc Uvítací 10% sleva na MALL.CZ Uvítací 10% sleva na MALL.CZ 3× časopis dTest a přístup do online databáze s výsledky testů Prioritní odbvení bez čekání na zákaznické lince 89 Kč měsíčně 39 Kč měsíčně 0 Kč 0 Kč

Platební kartu získáte k účtům Plus a Komplet. Za účet Plus zaplatíte 39 korun měsíčně. Účet Plus umožňuje využívat kartu při nákupech i mimo e-shopy se skipovacím tlačítkem MALL Pay. Oproti Startu nabídne prémiová verze karty například 2× ročně možnost využít řemeslníka v případě nenadálé události – třeba zabouchnutých dveří nebo prasklé vody, či uvítací 10% slevu na MALL.CZ.

Zákaznický účet Komplet pak cílí na zákazníky, kteří nakupují často online. Zaplatíte za něj 89 korun měsíčně a oproti účtu Plus budete mít dopravu zdarma na výdejny v síti Uloženky, na výdejny MALL nebo do MALL boxů. Zdarma budete mít předplatné magazínu dTEST včetně online testů kvality. Dále získáte až trojnásobný počet věrnostních bodů v rámci loajalitního programu.

Poplatky u platební karty MALL Pay Služba Poplatek Výběr z bankomatů ČSOB 0 Kč Výběr z ostatních bankomatů v ČR 29 Kč Výběr z bankomatů v zahraničí 0 Kč Změna PINu v jakémkoli bankomatu 0 Kč Dotaz na zůstatek v jakémkoli bankomatu 0 Kč Čerpání limitu online i v hotovosti až na 50 dní 0 Kč Platba kartou úplně kdekoli 0 Kč Mobilní platby s Google Pay i Apple Pay 0 Kč

Platit můžete zatím ve stovce e-shopů

Platit s MALL Pay v současnosti můžete ve více než stovce partnerských e-shopů včetně e-shopů skupiny MALL Group. MALL Pay doufá, že nová skipovací platební karta, která umožňuje používat platbu při nakupování kdekoliv v ČR i ve světě, mu přinese navýšení počtu realizovaných plateb až pětinásobně.