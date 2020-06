 »   »  Na samotě u lesa. Zájem o rekreační nemovitosti roste, s tím i ceny

Obyvatelé měst se v karanténě začali poohlížet po azylu v přírodě. V případě, že by se opakovala karanténa a zákaz vycházení, rádi by čtyři stěny v bytě vyměnili za možnost vyjít alespoň na zahradu.

Podle údajů společnosti Valuo, která analyzuje nabídku a poptávku realitního trhu, bylo například ve třetím dubnovém týdnu, tedy v období tvrdých stáních opatření, přes inzertní realitní servery prodáno dvakrát víc chat a chalup než ve stejném období loni. V celkových číslech stoupl zájem o chaty a chalupy meziročně o 13 %.

Proměnila se i kritéria, podle kterých kupující vybírají. Zatímco v minulosti byl zájem hlavně o zrekonstruované chalupy připravené k okamžitému užívání, teď se do hry dostaly i objekty, které budou vyžadovat rekonstrukci, a tím pádem i další investici. Horší stav nevadí, důležitým požadavkem je vlastní pozemek, okolní příroda a pokud možno co nejméně sousedů.

Naši makléři potvrzují, že o chalupy ve více odlehlých koutech republiky je nebývalá poptávka. Hlavní roli hraje možnost skrýt se před ostatními, současný stav chalupy se nově dostává až na druhé místo. Takových objektů je však jen málo, říká mluvčí realitní kanceláře RE/MAX Tomáš Hejda.

Vývoj cen rekreačních nemovitostí Kraj 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (do května) Jihočeský kraj 1 020 271 Kč 850 060 Kč 996 490 Kč 1 243 032 Kč 1 014 841 Kč 1 156 555 Kč 1 390 977 Kč Jihomoravský kraj 547 232 Kč 608 208 Kč 696 788 Kč 1 011 475 Kč 668 507 Kč 797 730 Kč 835 563 Kč Karlovarský kraj 754 000 Kč 543 333 Kč 550 000 Kč 523 000 Kč 656 353 Kč 815 858 Kč 1 006 000 Kč Královéhradecký kraj 937 639 Kč 899 250 Kč 1 379 000 Kč 1 036 381 Kč 1 313 604 1 712 979 Kč 1 547 550 Kč Liberecký kraj 1 083 359 Kč 1 397 500 Kč 1 524 889 Kč 1 700 014 Kč 1 723 757 1 766 859 Kč 1 998 700 Kč Moravskoslezský kraj 679 485 Kč 681 597 Kč 826 049 Kč 943 467 Kč 990 240 Kč 985 177 Kč 907 962 Kč Olomoucký kraj 766 917 Kč 548 111 Kč 705 925 Kč 970 389 Kč 982 778 Kč 1 183 841 Kč 1 362 119 Kč Pardubický kraj 730 264 Kč 661 771 Kč 611 049 KČ 803 322 Kč 962 690 Kč 1 202 094 Kč 1 184 540 Kč Plzeňský kraj 936 752 Kč 708 811 Kč 760 675 KČ 1 036 236 Kč 1 099 479 Kč 1 098 531 Kč 1 137 577 Kč Středočeský kraj 973 594 Kč 1 234 958 Kč 981 464 KČ 1 074 017 Kč 1 884 773 Kč 1 329 989 Kč 1 580 302 Kč Ústecký kraj 628 382 Kč 727 368 Kč 774 761 KČ 752 377 Kč 876 597 Kč 997 281 Kč 1 262 119 Kč Vysočina 630 982 Kč 777 226 Kč 945 236 KČ 783 080 Kč 887 763 Kč 1 154 942 Kč 1 140 726 Kč Zlínský kraj 710 650 Kč 798 000 Kč 1 021 677 KČ 828 000 Kč 1 459 365 Kč 1 370 765 Kč 1 203 250 Kč Průměrná cena za ČR 799 964 Kč 802 784 Kč 905 693 KČ 1 170 827 Kč 1 170 827 Kč 1 197 507 Kč 1 247 408 Kč

Zdroj: RE/MAX

A vyšší zájem rovná se vyšší cena. Podle údajů zmíněné realitky vzrostla průměrná cena chat a chalup ze 799 964 Kč v roce 2014 na 1 247 408 Kč do letošního května (viz tabulka). To představuje nárůst o téměř 450 tisíc Kč, respektive skoro o 36 %.

Největší zájem je o Středočeský kraj, a to díky blízkosti Prahy. Zatímco v ostatních regionech se prodají desítky nemovitostí ročně, v kraji, který obepíná Prahu, je to trojnásobek.

Co se týče průměrných cen chalup, ty jsou v současné době nejvyšší v Libereckém kraji (1 998 700 Kč), poté ve zmíněném Středočeském kraji (1 580 302 Kč) a nakonec v Královéhradeckém kraji (1 547 550 Kč).

Za prvních 5 měsíců letošního roku zdražily rekreační objekty nejvíc v Ústeckém kraji, a to o 264 838 Kč, tedy přes 26 %. Dále ceny výrazně rostly ve Středočeském kraji, o 250 313 Kč a téměř 19 %, a v Jihočeském kraji, o 234 422 Kč, přes 20 %.

Chaty do milionu jsou v kurzu