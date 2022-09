Pět bank nabízí dlužníkům druhou šanci, jak levně splatit své závazky

Na začátku září odstartovala další akce Milostivého léta, která je příležitostí, jak se levně zbavit veřejnoprávních dluhů. Stejně jako loni se k ní přidalo několik bank, které nabízí svým klientům příležitost splatit jen původní výši dluhu a podstatně si tak snížit celkovou výši dluhu.

MONETA Money Bank svou verzi Milostivého léta odstartovala už v červnu. Akce, která nabízí smířlivější podmínky, než najdete u konkurence, a je určena většímu okruhu lidí, měla původně trvat jen do konce srpna. Nově je prodloužena do konce listopadu.

Platí pro klienty, kteří jsou v prodlení se splácením závazků o více než 90 dní nebo je jejich dluh vůči bance vymáhán soudním exekutorem.

Pro tyto dvě skupiny klientů však platí odlišná pravidla:

Generální pardon na sankční poplatky a úroky udělí banka v okamžiku doplacení jistiny a obchodního úroku. Tedy po třech měsících u lidí v exekuci nebo do sedmi let u klientů v prodlení delším než 90 dní. V případě, že budou tuto novou splátkovou dohodu řádně plnit, nebude jim banka během této doby účtovat žádný další úrok ani sankční poplatky, vysvětlil ředitel banky Tomáš Spurný.

Mluvčí Zuzana Filipová pro server Měšec.cz ještě dodala, že pokud by klient v exekuci potřeboval více času (například kvůli rozhodnutí něco za účelem splacení závazku zpeněžit), měl by mít možnost se v těchto individuálních případech s bankou domluvit na určitém prodloužení tříměsíční časové lhůty.

Patříte-li mezi skupinu klientů, kteří mohou akci využít, můžete se k akci připojit přes web banky.

Nabídka Milostivého léta se vztahuje:

Možnost sjednání splátkové dohody na sedm let naopak neplatí pro klienty v insolvenci.

Air Bank bude, stejně jako minule, oslovovat klienty v exekuci. Pokud ti doplatí dlužnou jistinu, odpustí jim neuhrazené obchodní a sankční úroky. Platí zde však i podmínka úhrady poplatku pro exekutora za zastavení exekuce.

Air Bank se bude snažit s exekutory domluvit, aby se i v rámci její akce, která se inspirovala Milostivým létem II, spokojili se stejnou částkou jako u Milostivého léta II, a to 1815 Kč (1500 Kč + DPH), která představuje náhradu nákladů exekutora. Ale protože se zákon o Milostivém létu II nevztahuje na dluhy klientů u soukromých společností, nemůže banka exekutorům přímo nařizovat, aby si částku za svou odvedenou práci snížili, upozornila banka.

Akce Air Bank kopíruje parametry státem vyhlášeného Milostivého léta II. Probíhá tedy od září do konce listopadu a vztahuje se jen na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021. Dlužníci nesmí být v insolvenčním řízení a musí se jednat o fyzické osoby.

Česká spořitelna spustila Milostivé léto pro klienty banky a Stavební spořitelny České spořitelny od 1. září do 30. listopadu 2022. Akce je určena jen pro klienty, jejichž nesplacené dluhy už jsou vymáhány soudním exekutorem.

Aby se klienti zbavili svých dluhů, stačí, aby zaplatili původní dlužnou částku, jistinu. Podmínkou je také uhrazení poplatku ve výši 1815 Kč příslušnému exekutorovi, jenž dluh pro banku vymáhá.

Banka avizovala, že bude klienty, kteří by mohli Milostivého léta využít, oslovovat pomocí SMS zpráv. Spustila i linku na čísle 956 777 385, kde můžete zjistit výši jistiny ke splacení a účet, na který je třeba jistinu a zmíněný poplatek pro exekutora zaplatit. Poté už komunikaci s exekutorem a zastavení exekuce vyřídí banka.

Od září spustila Milostivé léto i Raiffeisenbank. I v tomto případě akce mohou využít i klienti stavební spořitelny ze skupiny. Podmínkou je, že jde o fyzické osoby, jejichž exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. Pokud takový klient do konce listopadu uhradí dlužnou jistinu a poplatek exekutorovi, banka zařídí zastavení výkonu exekuce a ukončí vymáhání.

Zájemci o akci musí poslat žádost o zastavení exekuce přímo exekutorovi. V případě, že nevíte, kam přesně žádost poslat, můžete se obrátit na linku banky na čísle 412 440 000.

O akci, do které se soukromé subjekty zapojovaly minulý rok, jsme informovali v článku Dluhy v rámci Milostivého léta odpustí banky i úvěrovky. Co pro to musíte udělat?