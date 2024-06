Nejčastější nabídky letošních letních brigád: Po kom je sháňka a kolik vám dají?

Za pár dní jsou tu letní prázdniny a zaměstnavatelé mají napilno, aby zajistili pro své provozovny brigádníky na výpomoc. Právě teď, v první polovině června, je nabídka brigád, která by mohla zaujmou studenty středních nebo vysokých škol, poměrně pestrá. Jenže se tu příliš nepotkávají nabízené pracovní pozice s tím, co zájemci o brigádu hledají.

Nejvíce volných míst, které například uveřejnil pracovní portál Prace.cz, je na pozici:

prodavač

pokladní

administrativní pracovník

dělník

číšník/servírka

kuchař

zaměstnanci provozu restaurace

pomocná síla do kuchyně.

Velký zájem zaměstnavatelů je také o řidiče a skladníky/manipulanty. Práce v logistice a skladech je hodně celý rok, nyní zde firmy potřebují vykrýt činnosti svých kmenových zaměstnanců, kteří budou čerpat dovolenou, říká Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz. Žádaní jsou také pracovníci ostrahy ze stejných důvodů, léto je navíc hlavní sezónou hudebních festivalů a dalších velkých kulturních či sportovních akcí, kde jsou právě pracovníci ostrahy potřeba, dodává.

Nabídka pracovních pozic však příliš nekoresponduje s tím, co uchazeči o práci hledají. Zájemci podle Tomáše Pavlíčka hledají spíš rozmanitější práce, jako je třeba řidič, kurýr či delegát cestovní kanceláře, nebo naopak pohodovější práce na recepci či jako fakturant/ka.





Počet uchazečů na pracovní pozici na portálu Prace.cz Pracovní pozice Počet reakcí uchazečů na jednu nabídku Řidič 61 Delegát cestovní kanceláře 54 Recepční 52 Asistent/ka 44 Kurýr 43 Fakturant/ka 40

Kolik si letos můžete vydělat?

Podle dat portálu Platy.cz si například pomocná síla do kuchyně vydělá v průměru 150 Kč za hodinu, a dále:

dělník 170 Kč/hod.

pracovník ostrahy 175 Kč/hod.

číšník 183 Kč/hod.

prodavač 184 Kč/hod.

skladník 188 Kč /hod.

delegát cestovní kanceláře 193 Kč/hod.

administrativní pracovník 195 Kč/hod.

řidič 205 Kč/hod.

kurýr 215 Kč/hod.

Nejvíce brigádnických nabídek je podle portálu Prace.cz z Prahy (40 %), Jihomoravského kraje (14 %) a Středočeského kraje (11 %). Další kraje následují: Moravskoslezský (6 %), Plzeňský (4 %), Jihočeský (4 %) a Královéhradecký (3 %). Ostatní kraje mají pod 3 %, nejméně nabídek na brigádu dostanete v Karlovarském kraji (1 %).

Letos si k brigádě přijdete na víc, zaměstnavatelé musí proplatit nevyužitou dovolenou

Novela zákoníku práce, která už platí od 1. ledna 2024, přinesla pracovníkům na DPP a DPČ nárok na placenou dovolenou. Ten vám vznikne v okamžiku, kdy:

doba trvání vaší dohody překročí minimálně 28 kalendářních dní

a odpracujete alespoň 80 hodin.

Obě podmínky musí být naplněny společně. V případě, že si dovolenou nevyberete za dobu trvání platnosti dohody, po jejím skončení vám ji zaměstnavatel musí proplatit. Což se týká zejména lidí, kteří si hledají jen krátkodobý přivýdělek, například na léto, což jim nedává možnost si dovolenou vybrat.

Pro výpočet nároku na dovolenou za kalendářní rok se použije následující vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby / 52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené. Tedy (TPD) : 52 × TPD × výměra dovolené. Jinými slovy: (Celkový počet odpracovaných hodin : 20hodinová fiktivní pracovní doba) : 52 (počet týdnů v roce) × 20 (týdenní pracovní doba) × 4 (zákonná délka dovolené) U „dohodářů“ se vychází z parametru týdenní pracovní doby, která činí 20 hodin, a to i v případě, že by právě vaše pracovní doba byla ve skutečnosti jiná. Pokud tedy počítáme s 20hodinovou pracovní dobou a zákonem danou 4týdenní výměrou dovolené, vznikne vám právo na 1 / 52 × 20 hodin × 4 týdny), tj. cca 1,5 hodiny dovolené. Znamená to, že za každých 20 odpracovaných hodin vám vznikne nárok na přibližně 1,5 hodiny volna.

Studenti na kratší letní brigádě

Domluvili jste si letní výpomoc, která bude trvat třeba jenom přes červenec? Dejme tomu, že budete pracovat 8 hodin denně v rozmezí pondělí až pátek tři týdny v červenci, v srpnu chcete vyrazit do světa.

V takovém případě vám nárok na dovolenou nevzniká. Sice jste překročili požadovaný limit 80 hodin, odpracujete dokonce cca 160 hodin (8 × 5 dní v týdnu × 4 týdny), ale protože nestihnete odpracovat minimálních 28 kalendářních dní, nebude splněna druhá podmínka pro nárok na dovolenou.



Déle než v červenci stejně pracovat nechcete, nebylo by ani jak si dovolenou vybrat, ale ani vám nevznikne nárok na její proplacení po skončení dohody.

Brigáda, která přesáhne 28 kalendářních dní a 80 hodin

Jiná situace nastane, pokud budete chtít pracovat třeba od začátku července až do poloviny srpna. V tu chvíli už budete mít splněné obě podmínky pro nárok na dovolenou.

Odpracováno budete mít cca 260 hodin a dohoda by překročila limit 28 kalendářních dnů.

Protože už byste se neplánovali na brigádu vrátit a dohodu byste ukončili, měli byste nárok na proplacení 20 hodin dovolené. Při hodinové odměně 200 Kč byste získali k srpnové mzdě navíc 4000 Kč.

Výpočet: (260 : 20) : 52 × 20 × 4 = 20 hodin

Do jaké výše příjmu se vás netýkají odvody na zdravotní a sociální pojištění…

V tuto chvíli stále platí dosavadní podmínky pro povinnost odvodů na zdravotní a sociální pojištění:

příjem nad 10 000 Kč měsíčně u dohod o provedení práce,

příjem od 4000 Kč měsíčně u dohod o pracovní činnosti.

… a jaká bude změna od 1. ledna 2025

Po dlouhých diskusích mezi našimi zákonodárci a zástupci zaměstnavatelů, jako je například Hospodářská komora a řada dalších institucí, se nakonec do schvalovacího procesu dostala úprava, kterou schválili poslanci v rámci pozměňovacího návrhu u vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Ta zavede dva režimy dohod o provedení práce:

Oznámená dohoda s měsíční odměnou do 25 % průměrné hrubé mzdy v daném roce a

neoznámené dohody, které budou považovány za zaměstnání malého rozsahu do měsíční částky 4000 Kč.

První režim bude platit pro ty dohody o provedení práce, které zaměstnavatel nahlásí do registru České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pro tyto smlouvy budou platit stávající pravidla, pojistné bude zaměstnavatel muset uhradit, pokud měsíční výdělek zaměstnance na DPP přesáhne čtvrtinu průměrné mzdy, nyní 10 500 korun.

Tuto „velkou“ dohodu, kterou zaměstnavatel musí oznámit na ČSSZ, budete moct mít pouze jednu, pokud z ní vy i zaměstnavatel nechcete odvádět sociální pojištění. Osvobození od povinných odvodů bude mít ten zaměstnavatel, který s vámi dohodu podepíše jako první.

Pokud vám tento přivýdělek nestačí, pak si můžete sjednat i další brigády, avšak odměna z každé další práce nesmí překročit částku 4000 Kč u jednoho zaměstnavatele. Od částky 4001 Kč a výše se vás i zaměstnavatele bude týkat odvod pojistného.

Zákon vás přitom nijak neomezuje, kolik takových „malých“ dohod smíte mít. Může jich být třeba deset, ale pokud žádná z nich nepřekročí částku 4000 Kč, pak žádné odvody neplatíte.

Po úplnost ještě uvádíme, že ze všech typů DPP se odvádí srážková daň ve výši 15 %, pokud nemáte u některého zaměstnavatele podepsané tzv. růžové prohlášení (prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob).

Příklad Slečna Dvořáková si přivydělává jako prodavačka a zároveň chodí vypomáhat do několika dalších firem. Kdy se jejího zaměstnavatele (i slečny samotné) týkají odvody sociálního pojištění? Firma A: Oznámená dohoda o provedení práce, měsíční odměna 10 540 Kč. Odvody se nebudou platit. Firma B: Dohoda o provedení práce, měsíční odměna 3000 Kč. Odvody se vás netýkají. Firma C: Dohoda o provedení práce, měsíční odměna 4900 Kč. Na tuto práci se bude vztahovat povinnost odvést sociální pojištění. Firma D: Dohoda o provedení práce, měsíční odměna 3860 Kč. Odvody zaměstnavatel ani vy platit nebudete.

V případě oznámených dohod umožní systém sociální správy všem zaměstnavatelům, aby se do něj mohli podívat do centrálního registru a zkontrolovat, zda nový zaměstnanec už nemá „velkou“ dohodu podepsanou s jiným zaměstnavatelem. Tato dohoda bude u ČSSZ zaregistrovaná do té doby, než se ji vy nebo zaměstnavatel rozhodne ukončit. V takovém případě skončí i oznámení této dohody a vy poté budete moct uzavřít novou, oznámenou dohodu s jiným zaměstnavatelem.

Poslat oznámení „sociálce“ o ukončení „velké“ dohody můžete poslat i vy sami, pokud byste zjistili, že dosavadní zaměstnavatel tak ještě neučinil. V takovém případě stačí poslat správě potvrzení, že je tento pracovní poměr ukončen, například potvrzenou výpověď.