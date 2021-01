Spořicí účet s 3 % ročně je zpět. Má jej Komerční banka, ale...

Jak jsme vás informovali již na začátku ledna, Komerční banka má nyní akci na spoření, dnes o tom vydala oficiální tiskovou zprávu. Musíte u ní mít běžný účet, avšak bez investiční historie. Tj. pokud jste již u Komerčky investovali, akční nabídka pro vás neplatí.

Akce trvá od 1. 1. 2021 až do 30. 6. 2021 spořicí konto Bonus Invest, bude vám banka vklady do výše 3 milionů korun úročit úrokem 3 % p. a., a to po celý rok 2021. Ovšem pouze tehdy, když stejnou, případně vyšší částku investujete do vybraných fondů. Vedení účtu, stejně jako pohyby na něm, jsou bez poplatků.

V oblasti spoření a investování jsme chtěli klienty seznámit s možností investovat jejich prostředky prostřednictvím podílových fondů a zároveň zhodnocovat své peníze. Proto vznikl produkt Spořicí konto Bonus Invest, který kombinuje spoření a investování do podílových fondů Amundi, říká Lukáš Fridrich, manažer pro Spořicí, investiční a pojistné produkty v KB.

Přehled fondů, do kterých můžete (musíte) investovat:

Amundi CR Dluhopisový Plus Amundi CR Balancovaný konzervativní KB Dluhopisový Amundi CR Akciový-Střední a východní Evropa KB PSA 2-Popular KB PSA 4-Popular KB Privátní správa aktiv 2-Exclusive KB Privátní správa aktiv 4-Exclusive KB Privátní správa aktiv 5D-Exclusive A KB Privátní správa aktiv 5D-Exclusive D Amundi Funds Euro Corporate Bond CZK Amundi Funds Euro High Yield Bond CZK Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond CZK Amundi Funds Global Aggregate Bond CZK First Eagle Amundi International Fund First Eagle Amundi Income Builder Fund Amundi Funds Emerging World Equity CZK Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Funds Japan Equity Value CZK Amundi Index MSCI North America KB PSA 5D-Popular A CPR Global Silver Age(CZK) CPR Invest – Global Disruptive Opportunities KB PSA Flexibilní – PSA Flexibilní – Exclusive KBI Water Fund Amundi Fund Solutions – Diversified Growth A ND HDG¨ Amundi Fund Solutions – Conservative A ND HDG Amundi Solutions – Balanced A ND HDG Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value CZK Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond CZK Amundi Funds Top European Players CZK Realitní fond KB 3, KB Private Equity 3 CPR Invest – Food For Generations Amundi CR Balancovaný Amundi Funds Global Aggreate Bond Amundi CR All-Star Selection Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy Amundi Funds Pioneer Global Equity A hgd CPR Invest – MedTech Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future Amundi Funds Polen Capital Global Growth CPR Invest – Global Resources CPR Invest – Global Lifestyles CPR Global Gold Mines Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities

Nabídka platí i pro investování přes životní pojištění: