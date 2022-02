Penzijní spoření nevybírejte najednou, přijdete o desetitisíce korun

Posílali jste si celý život peníze do penzijního spoření a těšíte se, jak si teď své peníze užijete? Možná plánujete opravit střechu na chalupě, nebo si pořídit na důchod nové auto. Budiž vám přáno, po desetiletích strávených v práci máte před sebou další spoustu let klidu a užívání si života.

Došli jste tedy k rozhodnutí, že chcete od penzijní společnosti své naspořené peníze. Měli byste tedy vědět, že pokud se rozhodnete vybrat si peníze najednou, jednorázově, stát si nezanedbatelnou část peněz ukrojí a vezme. A to včetně části peněz, které vám posílal na spoření váš zaměstnavatel.

Penzijko hned nevybírejte, má to být renta

Smyslem penzijního spoření totiž není našetřený balík peněz, který si vyberete najednou, ale pravidelná měsíční renta, kterou vám posílá vaše penzijní společnost alespoň po dobu 10 let. Pokud jdete do důchodu například v 63 letech, pak víte, že můžete počítat s příjemným přilepšením k důchodu v období, kdy jste (pokud jste relativně zdrávi) ještě čiperní a chcete si užívat zasloužený odpočinek.

Aby smysl spoření na penzi s podporou státu zůstal zachován, stát vám vaše zaječí úmysly jednorázově vše vybrat a prchnout pěkně osladí. Tedy zdaní. A to tak, že vám sáhne na výnosy i na příspěvky, které vám do penzijka posílal váš zaměstnavatel.

Můžete si říct: co je státu do peněz, které mi posílal zaměstnavatel v dobrém úmyslu, že mě podpoří na stáří?

Odpověď zní, že v případě jednorázového výběru vašeho penzijního spoření příspěvky zaměstnavatele podlehnou dani z příjmu a stát se vlastně i zahojí na daňové úlevě, kterou vám původně poskytl. A sice, že jste z těchto příspěvků od své firmy nemuseli platit zdravotní a sociální pojištění ani daň z příjmu, a to až do úhrnné výše 50 tisíc Kč ročně. Kromě toho si váš zaměstnavatel vyplacené příspěvky na vaše spoření odečetl z daní.

Abychom vám v tom udělali trochu přehled a ukázali, jaký je rozdíl v penzijku vyplaceném jednorázově a v 10letém horizontu, představíme vám fiktivního pana Nováka.

První možnost – desetiletá renta Pan Novák si začal spořit v roce 1996, tento rok jsme použili pro příklad 25letého spoření, tedy do konce roku 2020, protože pro rok 2021 ještě nejsou uzavřená data. Peníze posílal v rámci penzijního připojištění do garantovaného konzervativního fondu, který měl za ty roky průměrné výnosy 2 % ročně. Prvních 10 let spořil 500 Kč měsíčně.

Dalších 15 let už spořil 1000 Kč.

Zaměstnavatel mu přispíval v uplynulých 20 letech 500 Kč měsíčně.

Ze svých vlastních peněz si pan Novák celkem naspořil 240 000 Kč .

Příspěvky od státu činily celkem 57 000 Kč.

Zaměstnavatel poslal na penzijní účet 120 000 Kč.

Celkem i s průměrným 2% zhodnocením má pan Novák k dispozici 514 082 Kč .

. Tuto sumu si pan Novák nechá postupně posílat po dobu 10 let, což mu přispěje ke starobnímu důchodu přibližnou měsíční částkou 4284 Kč.

Tato částka se vám však ještě může snížit, protože peníze stále zůstávají ležet na účtu penzijní společnosti, která si z nich i nadále ukrajuje poplatky, jak Měšci potvrdila tisková mluvčí společnosti Allianz Marie Petrovová. I nadále se vás týkají poplatky za správu fondu a ze zisku, tak jako v době, kdy jste do penzijka teprve spořili. To, že jste spoření ukončili, ještě neznamená, že se s vašimi penězi nic neděje a že leží na účtu penzijní spořitelny jen tak zbůhdarma. Stále pracují a měly by se zhodnocovat v čase. Což je u garantovaných fondů spíše utopie vzhledem k tomu, že zisky téměř nemají šanci porazit inflaci.

Penzijní spoření není zadarmo

Je dobré si také uvědomit, že penzijní společnosti nejsou dobročinná organizace a chtějí vydělávat. Vaše penzjiko vám tedy nedělají zadarmo.

Transformované fondy

Garantovaný fond: 0,8 % ročně ze všech vašich peněz za správu fondu (úplata za obhospodařování majetku) a 10 % ze zisku

Doplňkové penzijní spoření

Konzervativní fondy – 0,4 % ročně za správu fondu a 10 % ze zisku

ročně za správu fondu a ze zisku Vyvážené a dynamické fondy – 1 % ročně za správu fondu a 15 % ze zisku. Poplatky jsou propočítávány do hodnoty podílového listu, tedy klient tyto náklady fyzicky nevidí na svém vyúčtování.

Co se stane, když si peníze vyberete najednou

Druhá možnost – peníze vybrané najednou Pan Novák se rozhodl, že si své peníze vybere jednorázově. V tu chvíli se mu zdaní veškeré výnosy 15 % a také příspěvky zaměstnavatele, rovněž 15 %. Jeho původně naspořená částka se smrskla z 514 082 Kč po odečtení daně na 481 519 Kč. Což je rozdíl −32 563 Kč.

Pro lepší přehled, v jakém případě se vám co zdaní, přinášíme tyto tabulky, ve kterých porovnáváme tzv. „staré“ penzijko, tedy penzijní připojištění (PP), a doplňkové penzijní připojištění (DPS), do kterého si můžete spořit od roku 2013.

Penzijní připojištění (PP) a daně Forma Doba vyplácení Příspěvky zaměstnavatele Výnosy Doživotní penze 0 % 0 % Starobní penze 10 let a více

méně než 10 let 0 %

0 % 0 %

15 % Výsluhová penze 10 let a více

méně než 10 let 0 %

0 % 0 %

15 % Pozůstalostní penze 10 let a více

méně než 10 let 0 %

0 % 0 %

15 % Invalidní penze na dobu určenou 0 % 0 % Jednorázové vyrovnání 15 % 15 % Odbytné 15 % 15 %

Doplňkové penzijní spoření (DPS) a daně Forma Doba vyplácení Příspěvky zaměstnavatele Výnosy Starobní penze 10 let a více



méně než 10 let 0 %



0 % 0 %



15 % Invalidní penze na dobu určenou 0 % 0 % Jednorázové vyrovnání 15 % 15 % Odbytné 15 % 15 % Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi 0 % 0 % Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu 0 % 0 %

Pokud vidíme rozdíl cca 30 tisíc Kč u garantovaného fondu, což je konzervativní produkt s nízkým zhodnocením, jak velký bude rozdíl v případě dynamického podílového fondu, který slibuje mnohem vyšší zisky?

Takový výpočet je zatím poněkud hypotetický, protože do nového typu penzijního spoření (DPS) se dá spořit teprve od roku 2013 a nelze udělat propočet za 25 let zpětně. V budoucnu však začne být aktuální. Výpočet zhodnocení se dá udělat v libovolné penzijní kalkulačce na internetu. Výsledky vycházejí u jednotlivých společností podobně.

Pan Novák si spoří v dynamickém fondu Pokud by si dnešní čtyřicátník, pan Novák, spořil 25 let do dynamického fondu 1000 Kč měsíčně,

500 Kč by mu přispíval zaměstnavatel,

260 Kč měsíčně dostane od státu,

naspoří ze svého celkem 288 000 Kč,

od zaměstnavatele získá celkem 144 000 Kč,

od státu dostane 66 240 Kč,

celkové zhodnocení v dynamické strategii bude přibližně 461 140 Kč ,

, to mu dá dohromady 959 380 Kč.

V případě, že si pan Novák vybere penzijko najednou, v tomto případě ho důsledky budou mnohem více bolet.

15 % dolů z příspěvků zaměstnavatele bude 21 600 Kč. Dalších minus 15 % ze zhodnocení je 69 165 Kč. To je celkem −90 765 Kč jedním mávnutím. Konečná vyplacená částka pak bude 868 615 Kč.

Ačkoli se pořád jedná o 15% rozdíl, stejně jako u úvodního příkladu spoření do garantovaného fondu, opticky je to mnohem větší díra v peněžence. Je tedy na zvážení každého čerstvého penzisty, jak moc potřebuje uspořené peníze hned, anebo si s nimi pomůže v nejbližších 10 letech k lepšímu důchodu.

Kolik si vyděláte na daňových odpočtech a státních příspěvcích Vaše měsíční platba Státní příspěvek Roční daňová úleva Celkové roční zvýhodnění od státu 300 Kč 90 Kč 0 Kč 1080 Kč 400 Kč 110 Kč 0 Kč 1320 Kč 500 Kč 130 Kč 0 Kč 1560 Kč 600 Kč 150 Kč 0 Kč 1800 Kč 700 Kč 170 Kč 0 Kč 2040 Kč 800 Kč 190 Kč 0 Kč 2280 Kč 900 Kč 210 Kč 0 Kč 2520 Kč 1000 Kč 230 Kč 0 Kč 2760 Kč 1100 Kč 230 Kč 180 Kč 2940 Kč 1500 Kč 230 Kč 900 Kč 3660 Kč 2000 Kč 230 Kč 1800 Kč 4560 Kč 3000 Kč 230 Kč 3600 Kč 6360 Kč

Data a výpočty: Asociace penzijních společností, Allianz penzijní společnost