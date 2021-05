Nesplácených úvěrů přibývá, obrat má přinést oživení ekonomiky

Podíl takzvaných nevýkonných úvěrů, tedy nesplácených úvěrů v selhání, v uplynulých letech ekonomického růstu klesal. V posledních měsících nabral opačný trend a začal mírně růst. Důvodem je především podzimní ukončení vládního splátkového moratoria.

Podle statistik České národní banky se v březnu podíl nevýkonných úvěrů oproti únoru zhoršil ve všech sledovaných kategoriích. Šlo jak o spotřebitelské úvěry a hypotéky domácností, tak úvěry firem.

Meziroční srovnání březen 2021 vs. březen 2020 březen 2021 březen 2020 Domácnosti, spotřební úvěry 5,56 % 4,10 % Domácnosti, hypotéky 0,93 % 0,90 % Podniky 4,37 % 3,13 %

Meziročně vzrostl nejvíc podíl nesplácených spotřebitelských úvěrů, a to o 1,46 %. U firemních úvěrů o 1,24 %. To je podle České bankovní asociace (ČBA) znatelné zhoršení. Zároveň ale poukázala na to, že loňský březen byl měsícem, kdy hodnoty nevýkonných úvěrů byly historicky jedny z nejnižších vůbec. Čísla tak postupně rostou z relativně nízké základny.

Přesto se tím ukazuje, že část lidí, kteří odkladu splátek využili, nebyla schopna se k jejich splácení vrátit. Podíl nevýkonných úvěrů roste pozvolna ve všech kategoriích od října, kdy splátkové moratorium skončilo. A v následujících měsících by nesplácených úvěrů mělo ještě přibývat. Byť podle odhadů nijak dramaticky. Ekonomové doufají, že se karta obrátí, až se opět ekonomika nadechne a Češi začnou víc utrácet.

V následujících měsících se můžeme stát svědky jejich dalšího mírného nárůst. Dno kreditního cyklu ještě nenastalo. Nicméně obecně lze říci, že se následující měsíce ponesou spíše ve znamení optimismu. Návrat ekonomického růstu povede k rozvolňování rezerv, což se propíše do lepších bankovních profitů, uvedl k tomu portfolio manažer Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Vývoj od října 2020 do února 2021 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 Domácnosti, spotřební úvěry 4,17 % 4,76 % 5,08 % 5,23 % 5,43 % Domácnosti, hypotéky 0,80 % 0,86 % 0,88 % 0,90 % 0,91 % Podniky 3,46 % 3,83 % 4,15 % 4,20 % 4,23 %

Momentálně se česká ekonomika stále potýká s dopady pandemie koronaviru a vládních protiepidemických opatření. V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt meziročně propadl o 2,1 procenta. Ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2020 klesl o 0,3 procenta. Za poklesem stojí nižší spotřeba domácností, menší poptávka po českém zboží a uzavření části služeb.

Banky si loni tvořily rezervy

Banky loni kvůli zhoršení ekonomické situace výrazně navyšovaly rezervy a na případný další růst počtu nesplácených úvěrů jsou podle ČBA připraveny. Zároveň banky odkládaly splátky v rámci úvěrového moratoria, kdy si spotřebitelé i firmy mohli odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020, a to do konce října 2020. Moratorium bylo závazné pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně. O odklad splátek v rámci zákonného moratoria podle ministerstva financí požádalo přes 400 tisíc klientů bank.

Banky na zákonné moratorium částečně navázaly a klientům dobrovolně nabídly další možnost individuálního odkladu splátek. Část klientů této možnosti využila. Podle ČNB od ukončení moratoria banky dostaly 32 tisíc individuálních žádostí o odklad splátek úvěru či jiný typ restrukturalizace půjčky v celkovém objemu 31,7 miliardy korun.

Zhruba 31 tisíc žádostí podaly domácnosti a asi 1200 pak podnikatelé a firmy. O individuální úlevu od splátek nebankovních úvěrů požádalo podle dat Ministerstva financí po skončení moratoria přibližně 1,5 % domácností a 1 % podnikatelů. Zástupci České leasingové a finanční asociace a Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů se zavázali ke vstřícnému postupu vůči svým klientům.



Autor: Česká národní banka

Podle souhrnných dat ČNB pak banky loni schválily žádosti o odklad splátek včetně moratoria nebo jinou formu úlevy u úvěrů za 454,7 miliardy korun, tedy u 14,1 procenta všech bankovních úvěrů. Ke konci roku 2020 klesl objem nesplacených půjček, které využily úlevu z titulu covid-19, o 78 miliard na 376,8 miliardy korun. Odpovídal tak 11,7 procenta úvěrového portfolia bank. To znamená, že část lidí si splátky odložila spíš preventivně.

Byť počet nevýkonných úvěrů v posledních měsících roste, je výrazně nižší než v uplynulých letech. Ještě v roce 2015 byly spotřebitelské nevýkonné úvěry domácností přes 12 %. Nejvyšší hodnota nevýkonných úvěrů u nefinančních podniků byla k 30. 9. 2010 a převyšovala 9 %. Ještě před 5 lety se hodnoty blížily k 7 %.

Loni byla nejvyšší hodnota nevýkonných úvěrů u podniků v srpnu a činila 3,11 %. Tady už došlo k mírnému zhoršení. Úvěry zajištěné nemovitostí, tedy hypotéky, vykazují tradičně vysokou platební morálku. Na nejvyšších hodnotách přes 3 % byly naposledy v roce 2014.