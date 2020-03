 »   »  Novinky v srpnu: více bezkontaktních bankomatů, levnější hypotéky a větší digitalizace

V důsledku změny zákona o veřejném zdravotním pojištění došlo začátkem srpna 2019 ke změně v úhradách zdravotnických prostředků, které jsou určeny ke korekci zraku. To se týká kontaktních čoček, brýlových obrub a brýlových čoček.

Dosud hrazené zdravotnické prostředky, u nichž dodavatelé neprojevili zájem o jejich zařazení do seznamu hrazených zdravotnických prostředků (takzvaným přeohlášením), nebo nejsou již dle novely zákona hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou k 1. srpnu 2019 vyřazeny ze Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Nebudou tedy z veřejného zdravotního pojištění hrazeny a jejich úhrada je plně na pacientech, informuje Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V praxi tak od 1. srpna 2019 nejsou u osob nad 15 let hrazeny brýlové obruby a běžné brýlové čočky pro korekci oční vady do 10 dioptrií. Úhrady z veřejného zdravotního pojištění jsou nadále stanoveny u brýlových obrub a čoček pro děti dle zákonem stanovených podmínek.

Nově jsou naopak dětem hrazeny tvrzené silikátové brýlové čočky: sférické dětem do 5 let včetně (1 pár za rok), tórické pak dětem do 5 let včetně v množství 3 páry za rok a dětem od 6 do 14 let včetně 1 pár za rok.

Lentikulární čočky (pro vysoké hodnoty dioptrií) budou hrazeny pojištěncům s oční vadou nad 10 dioptrií, a to dětem do 5 let věku včetně 3 páry za rok, od 6 do 14 let včetně 1 pár za rok, nad 15 let (tedy i dospělým pojištěncům) pak bude hrazen 1 pár za 3 roky.

Plastové brýlové čočky budou při oční vadě nad 3 dioptrie hrazeny dětem do 5 let včetně (sférické 3 páry za rok, tórické 2 páry za rok) a dětem do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům nad 15 let pak jen brýlové čočky plastové tórické při vadě nad 10 dioptrií (1 pár za 3 roky).

Prizmatické čočky budou hrazeny obdobně jako dosud pro korekci diplopie (dvojitého vidění) či strabismu (šilhání), a to dětem do 5 let včetně 3 páry za rok, od 5 do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům od 15 let 1 pár za 3 roky.

Bifokální čočky mají stanovenou úhradu pro pojištěnce do 17 let včetně, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus či afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu, operace apod.).

Vysokoindexové čočky (vytenčené) mohou být hrazeny jen se souhlasem revizního lékaře, a to u pojištěnců s krátkozrakostí nad 10 dioptrií či poruchami centrálního zorného pole.