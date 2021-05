Penzijní fond vám moc nevydělal? Změňte jej. Stát ke spoření může přidat dalších téměř 18 %

Jednou z možností, jak se zajistit na stáří bez ohledu na stát, je tak spoření na penzi se státním příspěvkem. I to má však svá pravidla.

Podle odborníků je problém, že stále mnoho lidí zůstává v transformovaných fondech starého penzijního spoření a nepřecházejí do účastnických fondů nového doplňkového penzijního spoření. To kvůli tomu, že transformované fondy nepřinášejí takový výnos, který by zhodnotil jak jejich investice, tak státní příspěvek.

Transformované fondy se svojí konzervativní investiční politikou velmi často nepřekonávají ani inflaci. Klienti tak reálně přicházejí o peníze, říká ředitelka a předsedkyně představenstva Partners investiční společnosti Lucie Simpartlová. Podle ní garance kladného zhodnocení v transformovaných fondech lidem zaručuje jen to, že neklesne hodnota majetku fondu do záporných hodnot, což je však na úkor dlouhodobého zhodnocení. Správci transformovaných fondů jsou nuceni kvůli obavám z kolísání hodnoty pořizovat do portfolia jen krátkodobé investice, jako jsou krátkodobé dluhopisy, vklady či hotovost. Ty obecně vynášejí mnohem méně než dlouhodobější investice, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, vysvětluje.

Aby to mělo smysl Pokud si to můžete dovolit, přes doplňkové penzijní spoření můžete vytřískat maximum výhod. Stačí si jej vhodně nastavit. Ideální je měsíční úložka 3000 Kč. Váš roční vklad je tak 36 000 Kč. V praxi to pak znamená: Stát vám každý měsíc přidá 230 Kč (ročně 2760 Kč).

Sleva na dani z příjmu 3600 Kč (pokud daně platíte).

V součtu finanční podpora státu: 6360 Kč.

Přepočet na roční zhodnocení dané roční úložky: 17,67 % .

. Plus samotné zhodnocení fondu (pozor, anebo jeho ztráta).

Tato praxe je příčinou rozčarování mnoha lidí, kteří po dlouholetém spoření na penzi se státním příspěvkem zjistí, že jejich penzijní fondy jim jimi investované peníze zhodnotily pouze nepatrně. A spokojeni nejsou ani s přínosem státního příspěvku, který za dlouhé roky spoření významně poníží inflace.

Jak ochránit investici i státní příspěvek před inflací

Dobrovolné penzijní připojištění od roku 2013 nahrazené doplňkovým penzijním spořením přitom nabízí lidem ne nezajímavou částku. Totiž až 230 korun měsíčně v závislosti na výši úložky. Maximální roční příspěvek od státu tak může dosáhnout až 2760 korun. Ty získává ten, kdo si sám vkládá do penzijního fondu měsíčně alespoň jeden tisíc korun. Pokud chce státní příspěvek spolu se svou investicí ale ochránit před inflací, měl by zvážit případný přechod ze starého transformovaného fondu do účastnického fondu. To, pokud nezačal spořit po roce 2013.

Rozhodně doporučuji přechod do účastnických fondů, které mohou investovat i do dynamičtějších aktiv. Účastnické fondy dlouhodobě svojí výkonností překonávají fondy transformované, říká Lucie Simpartlová. Upozorňuje ale, že tato rada platí pouze pro ty, kteří mají do penze ještě dlouhé roky. Změna fondu se nevyplatí těm, kteří budou peníze z penzijního spoření vybírat za několik málo let. Názory odborníků se v praxi často liší, ale ve většině se shodují v jednom. Totiž že přechod se nevyplatí tomu, komu zbývá do penze méně než pět let.

Spořit, nebo investovat? Chcete si peníze jen dočasně odložit „na viděnou“ Srovnání spořicích účtů Máte rádi jistotu v bance nebo družstevní záložně Srovnání termínovaných vkladů Vydržíte spořit 6 let nebo chystáte rekonstrukci bydlení Srovnání stavebního spoření Chcete mít důstojný důchod a pomůžete si k němu Srovnání doplňkového penzijního spoření Po malých částkách si budete odkládat peníze na své sny, nebo jednorázově vložíte peníze, které teď nepotřebujete Investiční kalkulačka

Případný přechod nemusí být vhodný pro každého klienta, vždy je nutné zvážit potřeby a přání jednotlivých účastníků a také stav jejich smlouvy, potvrzuje manažer investic a penzí NN Penzijní společnosti Milan Tomášek. Přitom dodává, že lidé, kteří chtějí od svého penzijního spoření přece jen vyšší výnos, nemusejí mít z přechodu mezi fondy obavy. Přechod je uskutečněn do jednoho měsíce od podpisu převodové smlouvy a finanční prostředky bude mít účastník na nové smlouvě do 15. dnů od nabytí účinnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, vysvětluje.

Obdobně přechod mezi fondy popisuje ředitel Conseq penzijní společnosti Richard Siuda: Proces převodu v rámci naší společnosti je bez výpovědních lhůt. Pokud klient zažádá o převod z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření, je vznik nové smlouvy realizován již od prvního dne následujícího měsíce po obdržení žádosti.

Klienti mohou celý převod včetně sjednání nové smlouvy uskutečnit online na stránkách naší společnosti sami nebo s asistencí finančního poradce, dodává.

Na otázku, zda Conseq motivuje své klienty k přechodu mezi fondy, říká, že dnes už v podstatě ne, jakkoli se firma v počátečních letech po spuštění účastnických fondů snažila klientům transformovaného fondu aktivně vysvětlovat rozdíly a výhody účastnických fondů. Ale myslíme si, že kdo chtěl nad touto změnou uvažovat, ten už ji udělal. Kdo to neudělal dodnes, přestože byl svědkem podstatných rozdílů ve výkonnosti těchto odlišných investičních strategií, ten už změnu pravděpodobně neudělá ani dnes, upřesňuje.

Jak si spořit na stáří v doplňkovém penzijním spoření

Odborníci doporučují těm, kterým to jejich finanční situace dovolí, aby vkládali do penzijního spoření měsíčně právě 3000 korun. To účastníkovi penzijního spoření zaručí nejen maximální příspěvek od státu ve výši 230 korun, ale také mu to umožní zaplatit na dani z příjmu o 3600 korun méně. V součtu pak vyjde finanční podpora od státu na příspěvcích a daňovém odpočtu celkem na 6360 Kč za rok, tj. zhodnocení vložené částky bezmála o 18 % ročně.

Na penzijní spoření mohou zaměstnancům přispívat i jejich zaměstnavatelé. I ty se snaží stát motivovat k tomu, aby svým pracovníkům do penzijního spoření přispívali. Veškeré jejich vklady jsou pro firmu daňově uznatelný náklad bez ohledu na jejich výši. Odvádět z nich přitom nemusejí ani zdravotní a sociální pojištění, to však jen do částky 50 000 korun.

Jistý motiv k účasti na spoření na penzi je v porovnání se státním důchodovým pojištěním to, že uložené peníze nepropadají v případě úmrtí účastníka státu. Už při uzavírání smlouvy si volí takzvané určené osoby, kterým peníze připadnou. Při jejich neurčení spadá naspořená částka v penzijním spoření do standardního dědického řízení.