Ošetřovné a nový školní rok. Jaké jsou nyní podmínky?

Ministr školství Robert Plaga minulý týden nastínil, jak bude vypadat provoz škol v novém školním roce a také v případě, že se v nich objeví nákaza koronavirem. Případná opatření se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy. O uzavření školy (nebo jen jednotlivých tříd) budou vždy rozhodovat příslušné krajské hygienické stanice. Opatření by měla být pouze lokální, k plošnému zavření škol by dojít nemělo.

Ať tak či onak, pro některé rodiče se tím může opakovat jarní scénář s domácí školou. Karanténa bývá dvoutýdenní, pokud se ale nákaza v dané škole objeví opakovaně, děti mohou v distančním režimu strávit i delší dobu.



Čerpání ošetřovného zaměstnanci

Do konce uplynulého školního roku platily pro ošetřovné zvláštní podmínky, které vyplývaly ze speciálně přijaté úpravy. Podle nich měli zaměstnanci nárok na ošetřovné po celou dobu uzavřených škol či školek, ale i poté, pokud svoje děti do zařízení nechtěli posílat, nejdéle však do 30. června 2020. Ošetřovné bylo možné čerpat při péči o děti do 13 let. V případě hendikepovaných osob, které se bez péče neobejdou, to bylo bez ohledu na věk. Vláda také dočasně zvýšila ošetřovné ze 60 % denního vyměřovacího základu na 80 %.

Speciální pravidla však se začátkem července skončila a podmínky se vrátily do původní podoby před koronavirem.

Co říká k podmínkám nároku na ošetřovné zákon Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Podmínky pro čerpání ošetřovného se od 1. 7. vrátily do původního stavu s tím, že ošetřovné zaměstnanci náleží i v případě, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události) nebo dítěti byla nařízena karanténa, uvedl Jan Brodský z tiskového oddělení ministerstva práce.

Podpůrčí doba tedy nyní činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o zaměstnance samoživitele. Rodiče se v péči mohou během této doby jednou vystřídat. Výše ošetřovného se vrátila z 80 % na 60 % denního vyměřovacího základu, klesl také věk dítěte pro nárok na ošetřovné ze 13 na 10 let.

Za daných podmínek však podpůrčí doba ošetřovného (9 dnů) 14denní karanténu nepokryje. Zda se v případě druhé vlny epidemie a zhoršené epidemiologické situace vláda případně vrátí ke speciálním podmínkám ošetřovného z jara, není jasné. Z vyjádření ministerstva práce se dá ale usuzovat, že v tuhle chvíli není tahle možnost na pořadu dne.

Ošetřovné a OSVČ

Na ošetřovné v uplynulém školním roce dosáhly také OSVČ. Nejednalo se o klasické ošetřovné, na které mají nárok zaměstnanci, ale o speciální vládní dotační program, který běžel přes ministerstvo průmyslu a obchodu. Také živnostníci mohli, stejně jako zaměstnanci, čerpat dotaci v případě péče o děti do 13 let, pokud kvůli tomu nemohli vykonávat podnikatelskou činnost. Příspěvek za březen činil 424 korun na kalendářní den, od dubna se zvýšil na 500 Kč.

Také tato mimořádná dotace s uplynulým školním rokem skončila. Podle ministerstva průmyslu se však vláda zabývá možností, že bude pro OSVČ k dispozici také v následujícím školním roce.