Nezaměstnanost poroste nejspíš jen mírně

Černé scénáře o rekordním nárůstu nezaměstnanosti se zatím nenaplňují. Nynější míra nezaměstnanosti dosáhla podle údajů Úřadu práce ČR (ÚP ČR) ke dni 8. září 2020 na 3,86 %. Bez práce je nyní celkem 281 998 lidí. Oproti konci srpna, kdy bylo v evidenci úřadu práce 279 078 (3,8 %) nezaměstnaných, je to jen mírný nárůst. Také v minulých měsících úroveň nezaměstnanosti spíše stagnovala. Přitom zaměstnavatelé v srpnu prostřednictvím ÚP ČR nabízeli celkem 340 823 volných pracovních míst. Optimisticky vypadá vývoj domácí nezaměstnanosti také v celoevropském srovnání. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec 2020) měla ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Na konci srpna se do evidence ÚP ČR nově zaregistrovalo téměř 34 700 uchazečů o zaměstnání. Současně z ní odešlo skoro 35 300 lidí. Nejvíce nově příchozích hlásí Moravskoslezský kraj (4428) a Praha (4327). Naopak nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v srpnu v Pardubickém kraji (1399). Vývoj nezaměstnanosti odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Trh práce stále ovlivňují sezónní činnosti, a to především ve stavebnictví, v lesnictví, zemědělství, rostlinné výrobě, cestovním ruchu a gastronomii. Velké změny nás nejspíš nečekají ani v budoucnu. Lidí bez práce bude v následujících měsících sice dál přibývat, nikoliv však dramaticky.

Počet zaměstnavatelů, kteří se chystají hromadně propouštět, klesá

Ke konci srpna 2020 nahlásilo ÚP ČR záměr hromadného propuštění jen 11 zaměstnavatelů. O práci by v následujících měsících v rámci něj mělo přijít 665 zaměstnanců. Jedná se například o obsluhu stacionárních strojů, kovodělníky a strojírenské dělníky, specialisty v obchodní a veřejné správě, zpracovatele potravin, dřeva, textilu, pracovníky v oblasti prodeje, technické a odborné pracovníky v oblasti vědy a techniky nebo třeba všeobecné administrativní pracovníky, vyjmenovává Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Statistika nahlášených záměrů hromadného propouštění v měsících červen, červenec a srpen 2020

Statistika nahlášených záměrů hromadného propouštění v měsících červen, červenec a srpen 2020 Červen 2020 Červen 2020 Červenec 2020 Červenec 2020 Srpen 2020 Srpen 2020 Kraj Počet zaměstnavatelů Počet propouštěných zaměstnanců Počet zaměstnavatelů Počet propouštěných zaměstnanců Počet zaměstnavatelů Počet propouštěných zaměstnanců Hlavní město Praha 12 969 8 356 4 94 Jihočeský kraj 3 51 3 43 2 20 Jihomoravský kraj 8 214 6 142 3 202 Karlovarský kraj 2 62 2 53 2 28 Kraj Vysočina 2 42 4 35 2 10 Královéhradecký kraj 2 10 4 69 2 4 Liberecký kraj 3 51 5 93 2 73 Moravskoslezský kraj 9 463 5 303 5 153 Olomoucký kraj 5 65 9 473 1 8 Pardubický kraj 4 362 5 341 1 2 Plzeňský kraj 2 39 6 105 2 17 Středočeský kraj 3 39 3 121 1 5 Ústecký kraj 4 84 5 65 3 47 Zlínský kraj 5 111 4 71 2 2 Celkem ČR 27 2562 20 2270 11 665

V červenci 2020 nahlásilo záměr hromadného propouštění 20 zaměstnavatelů, kteří hodlají v příštích měsících propustit 2270 pracovníků. Podíváme-li se na předchozí měsíce, zjistíme, že počet propuštěných v rámci hromadného propouštění mírně klesá. V červnu oznámilo hromadné propouštění 27 zaměstnavatelů, kteří plánovali propustit 2562 pracovníků, a v květnu 2020 to bylo dokonce 42 zaměstnavatelů, kteří avizovali propouštění 3345 zaměstnanců. Za posledního čtvrt roku (srpen, červenec a červen) nahlásilo hromadné propouštění celkem 58 zaměstnavatelů a o práci by mělo přijít celkem 5497 zaměstnanců.

Podle Beránkové to, že zaměstnavatel nahlásí ÚP ČR záměr hromadného propouštění, neznamená, že jeho zaměstnanci přijdou okamžitě o práci. K propouštění dochází zpravidla v horizontu několika měsíců, navíc k němu nemusí dojít vždy. Úřad práce nabízí zaměstnancům, kterých se dotkne hromadné propouštění, pomocnou ruku, a to ještě v době, než o práci fakticky přijdou. Poskytuje jim široké portfolio služeb – od zaevidování až po zprostředkování vhodného zaměstnání. Naši specialisté lidem poradí, jak dále postupovat. Proberou s nimi jejich konkrétní situaci a seznámí je s nabídkou volných pracovních míst, doplňuje Beránková.

Co je hromadné propouštění O hromadné propouštění se jedná tehdy, pokud během 30 dnů dostane ve firmě s 20 až 100 zaměstnanci výpověď minimálně 10 lidí. V podniku se 101 až 300 pracovníky musí jít aspoň o desetinu zaměstnanců a ve společnosti s více než 300 zaměstnanci musí dostat výpověď minimálně 30 lidí. Před tím, než dá zaměstnavatel zaměstnancům výpověď, musí o svém záměru písemně informovat, a to nejpozději 30 dní předem, odborovou organizaci, radu zaměstnanců a také příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR podle místa činnosti firmy.

Zaměstnavatelé vidí budoucnost spíše optimisticky

Z pravidelného čtvrtletního průzkumu personální agentury ManpowerGroup, který mapuje budoucí vývoj ManpowerGroup Index trhu práce, vyplývá, že zaměstnavatelé se dívají do čtvrtého čtvrtletí roku 2020 s mírným optimismem. Z celkového počtu 441 českých zaměstnavatelů 8 % očekává nárůst počtu pracovníků, 7 % předpokládá snížení počtu pracovních sil a 85 % zaměstnavatelů neplánuje, pokud jde o počet zaměstnanců, žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2020 hodnotu +1 %.

Je příjemným překvapením, že firmy výrazně přehodnotily svůj silný pesimismus z minulého čtvrtletí. Situace na trhu práce je ale stále velice nepřehledná pro zaměstnance i zaměstnavatele. V důsledku vládní podpory na zachování zaměstnanosti, strachu lidí měnit zaměstnání a omezení mezinárodního náboru trh práce prakticky zamrzl, komentuje průzkum Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup. Podle Rezlerové je nyní pro zaměstnavatele ještě náročnější nalézt nové zaměstnance než v období konjunktury, a to zejména ve výrobním sektoru. Celosvětový pokles odbytu automobilů je sice pro českou ekonomiku a zaměstnanost hrozbou, nicméně řada mezinárodních firem část výroby přesouvá do ČR a hledá tu nové zaměstnance, které ale nachází velmi těžko.

Koronavirus nejspíš trh práce změní natrvalo