Partners Banka: Tři poplatkové tarify a spoření se sazbou přes 6 % ročně

Český rybníček je větší o další banku. Provoz spustila nová banka finanční skupiny Partners. Zatím si však její produkty sjednáte jen přes poradce na jedné ze 175 poboček sítě Partners (téměř všechny se stanou i pobočkami banky, s výjimkou těch, které fungují v rámci partnerství s UniCredit Bank). Od dubna už budou moci všichni zájemci sjednat produkty banky i online s pomocí bankovní identity.

V úvodu klientům nabídne běžný účet s kartou a spořicí účet, později i větší úvěry. Mimo bankovní část budou moci klienti využívat i tu poradenskou a dosáhnou tak i na produkty konkurenčních bank a jejich dalších společností ve skupině, se kterými síť Partners pojí obchodní partnerství.

Kromě poboček budou moci klienti bankovat pouze přes mobilní aplikaci Partners apka. Internetové bankovnictví v nabídce nebude. Mobilní aplikaci Partners apka záměrně nedoplňujeme tradičním internetovým bankovnictvím, a to z důvodu bezpečnosti. Naši klienti se nemusí obávat, že zapomenou přihlašovací heslo či jim bude odcizeno narůstajícím phishingem. Do mobilní aplikace se přihlásí pomocí biometrického ověření nebo PINu, který je vždy platný pouze pro jednu konkrétní instalaci mobilní aplikace. Během ní využíváme moderní nástroje k ověření pravosti dokladu totožnosti, vysvětlil Marek Ditz, generální ředitel Partners Banky, a dodal, že kvůli absenci přihlašovacích údajů nebude možné aplikaci přetáhnout bez dalšího do nového telefonu.

Osobní, partnerský a rodinný účet

Kód banky je 6363, který odkazuje na slova še-tři še-tři.

Jak už jsme naznačili výše, banka v úvodu nabídne tři varianty balíčků služeb, kde je běžný a spořicí účet a platební karta Visa. Obecně platí, že k běžnému účtu, u kterého si můžete zvolit číslo účtu (je-li ještě volné), banka chce vydávat neomezený počet virtuálních karet. Můžete je využít buď jednorázově např. v e-shopech, kterým zase tolik nedůvěřujete (zaplatíte jednou, karta zanikne a automaticky se obnoví pro další využití), nebo i trvale, když si je nahrajete do Google nebo Apple peněženky (obě možnosti budou mít klienti k dispozici).





Výběry ze všech bankomatů (v ČR i zahraničí) budou bez poplatku, stejně jako všechny tuzemské platby. Banka umožňuje posílat okamžité platby, ale jen do limitu 100 tis. Kč (časem by se měl zvýšit na 500 tis. Kč). Nyní se chystá i spuštění plateb na kontakt, se kterými banka počítá od května.

Poplatky nebude účtovat ani za platby v eurech po Evropě (SEPA platby). Za ostatní zahraniční platby naúčtuje fixně 200 Kč. Zahraniční platby má banka řešené od Currency Cloud.

Stovku zaplatíte i za druhé a další vydání plastové karty před její expirací (a to i v případě, že první karta nebude doručena nebo bude nefunkční) a na stejný poplatek vás vyjde i vystavení a odeslání vyžádaného dokumentu poštou – i výpisu z účtu, který je jinak bezplatně k dispozici v mobilní aplikaci.

K účtu uživateli banka v případě zájmu bez poplatku vydá i plastovou debetní kartu. Spořicí účet v úvodu nabídne lákavou základní sazbu, 6,03 % ročně bez omezení výše vkladu. Pro skupinu klientů se základním účtem však bude tato sazba bez podmínek jen dočasně.

Poněkud krkolomné bude případné vkládání hotovosti na účet, protože pobočky fungují bez pokladen a vlastní vkladomaty Partners nemá. Situaci tak klienti budou muset podle Ditze řešit pouze vkladem hotovosti přes poštovní poukázku typu A. Banka v takovém případě klientům poplatek za vklad přes poukázku proplatí.





Osobní účet

V prvním balíčku „Pro jednoho“ banka bez poplatku nabídne vedení běžného a spořicího účtu, neomezený počet virtuálních karet a jednu plastovou debetní, u které si můžete vybrat z nabízených designů. Budete-li potřebovat další kartu nebo tu první ztratíte či zničíte, zaplatíte za ni stovku. Banka v ceníku zpoplatňuje stokorunou i druhé vydání té samé karty v případě nefunkčnosti nebo nedoručení té první.

Pro tento balíček platí, že úroková sazba ke spořicímu účtu bude platná čtyři měsíce. Od toho pátého bude podmíněna provedením pěti plateb kartou. V opačném případě se sazba sníží na půlku základní sazby, nyní tedy na 3 % ročně.

Partnerský účet

Druhý balíček „Pro dva“ je určený pro páry, ať už manžele, partnery, nebo třeba spolubydlící. Jde o sdílený účet, ke kterému ale každý z páru má od banky i jeden vlastní, soukromý. V praxi to znamená, že má pár v rámci vedení účtu stejná práva a oba majitelé účtu jsou si rovni, mají stejný přehled a každý vlastní svou kartu, popsal Ditz a dodal, že pár může sdílet také spoření nebo informace o investicích, pojištění či úvěrech. Může ale nabízet řešení i v případě nečekaných životních situací, kdy jeden z majitelů zemře a účet nebude pro druhého blokován (avšak notář, který řeší pozůstalost, pak prohlásí polovinu aktiv za součást dědického řízení).

Tento balíček banka zpoplatňuje 49 korunami měsíčně (za oba celkem) a k účtu je možné „v ceně“ vydat až čtyři fyzické platební karty.

Rodinný účet

Třetí balíček s názvem „Pro rodinu“ umožňuje kromě stejných práv a výhod předchozího balíčku rodičům připojit účty i s produkty pro děti či teenagery. Aplikace banky má pro tyto účely speciální dětskou verzi (zjednodušenou a s motivem křečka) a teens verzi (už bez dětských obrázků) mobilní aplikace, na které se mohou děti učit základním finančním návykům, spořit si na svém účtu, platit kartou a používat uzpůsobenou bankovní aplikaci. Rodiče mají zároveň přehled o všech jejich transakcích a rozhodují, jak může dítě kartu používat, jaké má limity a za co může platit, uvedl dále Ditz a dodal, že tato verze aplikace umožňuje zadávat konkrétní úkoly, na které je navázáno vyplacení odměny.

Balíček Pro rodinu nabízí Partners Banka za 99 Kč měsíčně s tím, že v ceně jde vydat až 10 fyzických karet.

Služby u jednotlivých balíčků Autor: Gabriela Hájková z PPT Partners Banky

Balíčky podle Ditze nabízejí například i služby, jako je pauzování trvalého příkazu či služba Drag and drop pro přesouvání peněz mezi účty jedním přetažením v mobilní aplikaci. Všechna nastavení služeb a limitů ke kartě včetně možnosti změnit si PIN najdete v Partners apce.

Partners apka: vše na jednom místě

Jak už jsme uvedli výše, banka bude mobile only a spravovat účty bude možné jen přes mobilní aplikace Partners apka. Kromě ovládání běžného a spořicího účtu bude aplikace obsahovat i nebankovní část, která nabídne přehled o sjednaných úvěrech, pojistkách, dalším spoření a investicích. Umožní například náhled všech finančních smluv a jejich sdílení s partnerem, správu smluv, možnost nahrávání dalších vlastních smluv, investiční reporting nebo nákup finančních produktů přes srovnávače.

Od května přibyde v aplikaci i možnost připojení běžných účtů ostatních bank včetně přehledu a plateb, takže uživatel má na jednom místě kompletní přehled o svých financích. Další klientská výhoda, která se spustí v dubnu, bude služba ‚Vyber si svého poradce‘, kde si každý bude moci zvolit finančního poradce podle svých představ, popsal Ditz.

Partners Banka je technologickou firmou. Nejedná se jen o další banku v mobilu, ale o finanční aplikaci, která našim klientům umožní jednoduchou správu všech finančních produktů. Na jednom místě si klient nastaví platbu nebo získá informace o stavu svých investic. Aplikace zároveň klienta včas upozorní na blížící se výročí smlouvy pojištění například u majetku či pojištění vozu a rovnou mu porovná nabídku trhu. Nové pojištění si poté může klient sjednat přímo v aplikaci s novou pojišťovnou. Již nyní má mobilní aplikaci Partners apka ve svém mobilu 50 tisíc lidí, uvedl také Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners, podle kterého banka v pilotním provozu za poslední měsíce nasbírala zhruba 2500 klientů.

Úvěry budou, ale spíš jen účelové

V létě plánuje banka spustit v pilotním provozu pro vybrané klienty friends and family také nezajištěné úvěry určené vesměs na investice do bydlení (úpravy, vybavení, energetické úspory apod.), na podzim pak dojde ke spuštění pilotního provozu u hypoték. Nejpozději od ledna je pak banka chce nabídnout široké veřejnosti.

Neúčelové menší spotřebitelské úvěry nebo např. kontokorenty v plánu nejsou. Podle Borkovce příliš nekorespondují s myšlenkou odpovědného zadlužování.