Nabízí vám stavební spořitelna nízké úroky? Nevadí, můžete na tom vydělat

Na rozdíl od spořicích účtů musí u stavebního spoření zůstat úroková sazba beze změny alespoň šest let. Přesto se dnes stavební spoření stává zajímavějším, než bylo dříve – ovšem pro jinou skupinu klientů. Nabízí totiž levné úvěry, které nám při splácení mohou ušetřit až 200 tisíc korun na každý milion cílové částky.

Mění se důvody, proč uzavřít smlouvu o stavebním spoření

Donedávna byla hlavním motivem pro uzavření smlouvy o stavebním spoření státní podpora. Díky ní nabízely stavební spořitelny podstatně lepší zhodnocení vkladů než spořicí účty. Dnes se situace mění. I při vhodném nastavení lze na stavebním spoření dosáhnou zhodnocení, které není významně vyšší než na spořicím účtu. Výhodou je fixace úrokové sazby na dobu nejméně šesti let, což je garance, kterou spořicí účet nemá.

Nevýhodou je omezená možnost nakládání s penězi na účtu stavebního spoření, zatímco u spořicích účtů je převod prostředků otázkou okamžiku. Přesto nabízí stavební spoření něco, co u jiných bankovních produktů nenajdeme. Ano, jsou to úvěry ze stavebního spoření s nízkou a pevnou úrokovou sazbou.

Úvěr ze stavebního spoření není překlenovací úvěr

Když se řekne „úvěr“ a „stavební spořitelna“, vybaví se většině z nás překlenovací úvěr. Ten může stavební spořitelna poskytnout hned a bez čekání. Na druhou stranu je to svými parametry běžný bankovní úvěr se stejnou úrokovou sazbou jako všechny ostatní úvěry. S rostoucími úrokovými sazbami na trhu rostou i úrokové sazby překlenovacích úvěrů a tím klesá i jejich dostupnost.

Kromě překlenovacích úvěrů však poskytují stavební spořitelny také úvěry ze stavebního spoření. Jejich hlavní výhodou je úroková sazba. Ta musí být stanovena již ve smlouvě o stavebním spoření a podle zákona nesmí převyšovat úrokovou sazbu z vkladů o více než tři procentní body.

Co to znamená? Čím nižší sazbou nám stavební spořitelna úročí vklady, tím levnější nám musí poskytnout úvěr. Uzavřením smlouvy o stavebním spoření si tak můžeme zajistit úvěr se sazbou od 2,99 % do 6 % p.a. Úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření tedy končí tam, kde sazby ostatních bank teprve začínají.

Úroková sazba je garantovaná, není to „sazba od“

Tím, že je úroková sazba úvěru uvedena přímo ve smlouvě o stavebním spoření, je zajištěna její neměnnost. V sazebnících bank je obvyklé uvádět „sazby od“ (prime rate), tedy nejnižší úrokové sazby pro ty nejlepší klienty, někdy dosažitelné jen při sjednání pojištění nebo jiného finančního produktu navíc. Toto v případě úvěrů ze stavebního spoření není možné. Úroková sazba je součástí smlouvy o stavebním spoření a její výši omezuje zákon.

Stavební spořitelny přirozeně ochotněji poskytují překlenovací úvěry s vyššími sazbami, ale poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nemohou dost dobře odmítnout, protože se k této nabídce smluvně zavázaly. Podle údajů ČNB objem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření letos roste a jejich průměrná úroková sazba se drží pod čtyřmi procenty.

Nic není zadarmo, nejprve je třeba spořit

Pro získání úvěru ze stavebního spoření musíme splnit podmínky stanovené ve smlouvě. Znamená to spořit nejméně dva roky, naspořit určitou částku a u některých tarifů také dosáhnout předepsaného hodnoticího čísla. Doba spoření potřebná pro splnění těchto podmínek se pohybuje od dvou do šesti až sedmi let. Hodně záleží na vybraném tarifu stavebního spoření i na intenzitě spoření. Zejména u tarifů, které využívají hodnoticího čísla, je potřeba dobrých znalostí pro správné nastavení smlouvy.





Přitom paradoxně nemusí platit, že výhodnější úvěr znamená delší dobu spoření. V nabídkách stavebních spořitelen najdeme jak tarify s levným a dobře dostupným úvěrem ze stavebního spoření, tak i nabídky opačné.

Výhodu mají ti, kdo již nějakou dobu spoří

Stavební spoření máme právě pro takové situace, jako je ta dnešní. Tedy když se úrokové sazby úvěrů na bydlení dostávají na čtyři a více procent. Období extrémně levných hypoték trvalo tak dlouho, že jsme si na to zvykli a sazby nad tři procenta považujeme za vysoké. To je ale omyl. V minulosti nenajdeme období, ve kterém by byly hypotéky za dvě procenta.

Není tedy divu, že se dnes obtížně vyrovnáváme s aktuální úrovní úrokových sazeb. A že málokdo počítal s využitím úvěru ze stavebního spoření. Ti, kdo se stavbou či opravou domu nebo bytu nespěchají, mají čas vše naplánovat. Ale co ti z nás, kteří nechtějí nebo nemohou čekat? Možná mohou využít smlouvu o stavebním spoření, kterou již mají doma.

Stavební spořitelny dnes evidují 3,2 milionu smluv o stavebním spoření. To je téměř třetina obyvatel. Je tedy docela dobře možné, že máte doma smlouvu o stavebním spoření. A je téměř jisté, že vám garantuje úvěr se sazbou nižší, než vám dnes nabídne kterákoli banka.

Jistě, můžeme narazit na různé potíže, například v podobě příliš nízké cílové částky. Ale ani to není neřešitelný problém. Stavební spořitelny zpravidla umožňují změnu cílové částky tak, aby vyhovovala našim potřebám. Ale co je nejdůležitější: u dříve uzavřených smluv již uběhla přinejmenším část čekací doby na úvěr, u starších smluv můžeme získat úvěr okamžitě.

Vyplatí se to?

Uzavření smlouvy o stavebním spoření s cílem využít levný úvěr můžeme brát jako pojistku do budoucna. Úvěr ze stavebního spoření totiž můžeme, ale nemusíme využít. Řekněme že si naplánujeme čerpání úvěru se sazbou 3,5 % za tři roky. Když do té doby úrokové sazby klesnou, nic nám nebrání využít situace a vzít si úvěr u jiné banky, která nám nabídne lepší podmínky. Na druhou stranu, když úrokové sazby neklesnou, nebo dokonce vzrostou, máme jistý úvěr s předem známou sazbou, kterou budeme schopni splácet. Navíc se sazbou, která se nezmění.

Je třeba počítat s tím, že ve fázi spoření budeme u stavební spořitelny inkasovat nižší úroky než u ostatních bank. Zatímco dnes na spořicím účtu můžeme vydělat 5 procent ročně, u stavební spořitelny bude úrok podstatně nižší. Chceme-li levný úvěr, bude lépe, když se spokojíme s úročením vkladů do jednoho procenta. O co nižší bude úročení vkladů, o to levnější bude následný úvěr.

Na odborném webu stavebky.cz byl publikován výpočet, podle kterého dnes můžeme při financování stavebním spořením ušetřit až 200 tisíc korun na každý milion cílové částky. A to i při započítání ztrát, které vyplývají z nízkého úročení vkladů ve fázi spoření. Levný úvěr ze stavebního spoření nám totiž může přinést násobně vyšší úsporu, než můžeme získat na vkladových úrocích a státní podpoře.