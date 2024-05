Novinky v listopadu: platby hodinkami, okamžité platby a platby kartou i na úřadech

Pojišťovnictví

PČS a Kooperativa se spojí. ČNB fúzi odklepla

Na konci roku 2017 jsme vás informovali o tom, že Pojišťovna České spořitelny za čas zmizí z trhu a spojí se s Kooperativou. To v listopadu 2018 posvětila i Česká národní banka. Ve čtvrtek 16. 8. 2018 schválila valná hromada Pojišťovny České spořitelny změnu akcionářské struktury a pojišťovna Kooperativa se k tomuto datu stala 100% vlastníkem Pojišťovny České spořitelny. Zároveň jsme požádali ČNB o udělení souhlasu s fúzí obou pojišťoven. Souhlas jsme od ČNB obdrželi v pátek, 26. 10. 2018. Propojení obou společností tak již nic nebrání. Bude pokračovat podle naplánovaného harmonogramu a od 1. 1. 2019 zůstane na pojistném trhu pouze jméno pojišťovny Kooperativa, doplňuje Martin Diviš, generální ředitel pojišťovny Kooperativa.

Slavia pojišťovna nabízí cestovní pojištění s pojištěním domácnosti a spolupracuje s NN

Slavia pojišťovna začala nabízet nové cestovní pojištění. To nese název Zima – cestovní pojištění a je určeno těm, kteří se chystají v zimě na hory. V pojištění najdete:

pojištění léčebných výloh do 10 000 000,

pojištění odpovědnosti do 2 000 000 Kč,

úrazové pojištění do 2 000 000 Kč,

pojištění nákladů na stomatologickou péči,

pojištění proti zničení či odcizení zavazadel,

pojištění nevyužité dovolené pro případ uzavření sjezdovek pro nedostatek sněhu,

asistenční služby a servis v zahraničí. Sjednat si ale můžete řadu doplňkových služeb. Při cestě autem je možné si sjednat krátkodobou autoasistenci pro vozidla do 3,5 tuny. Pokud naopak cestujete letecky, můžete využít pojištění proti zpoždění či zmeškání letu, ale i proti ztrátě zavazadel. A pokud s sebou na cesty berete i čtyřnohého člena rodiny, můžete využít pojištění nákladů na veterinární léčbu až do hodnoty 30 000 Kč. Potenciálním rizikem je i vícedenní nepřítomnost obyvatel vašeho domu či bytu, a tak pojišťovna nabízí krátkodobé pojištění domácnosti jakožto doplňkový produkt k cestovnímu pojištění. Zmíněné cestovní pojištění je možné sjednat online. Doklady vám pojišťovna pošle na e-mail ihned po sjednání a následně vás vyzve, abyste zaplatili pojistné. Další novinkou pojišťovny je spolupráce s NN Životní pojišťovnou. Díky tomu tak Slavia pojišťovna nově nabízí i životní pojištění. Sjednat si jej můžete skrze její dceřinnou společnost Slavia partner. Spolupráce Slavia pojišťovny a NN Životní pojišťovny se pravděpodobně neomezí pouze na životní pojištění. Obě pojišťovny mají zájem o další spolupráci. Na rok 2019 tak připravují další varianty pojistných programů a produkty z oblasti osobních investic. Podrobné informace o možnostech a nových variantách pojistných produktů naleznete na novém webu. Bankovnictví

ČNB po páté zvýšila úrokové sazby. Řada bank ji následuje

Na začátku listopadu 2018 čekalo banky i spotřebitele nemilé překvapení. Česká národní banka totiž zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických bodů na 1,75 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,75 % a diskontní sazby na 0,75 %.

K tomu ČNB přikročila letos již po páté. Poprvé zvýšila úrokovou sazbu v únoru a následně pak v červnu, v srpnu a v září. Na zvýšení zareagovala řada komerčních bank a zvýšila úroky u hypotečních úvěrů. Česká spořitelna zvýšila úrokové sazby u všech hypoték vyjma jednoleté a dvouleté fixace.



Autor: Česká spořitelna Změna úrokových sazeb.

Hypoteční banka přikročila ke zvýšení úrokových sazeb u Jasné hypotéky o dvě desetiny v případě fixace na 5, 7 a 10 let. Celý koncept Jasné hypotéky navíc rozšířila o možnost fixace na jeden rok a pásmo LTV až do 90 %.

U Equa bank se zvýšení úrokových sazeb dotklo účelových hypoték a hypoték na refinancování. V obou případech se úrokové sazby zvýšily u všech fixací o 0,2 % p.a. Sazby u neúčelových (amerických) hypoték se zvýšily u jednoleté fixace o 0,2 % p.a. Ostatní fixace zůstaly beze změny.





Zatím poslední bankou, která ohlásila zvyšování úrokových sazeb, je Komerční banka. Ta zvýšila úrokové sazby u hypotečních úvěrů s LTV do 80 % pro všechny fixace na 3,19 %. Vedle toho ale snížila KB úrokovou sazbu u hypoték s LTV 80–90 % na 3,69 %.

Nově pak banka prodává hypotéky i s fixací na 15 let.

Další bankou, která ke zvýšení sazeb přikročila, byla Air bank. Ta oznámila zvýšení úrokových sazeb v listopadu s tím, že nové úrokové sazby platí od prosince 2018.

Výše hypotéky Nové sazby od prosince 2018 Původní sazby 1 500 000 až 30 000 000 Kč 3,19 % 2,79 % 700 000 až 1 499 999 Kč 3,29 % 2,89 % 300 000 až 699 999 Kč 3,49 % 3,09 %

Česká spořitelna: nový fond, bezkontaktní výběry a okamžité platby

Česká spořitelna si pro klienty v listopadu připravila řadu novinek. Jednou z nich je nový podílový fond Universum. Ten je smíšený a je určen konzervativním investorům orientovaným na pravidelné investování. Výše minimální investice je 300 Kč a doporučený investiční horizont čtyři roky a více.

Fond Universum bude spoléhat na výnos z krátkodobých státních dluhopisů, bude v něm i složka firemních dluhopisů. Akciová složka bude mít neutrální váhu 15 % a zároveň bude z větší části investována do přímých akciových titulů. Obsahovat bude i alternativní aktiva, včetně realit, říká Martin Řezáč, šéf společnosti Erste Asset management ze skupiny Erste, která je mateřskou skupinou České spořitelny. Investované prostředky pak dostanete v případě potřeby do týdne k dispozici. Nový fond nahradí v aktivní nabídce České spořitelny smíšený fond Optimum.

Další novinkou jsou bezkontaktní výběry. Ty banka zatím umožňuje na 170 nejvytíženějších bankomatech po České republice. Do konce letošního roku plánuje Česká spořitelna zvýšit počet bankomatů s bezkontaktními výběry na 200. Ke konci roku 2019 by bezkontaktní výběry měla umožňovat více než třetina ze všech bankomatů České spořitelny.







Autor: Česká spořitelna Bezkontaktní výběr z bankomatu.

Na začátku příštího roku plánuje Česká spořitelna přidat bezkontaktní výběr prostřednictvím mobilní aplikace Poketka, která umožňuje platby mobilem.

A poslední novinkou jsou okamžité platby. Ty Česká spořitelna spustila jako první banka v České republice. Zatím je služba dostupná pro jednorázové domácí platby. Vzhledem k tomu, že ale žádná jiná banka okamžité platby neumožňuje, jde vlastně jen o to, že si spořitelna může připsat prvenství v této oblasti. I v momentě, kdy okamžité platby umožní i další banky, to pro klienty České spořitelny – alespoň zpočátku – žádná výhra nebude. Spořitelna totiž možnost okamžité platby zatím nabízí v rámci stávající Expresní platby, která je zpoplatněna částkou 125 Kč. Spořitelna to komunikuje tak, že jde o první, testovací provoz. ČMSS: dětem a mladým dáme slevu 2000 Kč na stavební spoření

Českomoravská stavební spořitelna se před koncem roku rozhodla zvýhodnit stavební spoření pro děti a mladé klienty. Za uzavření smlouvy poskytuje bonus 2000 Kč. Od začátku září 2018 ČMSS nabízí tuto slevu mladým klientům od 18 do 35 let. Od poloviny listopadu tuto výhodu rozšiřujeme i na děti od narození do 18 let, říká místopředseda představenstva ČMSS Jochen Maier. Nová nabídka představuje 100% slevu z poplatku za uzavření smlouvy, maximálně pak 2000 Kč. Pro spoření s cílovou částkou do 200 000 Kč je tak uzavření smlouvy bezplatné. Po započítání této slevy a státní podpory tak výnos ze stavebního spoření dosáhne při ideální měsíční úložce 3,5 % ročně. Kromě této nabídky nadále zůstává v platnosti i možnost ukončit spořicí smlouvu bez jakýchkoli sankcí již po třech letech spoření. ČSOB otevřela svá API. Multibanking plánuje do konce roku Československá obchodní banka otevřela na začátku listopadu 2018 svá API. Konkurenční banky nebo další licencované subjekty tak mohou svým klientům umožnit ve svých aplikacích ovládat i účty z ČSOB. Takzvaný multibanking banka zavede do konce roku. Účty konkrétních bank, které poté půjde ovládat z ČSOB, ale banka zatím nezveřejnila. Novinky se týkají i dceřiné Poštovní spořitelny. Tip: Chybějící pravidla? Není třeba čekat, říkají „pionýři“ otevřeného bankovnictví Otevřené bankovnictví umožnila evropská směrnice známá pod zkratkou PSD2 (Payment Services Directive 2). Spravovat svůj účet prostřednictvím internetu je možné i přes aplikace tzv. třetích stran, které ale musí získat oprávnění k poskytování těchto služeb od České národní banky. Licenci zatím ale v Česku nikdo nezískal. Účty tak mohou zatím propojovat jen banky. I u nich to jde ale velmi pomalu. Nejdále je zatím Banka CREDITAS, která přes aplikaci Richee umožňuje zobrazovat nejen celkový zůstatek na účtech vybraných bank, ale i na nich zadávat platby.

Drahé platby v eurech by měly v roce 2019 zmizet

Poplatky za platby v eurech do jiného státu Evropské unie by měly v roce 2019 zlevnit. Návrh Evropské komise schválil Ekonomický a hospodářský výbor Evropského parlamentu (ECON). Přestože ještě budou následovat další jednání, nařízení by mělo začít platit už v příštím roce.

Poplatky za zahraniční platby v eurech v rámci EU nebudou smět překročit výši poplatků za tuzemské transakce v národní měně, přibližuje hlavní změnu český europoslanec Petr Ježek (nestraník, člen frakce ALDE). Tento strop platí už na základě nařízení z roku 2011 pro platby v rámci eurozóny, tedy států platících eurem. Nově se rozšíří na spotřebitele i podniky ve zbývajících členských zemích, má se týkat i výběru v hotovosti v zahraničí. Zatímco cena takzvaných SEPA plateb se v českých bankách běžně pohybuje kolem 200–250 Kč, tuzemské platby jsou standardně za maximálně 5 Kč. Nový srovnávač hypoték poradí a nechce osobní údaje Na trhu se objevil nový srovnávač hypoték s názvem Hypozor. Spustila jej společnost Aliance finančních poradců, a.s. a za provozovatelem webové aplikace stojí Linda Fejtková, dcera Petra Fejtka, známého dlouholetého šéfredaktora odborného časopisu pro finanční poradce Profi Poradenství & Finance. Srovnávač, který naleznete i na Facebooku, umí zjistit, nakolik jste pro banky zajímaví a jaká bude při zadání podrobných vstupních parametrů výsledná měsíční splátka. Webová aplikace navíc pro kalkulaci splátky nevyžaduje žádné vaše osobní údaje, tj. ani telefon nebo e-mail. Potvrzuje to i zakladatelka projektu Linda Fejtková: Po nikom nic nechceme, ani nehodláme obvolávat někoho, kdo to nechce. Klienti mají možnost zadat ‚Chci slevu‘ a rozhodnout se pro poradce z našich řad. Anebo také ne. Je to jen jejich volba. Autor: Dalibor Z. Chvátal Webový srovnávač hypoték Hypozor. Aplikace v době spuštění pracuje s daty 11 bank a dokáže provést cca 3500 výpočtů za vteřinu: Česká spořitelna ČSOB Equa bank Hypoteční banka Komerční banka mBank MONETA Money Bank Raiffeisenbank Sberbank UniCredit Bank Wüstenrot hypoteční banka Autor: Dalibor Z. Chvátal Webový srovnávač hypoték Hypozor.

Úroky na účtech rostou. Novou jedničkou je Hello bank a Banka CREDITAS

Kromě hypotečních úvěrů ale v listopadu rostly i úrokové sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech.

Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby na svém běžném účtu Richee. Zůstatek na účtu se nově úročí sazbou 1,5 % až do 300 000 Kč. Peníze nad 300 000 Kč pak sazbou 0,5 %. Dosud účet nabízel výhodný úrok do vkladu ve výši 50 000 Kč. Účet si lze zřídit přes multibankovní aplikaci Richee.

Equa bank zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů na vkladech se splatností 12, 18, 24 a 36 měsíců v pásmu CZK. Přehled uvádíme níže v tabulce.

Autor: Equa bank Změna úroků na termínovaných vkladech

Ke zvýšení přikročila i Fio banka, a to u spořicího účtu a termínovaných vkladů. U spořicího účtu navíc zavedla rostoucí pásmové úročení.

Na spořicím účtu Fio konto pro fyzické osoby v českých korunách banka nabízí úroky 0,45 % pro vklady do 1 000 000 Kč, druhé pásmo se sazbou 0,55 % je na část vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč. Na vyšší část vkladu je úrok 0,6 %. Doposud byla sazba na Fio kontu 0,25 %. Právnickým osobám se prostředky na spořicích účtech nově úročí sazbami 0,35 % až 0,5 %, pásma jsou totožná. Doposud byla sazba na 0,15 %. Banka zvedla úroky i na termínovaných vkladech, u kterých je nově možné dosáhnout na roční úrokovou sazbu až 0,85 %, to v případě pětileté fixace. Dosud to bylo 0,6 %. Stejný úrok jako Banka CREDITAS pak nabízí i Hello bank, která úrokovou sazbu na spořicím účtu zvýšila z 0,6 % na 1,5 %. Úrok platí na vklady do 300 000 Kč, případné sumy nad tuto částku se vůbec neúročí.

V listopadu zvýšil úrokové sazby i Wüstenrot. Při 12měsíční fixaci získáte úrokový bonus ve výši 0,5 % p.a. namísto dosavadních 0,4 % p.a.

Kromě toho spustil Wüstenrot speciální akci. Pokud si jako nový zákazník sjednáte do čtvrtka 28. února 2019 Wüstenrot Spořicí účet, dostanete až do úterý 31. prosince 2019 automaticky bonusovou úrokovou odměnu 0,6 %. K základní sazbě 0,5 % pak můžete ještě získat bonus za fixaci uložených peněz až 0,5 %.

Autor: Wüstenrot Zvýšení úrokové sazby na spořicím účtu.

Akční úrok 0,6 % je připisován na spořicí účet měsíčně stejně jako základní úrok. Úrok za fixaci prostředků je na účet připsán po skončení fixace (3–12 měsíců). Počet fixací není omezen, je možné je sjednat v minimální výši 10 000 Kč a kdykoliv je bez sankce zrušit.

Založení a vedení účtu je bezplatné. Nabídka akčního úroku platí pouze pro nové klienty, kteří dosud neměli založený Wüstenrot Spořicí účet.

Komerční banka: plaťte hodinkami Fitbit a Garmin

Pokud patříte mezi klienty Komerční banky, můžete nově platit u obchodníků prostřednictvím chytrých hodinek značky Garmin a Fitbit.

Aplikace pro hodinky Garmin a Fitbit zapadá do naší inovační vlny, kterou jsme zahájili v roce 2016, například platbami chytrým telefonem s následným přechodem na Google Pay, přihlašováním a potvrzováním transakcí v mobilním bankovnictví otiskem prstu nebo Face ID, ovládáním účtu přes Apple Pay apod. Tuto vlnu bychom chtěli v brzké době završit spuštěním Apple Pay, říká Monika Truchliková, která vede Tribe Cash, Cards and ATMs v Komerční bance.

Aplikace pro chytré hodinky umožní digitalizovat kteroukoli bezkontaktní debetní a kreditní kartu od Komerční banky.

Garmin Pay je systém bezkontaktních plateb, který je k dispozici pro vybrané hodinky (modely Garmin Vívoactive 3, Garmin Forerunner 645, Garmin Fénix 5 Plus, Garmin D2 Delta). Fitbit Pay je k dispozici pro hodinky modelových řad Fitbit Ionic, Fitbit Versa a nově i na chytrém náramku Fitbit Charge 3. Aktivace plateb přes chytré hodinky se provádí přes aplikaci Fitbit nebo Garmin Connect v mobilním telefonu (dostupné pro Android i iOS).

Ověření aktivace je provedeno na základě jednorázového hesla přes SMS, které klient obdrží na telefonní číslo registrované u KB. Bezpečnost je zajištěna i tak, že v rámci aktivace si klient musí zvolit čtyřmístný bezpečností kód, který je platný 24 hodin od zadání nebo do doby, kdy klient hodinky sundá ze zápěstí a dojde tím k přerušení monitoringu tepové frekvence, dodává Pavel Zúbek, mluvčí banky.

MONETA: živnostníci si u nás kreditku sjednají online

MONETA Money Bank inovovala své služby. Nově si jakožto živnostník můžete přes její webové stránky sjednat kreditní kartu zcela online. Jedná se o kreditní kartu MONETA Business Cards a pro online sjednání nemusíte být klientem banky. Limit na kartě je možné nastavit až do 500 000 Kč. Ze všech provedených plateb získáte nazpět 5 % a dále vám banka bezplatně zřídí a povede běžný účet pro živnostníky. Bezúročné období trvá 55 dnů. Podle banky se proces sjednání kreditní karty pro nové klienty z řad živnostníků vejde od začátku do konce do 15 minut. Nejprve zadáte své identifikační číslo (IČ), zvolíte si kreditní limit až 500 000 Kč, zkontroluje systémem předvyplněné údaje o sobě a uvedete kontaktní e-mail a telefonní číslo. Poté na kameru svého počítače, tabletu či chytrého telefonu ukážete občanský průkaz a druhý doklad totožnosti s fotografií, typicky řidičský průkaz nebo pas. Třetím krokem ověření totožnosti je váš pohled do kamery, při němž banka využívá pokročilou bezpečnostní technologii pro rozpoznání obličeje coby vyspělou ochranu proti zneužití pravých či padělaných osobních dokladů. Následně se dozvíte, zda byla vaše žádost o sjednání kreditní karty schválena. Pokud ano, zobrazí se vám smlouva, kterou podepíšete pomocí bankovního převodu ve výši nejméně jedné koruny. Po dokončení této fáze obdržíte na svůj mobilní telefon heslo do online bankovnictví pro správu sjednané kreditní karty a běžného účtu. Stávajícím klientům umožnila banka sjednání online kreditní karty už minulý rok. Letos tuto možnost zpřístupnila i těm, kteří jejími klienty zatím nejsou.

Zonky: měníme způsob financování

Společnost Zonky zrychlila a pozměnila proces sjednávání půjček a dodání peněz. Pokud v současnosti vyplníte poptávku po půjčce, můžete získat peníze už do pěti minut od podepsání smlouvy.

Další novinkou je obrácené financování. Dosud platilo, že platforma vystavila všechny půjčky na tzv. tržiště, kde mohli investoři 48 hodin investovat do libovolného příběhu. Nyní je ale systém obrácen. Pro investory na Zonky zůstává vše při starém, změnu zaznamenají lidé, kteří si půjčili. Nemusíte totiž nově čekat na zainvestování příběhu. Po podpisu smlouvy provádíme vždy ještě automatickou kontrolu, a pokud se neobjeví problém, peníze posíláme z vlastních zdrojů. Na tržiště vystavíme půjčku pro investory okamžitě po odeslání peněz, vysvětluje Pavel Novák, ředitel Zonky.

Dávky a daně

Finanční správa: nové tiskopisy pro zaměstnance jsou k dispozici

Finanční správa vydala nový tiskopis pro zaměstnance a zaměstnavatele. Jedná se o tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, který je nově k dispozici i v elektronické formě. Tento tiskopis můžete poprvé použít za zdaňovací období 2018, tedy v roce 2019, a to v případě, že žádáte zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Nově je tiskopis dostupný: ve tvaru PDF

jako interaktivní tiskopis

jako struktura XML dat ve formátu XSD Kromě toho je nově k dispozici také tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ten je určen pro účely výpočtu záloh na daň, uplatnění měsíčních slev na dani a daňového zvýhodnění pro zdaňovací období 2019, popř. pro dodatečné uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018 v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Tiskopis je k dispozici v těchto formátech: ve tvaru PDF

jako interaktivní tiskopis

jako upravená struktura XML dat ve formátu XSD (možnost načítat více zaměstnavatelů u daňového zvýhodnění) Od zdaňovacího období 2018 můžete jako zaměstnanci vyplňovat toto prohlášení k dani buď v tradiční listinné podobě, nebo v elektronické formě. Vždy bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, jakou formu prohlášení k dani zvolí. Oba výše uvedené tiskopisy budou zároveň v tištěné podobě dostupné na finančních úřadech v druhé polovině prosince 2018 a jsou již nyní zveřejněny v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy.

Poplatky a dluhy brzy na finančním úřadě zaplatíte i kartou

Od roku 2019 budou finanční úřady přijímat i platební karty. Zaplatit s nimi ale budete moci jen správní poplatky a daňové dluhy.

Daňovým poplatníkům vyřizujícím zpoplatněné podání se tím rozšíří možnost úhrady správního poplatku o bezhotovostní transakci platební kartou. Prostřednictvím platební karty budou také moct přijmout platbu vymáhaného nedoplatku exekutoři Finanční správy a otevře se tak rychlá a efektivní cesta, jak se může daňový dlužník svého, často nedbalostí vzniklého, nedoplatku zbavit i v průběhu samotného jednání s exekutorem, vysvětluje Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Aktuálně platby kartou fungují v rámci pilotního provozu na Územním pracovišti pro Prahu 1 a na Územním pracovišti v Českých Budějovicích. Od začátku roku 2019 se služba rozšíří do všech územních pracovišť s pravidelným provozem.

Limity pro platbu solidární daně se mění

Solidární dani ve výši 7 % podléhají pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti nad určitý limit. Ten je pro rok 2018 stanoven na 1 438 992 Kč. Solidární daň se pak počítá z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a 48násobkem průměrné mzdy. Pro rok 2019 se zvyšuje limit pro rozhodné příjmy podléhající solidární dani na 1 569 552 Kč. Sazba solidární daně se ale nemění a nadále zůstává ve výši 7 %. Nadále platí také to, že z příjmů podléhajících solidární dani se neplatí sociální pojištění. Pro placení sociálního pojištění je totiž maximální vyměřovací základ stanoven na stejné částce jako limit pro placení solidární daně. Zároveň však příjmy, ze kterých není placeno sociální pojištění, neovlivňují starobní důchod.

Práce a mzdy

Minimální mzda vzroste na 13 350 Kč

Od roku 2019 stoupne výše minimální mzdy, a to ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč.

Minimální mzda naposledy rostla letos na začátku roku o 1200 na 12 200 Kč. S nejnižším výdělkem se zvedne také zaručená mzda, a to o 1150 až 2300 Kč. Tento pojem zavedl v roce 2007 zákoník práce. Je to nejnižší výdělek, na který má člověk nárok podle složitosti vykonávané činnosti a odbornosti. Vyplácí se v osmi stupních. Nejnižší odpovídá minimální mzdě, nejvyšší aspoň jejímu dvojnásobku.

Stravenky striktně jen na jídlo? Podnikatelé plánují změnu zákona

Provozovatelé restaurací sdružení v platformě Moje restaurace chtějí prosadit výrazné změny v pravidlech stravenkového byznysu. Vadí jim, že si stravenkové firmy účtují provize, které jsou podle provozovatelů restaurací vysoké, a že si lidé za stravenky mohou kupovat i jiné věci než jen jídlo.

Stravenky dnes pomáhají jak malým restauracím, tak zaměstnavatelům, musí se ale udělat změny v jejich využívání. V současné době řešíme nový zákon o dani z příjmu a naším cílem je udržet stravenky jako daňový benefit, podporovaný státem. Současně ale musí plnit svůj účel a nesmí se stát dotovanou paralelní měnou pro nákup spotřebního zboží, ale každodenní motivací k pravidelnému stravování v průběhu pracovní doby, říká Karel Havlíček, předseda Asociaci malých a středních podniků (AMSP ČR). Tip: Platíte stravenkami? Pozor na jejich platnost, a to i na kartě AMSP ČR, pod kterou platforma Moje restaurace spadá, už zahájila jednání jak se všemi poskytovateli stravenek, tak s vládou s cílem současný systém změnit. Podle asociace by měl být omezen nákup na stravenky pouze na teplé či studené jídlo nebo potraviny, příp. zaveden limit na výši jednoho nákupu stravenkami. Hospodští vítají, že se rozšiřuje konkurence stravenkových společností, čímž roste přirozeným způsobem tlak na jejich marže, přesto ale považují současný stav za neudržitelný. Stravenky a jejich hlavní benefit chápeme, ale provize ze stravenek znemožňují hospodským větší investice do rozvoje podnikání a administrativa s nimi spojená je neúnosná, říká Luboš Kastner, spolumajitel skupiny Hospodska. Podle platformy Moje restaurace zároveň stravenky splňují účel, se kterým byly zavedeny. Ukazuje to průzkum společnosti PPM. Z něj vyplývá, že zaměstnanci se stravenkami chodí na obědy do restaurací třikrát častěji než zaměstnanci bez stravenek. Ti si podle průzkumu převážně nosí stravu z domova nebo neobědvají. Investování Ministerstvo financí oživilo dluhopisy Ministerstvo financí se vrátilo k vydávání dluhopisů pro občany. Prodej dluhopisů spustilo v pondělí 3. prosince 2018. Nabídku zdůvodňuje aktuálním vývojem výnosů státních dluhopisů a navyšováním základních úrokových sazeb ze strany České národní banky. Na rozdíl od minulosti se nejedná o jednorázovou akci cílenou na vybraná období v roce, ale o otevření zcela nové platformy, kde si občané budou moci upisovat dluhopisy každý den za úrok, který by stát platil tak jako tak. Pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i domácí občané, přináší to státu větší stabilitu. Čím více dluhopisů upíší české domácnosti, tím méně si bude stát půjčovat v zahraničí, řekla ministryně financí Alena Schillerová. Výnosy prvního Dluhopisu Republiky (před zdaněním): 1. 2. 2019 – 1. 2. 2020 0,50 %

1. 2. 2020 – 1. 2. 2021 1,00 %

1. 2. 2021 – 1. 2. 2022 1,50 %

1. 2. 2022 – 1. 2. 2023 2,00 %

1. 2. 2023 – 1. 2. 2024 3,00 %

1. 2. 2024 – 1. 2. 2025 4,50 % Dluhopisy jsou vydávány s dobou splatnosti do 6 let a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Průměrný výnos dluhopisu je podle ministerstva financí stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu. První rok je s úrokem 0,5 %, poslední šestý pak za bonusových 4,5 %. Dluhopisy jsou pouze pro fyzické osoby. Minimálně půjde pořídit dluhopisy v hodnotě 1000 Kč a maximálně za 1 000 000 Kč. Výnosy z dluhopisů budou podléhat standardní 15% srážkové dani z výnosů. Úpis pak probíhá čtvrtletně ve stanovených intervalech. První úpis, tedy možnost objednávat, dluhopisů začal v pondělí 3. prosince a potrvá do 18. ledna 2019, emise dluhopisů bude následně vydána 1. února 2019. Následovat budou další úpisy, a to od 21. ledna do 15. března 2019 a od 18. března do 14. června 2019 s následným vydáním dluhopisů 1. dubna 2019, resp. 1. července 2019. Celé toto období bude podle ministerstva tzv. testovací fází. O pokračování úřad rozhodne po vyhodnocení úspěšnosti projektu, informuje agentura ČTK. Všem vlastníkům nových dluhopisů bude automaticky zřízen elektronický přístup k jejich majetkovému účtu. Každý občan s elektronickým přístupem ke svému majetkovému účtu bude moci objednat dluhopisy online bez nutnosti navštěvovat kamennou pobočku distributora a může nakupovat dluhopisy z pohodlí domova, říká Schillerová.

Spotřebitel

Transakci ve směnárně budete moci do 3 hodin stornovat

Poslanecká sněmovna schválila v listopadu 2018 novelu směnárenského zákona. V ní je mimo jiné ustanoveno, že od transakce ve směnárně budete moci odstoupit do 3 hodin od směny peněz.

Pro odstoupení od smlouvy návrh zákona stanovuje limit 1000 EUR, čímž podle ministerstva financí zabrání spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy. Opatření má chránit hlavně turisty před nekalými praktikami některých směnáren. Změnu zákona musí ještě projednat a schválit Senát, poté ji dostane k podpisu prezident. Nová pravidla počítají i s tím, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, budete moci odstoupit i od této služby. Návrh zákona přináší i další změny. Upřesňuje mimo jiné požadavky na prezentaci informací na kurzovním lístku a poskytování jiných podmínek směny. Zveřejňování tzv. VIP kurzů v provozovně formou výhodnějších směnných kurzů nebude nadále povoleno. K ochraně zákazníků směnáren slouží také zákaz úplaty za provedení směnárenského obchodu. Aukro: nově dražíme auta. Od 1 Kč

Aukční portál Aukro spustil novou službu. Na webu si nově můžete vydražit auto, přičemž vyvolávací cena začíná na 1 Kč. Provozovatel portálu garantuje, že auto mělo pouze jednoho předchozího majitele a hodnoty na tachometru odpovídají realitě. Auto zde zakoupené tedy bude mít neupravenou servisní historii.