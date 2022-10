Zateplete a renovujte, chce stát. Blíží se Nová zelená úsporám „light“

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu (MPSV) s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) spustilo informační kampaň, která má za úkol seznámit co nejvíc obyvatel České republiky s možnostmi, jak platit co nejméně za energie a jak se vymanit z finanční závislosti na státu.

Kampaň spouští v době těsně před schválením programu Nová zelená úsporám light, ve kterém stát bude dotovat energetická opatření v domácnostech částkou 55 mld. Kč a chce, aby se informace dostaly i k těm nejchudším domácnostem, které dosud o zateplování domu nebo pořízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky ani neuvažovaly.

Kampaň se týká především lidí, kteří se kvůli vysokým cenám energií dostávají do tísnivé situace. Stát zároveň chce, aby se majitelé rodinných domů i bytů (prostřednictvím svých SVJ nebo družstev) rozhodli pro zateplení zdí a instalaci fotovoltaiky a tepelných čerpadel, čímž podstatně sníží výdaje za plyn a elektřinu, a tím pádem nebudou nuceni obracet se na stát s žádostmi o finanční pomoc. Respektive, stát by už napříště nemusel všechny domácnosti dotovat ze státního rozpočtu, jako to udělal v případě úsporného balíčku či zastropování cen energií.

Víme, že Česko má dostupná řešení, která pomohou snížit náklady na energie během nejbližších let. Musíme jen správně nakombinovat zelenou energii a snížit spotřebu energií tak, aby se současně zachoval životní komfort. Tím následně snížíme i výdaje za elektřinu nebo teplo. Čím více lidí se do úspor energie a využití obnovitelných zdrojů zapojí, tím rychleji ceny energií klesnou, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Do 8 let by mohly být domácnosti nezávislé na plynu a elektřině

Podle ministra Jurečky by v ideálním případě mohlo být hotovo, zatepleno a opatřeno fotovoltaikou a tepelnými čerpadly, do konce roku 2030, a to zejména vzhledem k evropské směrnici 2018/2001, která stanovuje závazný cíl EU pro podíl energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie právě na tento rok.

V první fázi kampaně obě ministerstva spustila webovou stránku ZkrotímeEnergie.cz, na které se lidé dozví základní informace o možných úsporách energie, které mohou udělat hned, ze dne na den. Kromě obecně známých informací, jako například, že máte zhasínat v místnostech, kde zrovna nejste, nebo raději používat sprchu místo koupele ve vaně, najdete také vyčíslení možných finančních úspor.

Web vás také umí přesměrovat na žádosti o jednotlivé státní dávky, např. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a žádost o okamžitou pomoc.

Specialisté na úřadech práce

Od 7. listopadu 2022 mají začít na všech krajských pobočkách Úřadu práce začít pracovat speciální koordinátoři, kteří budou zájemce o energetické úspory nasměrovávat na konkrétní možná řešení. Každá krajská pobočka bude mít jednoho takového specialistu. Jedná se o nové zaměstnance, které Úřad práce zaměstnal speciálně pro tuto práci. Nejsou to odborníci na energetiku, ale pouze koordinátoři, kteří budou vědět, kam zájemce o úspory poslat.

Počet odborných poradců budeme průběžně zvyšovat ve spolupráci s programy Státního fondu životního prostředí či systémem Energetických konzultačních a informačních středisek, říká Martin Sedlák, zmocněnec ministra práce a sociálních věcí pro řešení energetické chudoby, který kampaň ZkrotímeEnergie.cz koordinuje.





Místní akční skupiny

V každém kraji mají také vzniknout místní akční skupiny (MAS), které budou vytipovávat domácnosti nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Tyto akční skupiny budou tvořit instituce a neziskové organizace, jejichž členové mohou dávat dohromady tipy, koho by bylo možné v dané lokalitě oslovit a nabídnout mu pomoc se zajištěním dotace pro zateplení nebo výměnu oken. Například starostové budou znát ve své obci obyvatele, kteří patří mezi sociálně slabší, místní charitativní organizace budou mít zase svůj přehled o lidech, kterým by bylo možné pomoci.

Pilotní MAS vznikla v Opavě a je v ní zahrnut krajský Úřad práce spolu s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby Charita Opava a Charita Odry a také starostové obcí.

Co bude úkolem akčních skupin:

identifikace domácností ohrožených energetickou chudobou,

poradenská služba v místě bydliště a inspirace k zamyšlení se nad dlouhodobými úsporami energie,

kompletní podpora při sjednání dotace z Nové zelené úsporám light – shrnutí možností, co by daná nemovitost k úspoře potřebovala, asistence při podávání žádosti, dohled nad realizací.

Jakmile vzniknou další akční skupiny, na nově vzniklém webu se objeví i kontakty na jejich zástupce, na které se lidé mohou obracet.

Vše je teprve v začátku, vznik dalších akčních skupin v ostatních krajích se začne odvíjet od toho, jaké získáme zkušenosti v Opavě, uvedl Marian Jurečka.

Žádosti o dotace bez projektů a posudků

Veškeré aktivity mají směřovat k tomu, aby se podařilo přivést všechny ohrožené domácnosti k zateplení domu, výměně zdroje tepla či elektřiny, nebo alespoň výměně oken či dveří. Nejméně náročnou cestou, tedy rychle a snadno.

Tomu má napomoct program Nová zelená úspora (NZÚ) light, jehož schválení se očekává 25. října 2022. Podmínky tohoto programu tedy obě ministerstva ještě upřesní. Bude však možné požádat o dotaci na úpravy i zpětně k 12. září 2022.

V této etapě NZÚ, která je označena jako „light“, má být žádost o dotaci mnohem jednodušší. Už nebudou zapotřebí projekty a energetické posudky, které úpravy na nemovitostech zdržovaly a prodražovaly. Lidé už nebudou muset za každou cenu k úpravám volat firmu, ale mohou si ji zajistit i svépomocí.

Domácnostem nabízíme komplexní cestu k alespoň částečné energetické nezávislosti. Nyní je řešení v omezení plýtvání energií a finanční podpoře státu pro domácnosti, kterým hrozí pád do energetické chudoby. Postupně však chceme nabídnout taková řešení, která ochrání domácnosti dlouhodobě. Zateplené domy s vlastním obnovitelným zdrojem drahý plyn nepotřebují, dodal ministr Jurečka.

NZÚ light má také fungovat jako podpůrná záložna, která bude financovaná z Modernizačního fondu prostřednictvím výnosů z emisních povolenek. Modernizační fond slouží k financování energetické nezávislosti, spadá pod Státní fond životního prostředí ČR a už dnes se z něj vyplácejí dotace pro města a obce. Na úsporná opatření pro domácnosti má být vyčleněno 55 mld. Kč.

Chudší domácnosti, které nemají peníze na předfinancování úsporných opatření, budou moci získat finance předem formou zálohy.

O dotace z NZÚ byl letos rekordní zájem

O tom, že o dotace z programu Nová zelená úsporám je velký zájem, svědčí porovnání počtu žádostí z loňského i letošního roku. Oproti roku 2021 lidé podali cca třikrát více žádostí. Program NZÚ byl financován z Národního plánu obnovy, ze kterého žadatelé obdrželi 19 mld. Kč.

Celkový počet přijatých žádostí Nová zelená úsporám 2021–2022 Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nová zelená úsporám: Počet přijatých žádostí na fotovoltaické elektrárny 2021–2022 Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

V průběhu listopadu by se také měly znovu rozjet žádosti o kotlíkové dotace na výměnu starých neekologických kotlů za ekologičtější zdroj pro domácnosti s nižším příjmem. Jejich administrace by měla vypadat stejně jako v předchozí době.