 »   »  500 korun denně pro OSVČ i v květnu, navrhne Schillerová

Kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč je nastavený od 12. března do 30. dubna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je ale jasné, že řada podnikatelů bude mít i přes postupné uvolňování vládních opatření i v dalších měsících ztíženou, nebo přímo zakázanou možnost podnikat.

V pondělí proto na vládě předložím další zákon na kompenzační bonus, bude nastaven na 500 Kč denně, řekla Schillerová s tím, že návrh bude počítat s prodloužením bonusu do 8. června.

O bonus si podnikatelé budou muset znovu požádat, přestože se ucházeli o už schválených 25 000 Kč. Jak o tento bonus žádat, jsme vysvětlili v článku Žádost a formulář pro OSVČ na příspěvek 25 000 Kč.

Podle Schillerové je nyní schváleno téměř 80 % zaslaných žádostí o bonus, tedy přibližně 150 tisíc. Většina z nich, zhruba 60 %, jich přichází e-mailem.

Ministerstvo zatím zadalo platební příkazy k předvedení peněz na účty žadatelů v hodnotě 1,9 miliardy Kč. Tyto peníze už jsou na cestě a téměř 77 000 žadatelů je podle Schillerové může čekat v pondělí na svých účtech. Další peníze ministerstvo vyplatí v pondělí, kdy vyplacená suma dosáhne celkem zhruba 3,5 miliardy Kč. Většina žadatelů podle Schillerové žádá o bonus v plné výši, tedy o 25 000 Kč. Mezi zasláním žádosti a odesláním peněz jsou podle ní asi 2 dny. Tedy v případě, že žádost neobsahuje chyby.

Nejčastější chyby v žádostech

Mezi ty nejčastější, které živnostníci v žádostech dělají, patři nedostatečná identifikace. Tedy chybějící DIČ nebo rodné číslo, dále také podpis. Dochází také k situacím, kdy žadatel podá žádostí vícekrát: například poštou a zároveň elektronicky.

„Žádosti jsou zasílány i na podatelny, které nejsou místně příslušné žadateli. Pak se lhůta vyřízení prodlužuje, protože si je musíme mezi sebou přeposílat, uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V některých žádostech pak chybí číslo účtu, případně žádostí chodí v chybném formátu. Richterová doporučuje, aby OSVČ žádosti podávali ve formátu PDF nebo dalších grafických formátech.

Sněmovna schválila první pomoc pro živnostníky 7. dubna. Kdo má na podporu nárok a za jakých podmínek, jsme psali v článku Až 25 000 Kč pro OSVČ. Projděte si přesná pravidla a podmínky.

Stát osobám samostatně výdělečně činným odpustil také platby na zdravotní a sociální pojištění, a to od března do srpna 2020. OSVČ si také mohou mimořádně žádat o ošetřovné, a to po celou dobu zavřených škol. O speciální příspěvek si mohou žádat rodiče, kteří pečují o dítě do 13 let. Jak žádat o ošetřovné, jsme popsali v tomto článku.