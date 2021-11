Na spořicím účtu 3 % ročně, ale musíte k tomu investovat. Ze spoření se stávají hybridní produkty

Hybridní spořicí účty nejsou žádnou novinkou, ale v poslední době je výrazně odlišuje nabízená úroková sazba. V současné době jsou v aktuální nabídkách 4 hybridní spořicí účty bank a 1 hybridní termínovaný vklad banky. Kromě jediného spořicího účtu mají (zatím) nejvyšší úrokovou sazbu na trhu, ale za podmínky, že budete s bankou investovat. Když ale započtete nezbytné investiční poplatky, úroková sazba už tak skvělá není.

ČSOB – Duo Profit 2,50 % p.a. bez omezení

Spořicí účet Duo Profit od ČSOB má aktuálně úrokovou sazbu 2,50 % p.a. s garancí na 1 rok. Výše vkladu není omezena, podmínkou však je investovat stejnou nebo vyšší částku, jako máte na tomto spořicím účtu.

Příklad: Spoříte 100 000 Kč, musíte investovat dalších 100 000 Kč. Potřebujete tedy 200 000 Kč.

Minimální výše vkladu je 30 000 Kč, takže jde o dobře dostupný finanční produkt.

Kam investujete + poplatky

Investujete do podílových fondů skupiny KBC. Vstupní poplatek je min. 1 %. Zvýhodněný vstupní poplatek ve výši 0,50 % p.a. platí pro 4 podílové fondy

ČSOB Opatrný zodpovědný ČSOB Premium Opatrný zodpovědný ČSOB Odvážný zodpovědný a ČSOB Premium Odvážný zodpovědný

Spořit můžete maximálně tolik, kolik investujete, tj. investice musí být stejná nebo vyšší než spoření).

KB spořicí konto Invest – 1 % p.a. do 200 000 Kč

Skvělou nabídku měla Komerční banka do konce června 2021, kdy u KB Spořicího konta Invest lákala na úrokovou sazbu 3 % p.a. do 200 000 Kč. Akce skončila, nyní je úroková sazba jen 1 % p.a., ale kdo ví, třeba se vlivem konkurence zvýší, v současné níži atraktivní nijak není.

Minimální výše vkladu není stanovena, ale zůstává podmínka (jako u ČSOB), že investice bude ve stejné nebo vyšší, než je vklad.

Výhodou je, že KB pro tento účel bere i investice přes (její) investiční životní pojištění.

Kam investujete + poplatky

Investujete do podílových fondů skupiny Amundi a mezi investice se počítají i vklady na investiční životní pojištění Komerční pojišťovny. Poplatky jsou min. 1 % a výše.

Podrobný přehled fondů najdete v detailu produktu KB Spořicí konto Invest.

Hybridní spořicí produkty Banka Produkt Úroková sazba Min. vklad Max. výše vkladu pro lepší úrokovou sazbu Min. investice ČSOB Duo Profit 2,50 % p.a./1 rok 30 000 Kč bez omezení 100 % vkladu a více Komerční banka KB Spořicí konto Invest 1 % p.a. 0 Kč 200 000 Kč 100 % vkladu a více J & T Banka J&T COMBI (30 %) 2,80 % p.a./3 roky 250 000 Kč 2 000 000 Kč 833 333 Kč (70 %) J & T Banka J&T COMBI (50 %) 2,50 % p.a./3 roky 250 000 Kč 2 000 000 Kč 250 000 Kč Sberbank FÉR spoření (s investováním) 2 % p.a./1 rok 0 Kč 500 000 Kč 300 000 Kč

J & T Banka – COMBI 2,50 – 2,80 % p.a. do 2 mil. Kč

J & T Banka má hybridní termínovaný vklad, a to ve dvou verzích J&T COMBI (30 %) a J&T COMBI (50 %). Procenta v závorce označují výši vkladu vůči investici. V prvním případě tedy jde o 30% vklad a 70% investici, ve druhém je to půl na půl.

30% varianta vkladu má úrokovou sazbu 2,80 % p.a., 50% pak 2,50 % p.a. Termínovaný vklad má 3letou fixaci a úrok se připisuje jednou ročně k jistině

Minimální výše vkladu je však 500 000 Kč, maximálně můžete vložit 2 miliony. Vklad + investice nesmí přesáhnout 4 miliony korun.

Kam investujete + poplatky

Investujete do jednoho ze tří podílových fondů:

J&T MONEY CZK (riziko 2 ze 7)

J&T BOND CZK (riziko 3 ze 7)

J&T RENTIER CZK (riziko 5 ze 7)

Investiční poplatky:

J&T MONEY CZK + J&T BOND CZK: 3%

J&T RENTIER CZK: 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců,

1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení

Sberbank: FÉR spoření 2 % p.a.

Listopadovou novinku představila Sberbank. Pokud budete investovat do jí prodávaných podílových fondů, dostanete na spořicím účtu FÉR spoření bonusovou úrokovu sazbu 2 % p.a. po dobu 1 roku. Sazba platí pro pásmo do 500 000 Kč (podrobnosti). Poplatek za investice do fondů je v rozmezí od 0,35 % do 3,75 %.

Minimální investice je 300 000 Kč, úroková sazba vkladu je garantovaná na 1 rok.

Kam investujete + poplatky

Sberbank prodává podílové fondy skupin NN a Generali. Poplatek za investice do fondů je v rozmezí od 0,35 % do 3,75 %.

Vyplatí se hybridní spořicí produkty?

Takto postavený spořicí produkt cílí na zákazníka, který se bojí vložit všechny volné peníze jen do investic. Rozložení části peněz do bezpečného (pojištěného) spoření a (nepojištěné) investice proto může být rozumným kompromisem, jak peníze aspoň nějak rozmnožit. Předpoklad růstu investice tam je, jde o seriózní subjekty a případný zisk by měl být podstatně vyšší, než ze spoření.

Na druhé straně i přes výrazně vyšší úrokovou sazbu 2 a více procent vaše peníze vlivem nyní vysoké inflace prodělávají a investice vám také může prodělat. Pokud budete chtít peníze z investice vybrat dříve, zaplatíte další poplatky, čímž celý vklad s investicí může být pro vás ztrátový. Takže ano či ne?

Ano, jde o rozumné kompromisy a není se moc čeho bát. Jediným malým, ale zásadním detailem je, do jakého spřáteleného podílového fondu investované prostředky vložit, aby se vám zhodnotili, resp. je nezničila inflace. A to je už otázka přesahující možnosti tohoto článku, protože vyžaduje kombinaci podrobné analýzy trhu a vlastnicví křišťálové koule.