Nemoc dítěte a ztráta zaměstnání vedly k problémům se splácením úvěru. Lidí ve finanční tísni může přibývat

Karel Malý se loni dostal do složité životní situace. Při pobytu v zahraničí se u jeho malé dcery projevilo onemocnění cukrovky typu 1. Naprosto nečekaně. Holčička skončila ve vážném stavu na ARO, následně se řešilo nastavování léčby, což u této nemoci není jednoduché. Celá situace si vyžádala nucený pobyt v zahraničí na 3 měsíce a s tím spojené nemalé náklady.

V důsledku nečekaných událostí se Malý dostal do problémů se splácením konsolidovaného úvěru, který má už několik let u Komerční banky. O situaci banku informoval e-mailem.

Bohužel jsme dostali stěží odpovědi na řešení situace. Zrušili nám běžný účet, navíc kontokorent, nikoho nic nezajímalo, nikdo na e-maily nereagoval, popisuje Malý.

Ztráta zaměstnání znamenala další potíže

V prvním kvartálu tohoto roku se mu podařilo dlužné splátky dorovnat. Do toho však v dubnu přišla ztráta zaměstnání a potíže se splácením začaly nanovo. Proto Malý požádal o odklad splátek v rámci vládního moratoria, to mu však banka zamítla.

Je třeba připomenout, že poskytnutí odkladů v rámci vládního moratoria mělo podmínku, že klient nebude v době podání žádosti v prodlení se splácením, uvedl mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Malý v době žádosti v prodlení se splátkami již nebyl. O odklad v rámci moratoria žádal začátkem dubna až po uhrazení dluhu. Nesplnil však podmínku ministerstva financí, která stanovila, že splátky úvěru nelze odložit, pokud byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů. V tento den dluh uhrazený ještě nebyl, což pravděpodobně mělo za důsledek zamítnutí odkladu splátek.

Negativní stanovisko od banky dorazilo až po několika měsících, kdy se Malý dostal znovu do prodlení a banka mezitím předala jeho dluh k vymáhání externí inkasní společnosti. Té v září vše splatil, včetně úroků. To vzhledem k situaci s dítětem se zdravotním postižením, novými nároky na finance a v kombinaci 7,5 měsíců bez hlavního příjmu pro mě, jako živitele rodiny, bylo extrémně náročné, popisuje muž.

Každý případ posuzujeme individuálně, říká banka

Teprve od poloviny listopadu si našel novou práci a banku znovu zkontaktoval s prosbou na rozložení tří splátek za říjen, listopad a prosinec 2020 do splátek od ledna, než se finančně opět postaví na nohy. Jeho žádost však banka zamítla s tím, že už pro něj nemůže nic udělat a že se má případně domluvit s inkasní společností, která v případě dalšího prodlení dluh opět přebere.

To, co slýcháme z médií, že banky vycházejí vstříc klientům, nám proto doma přijde jako snůška nesmyslů, uzavírá svoji zkušenost muž.

Hlavně komunikujte, nabádají banky. Bude to ale stačit?

Podle Teubnera banka nabízí možnost snížení (případně odkladu) splátek standardně, bez ohledu na současnou situaci. Vždy však platí, že každý případ posuzujeme individuálně, především pak schopnost klienta plnit závazky vůči bance, uvedl Teubner.

Banky v současné koronavirové krizi často opakují, že v případě potíží se splácením je o tom klienti mají informovat, a to co nejdříve. Pokud komunikovat nebudete, bude mít za to, že situaci řešit nechcete. A banky by měly mít nástroje, jak v takových případech, kdy se dostanete do potíží, postupovat, a v případě, že spolupracujete, nabídnout řešení.

Někdy to ale nemusí stačit. I když se snažíte s bankou dohodnout, nemusí to nakonec znamenat, že k dohodě dojde. Záleží na tom, jak váš případ vyhodnotí podle vaší úvěrové historie a dalších pravidel, které mají banky vnitřně nastavené. Je tedy potřeba počítat s tím, že banky řeší potíže klientů individuálně a co povolí jednomu, nemusí povolit druhému. Banky se tímto postupem snaží chránit proti neplatičům a rostoucímu podílu nesplácených úvěrů.

Lidí ve složité finanční situaci přitom může brzy přibývat. K 30. říjnu 2020 skončilo půlroční plošné moratorium, tedy odklad splátek úvěrů a hypoték. Ti, kterým banky splátky odložily, musí od listopadu opět začít platit své závazky. Ekonomické potíže způsobené pandemií koronaviru tím ale nekončí. Dá se proto očekávat, že potíží se splácením bude přibývat. Připravují se na to banky i stát.

Banky připravují vlastní programy na pomoc klientům v nouzi

Některé banky už přišly s vlastní záchrannou sítí, do které chtějí klienty v potížích zachytávat. Například Česká spořitelna nabízí od 18. listopadu 2020 individuální odklad splátek na 3 měsíce nebo snížení splátek na 6 měsíců. Ale má to svoje pravidla.

Bez negativního zápisu do registru dlužníků získáte odklad jen v případě, že jste v posledních 15 měsících nebyli ve zpoždění se splátkami. O odklad (bez zápisu do registru) je možné požádat i v případě, že jste využili odklad splátek v průběhu března až října a nyní využijete nový individuální odklad nebo snížení splátek.

Retailoví a firemní klienti, kteří byli v posledních 15 měsících v prodlení se splácením nebo mají negativní záznam v registrech dlužníků, mohou na odklad splátek taky dosáhnout (a to i delší než 6 měsíců), ale banka je označí v registrech dlužníků.

Speciální program na pomoc klientům ve finanční tísni připravuje také MONETA Money Bank, která jej chce představit do konce roku. Program bude určen pro klienty, kteří se po skončení moratoria dostanou do finanční tísně a nebudou zvládat splácet hypotéky, spotřebitelské úvěry i půjčky na komerční financování malých firem a živnostníků.

Pomoc nabízejí i neziskovky

Pokud se dostanete do finanční tísně, můžete využít také služeb různých neziskových organizací, kde s vámi bezplatně proberou vaši finanční situaci a pomohou s jejím řešením. Obrátit se můžete například na Poradnu při finanční tísni. Dluhové poradenství poskytuje také třeba nezisková organizace Člověk v tísni nebo Asociace občanských poraden.

Pokud jde o firmy, ty by měly svoji aktuální situaci reflektovat a sestavit realistický byznysový plán. „Vhodný plán by firmy měly v předstihu probrat se svými věřiteli. Mohou také zvážit možnost restrukturalizace, odprodeje některých aktiv, anebo zmenšení rozsahu produktového portfolia. To může přinést nižší úvěrovou zátěž a možnost nadechnutí se pro další období podnikání,“ řekl už dříve Rakovan Hauk, partner poradenské společnosti Moore.