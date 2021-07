Na kolik vás vyjde dovolená v Benátkách? Přehled cen

V případě cesty autem je v Benátkách několik možností parkování. Lze dohledat různé alternativy, přičemž v zásadě nikdy nebude splněna podmínka příznivé ceny a dobré dostupnosti do města, ve kterém auta samozřejmě nemají co dělat. Logisticky rozumnou alternativou může být například parkoviště Tronchetto na stejnojmenném ostrově za cenu 21 EUR za 24 hodin.

Do města, respektive do benátského dopravního uzlu Piazza Roma, jezdí z Tronchetta veřejná doprava, konkrétně automatická nadzemní kolejová dráha People Mover za cenu 1,5 EUR. Z Piazza Roma následně pokračujete lodí Vaporetto městského dopravního podniku ACTV. Ceny však nejsou úplně nízké, 7,5 EUR za 75 minut s možností přestupu nebo 20 EUR za 24 hodin.

Druhou variantou dopravy z parkoviště Tronchetto do centra města je lodní taxi. Ceny jsou nyní rozhodně příznivější než třeba před 2 roky, lze se dostat i na 60 až 70 EUR (v případě dohody přes e-mail nebo rezervační formulář konkrétní firmy předem). Nabídky některých firem jsou však i nyní významně přes 100 EUR, s příplatky za zavazadla atd., tj. vyplatí se detailně se zeptat.

Pro Benátky existuje několik možných letišť (nejbližší Marco Polo, Treviso), přímo ve městě je velké nádraží Venezia Santa Lucie, které se nachází u dopravního uzlu Piazza Roma.

U ubytování je pro turisty hlavní dobrou zprávou současné doby, že nabídka převyšuje poptávku, přičemž ještě v únoru 2020 to bylo právě naopak. Benátky žijí z turismu, variant hotelového i apartmánového ubytování jsou tedy vysoké stovky. Nejžádanějšími, a tedy i nejdražšími místy jsou okolí mostu Rialto a náměstí Svatého Marka, respektive oblast mezi těmito dvěma místy.

Cenové rozpětí je samozřejmě obrovské a odráží lokalitu a kvalitu daného ubytování. Cena za noc v menším apartmánu v nejžádanější centrální oblasti nyní začíná na 150 EUR, u hotelu záleží velmi významně (více než v jiných velkých městech) na počtu hvězdiček. Pětihvězdičkové hotely si bez problémů umí říci o vysoké stovky EUR za pokoj a noc, cena 700 EUR není ani nyní výjimkou. Čtyřhvězdičkové hotely se pohybují kolem 200 EUR/noc a více. Vzhledem k omezené ploše, na které se Benátky nacházejí, jsou hotelové pokoje velmi malé.

Samostatnou kapitolou u ubytování v Benátkách je výhled z pokoje. Nejvíce ceněný je výhled na Náměstí Svatého Marka a Grand Canale s mostem Rialto. Hotel (konkrétní pokoj) nebo apartmán umístěný v těchto místech však samozřejmě nemusí mít výhled do správného směru. U hotelového ubytování výhled na Grand Canale nebo San Marco velmi rychle poznáte vyšší cenou. Mnohé ubytovací kapacity přitom velmi rády deklarují, že mají výhled na kanál. Ve velké většině případů se přitom bude jednat o méně významné dopravní tepny, sloužící pouze místním obyvatelům k dopravě nebo k zásobování. Každopádně kdo by chtěl bydlet přímo u Grand Canale, může kromě 5hvězdičkových variant zvolit například hotel Rialto, jehož 1/3 pokojů má výhled na Grand Canale.

Další oceňovanou vychytávkou u benátského ubytování je možnost dojet lodním taxi nebo gondolou přímo k hotelu, který tak má vlastně dva vchody: z kanálu a pro pěší. Splňuje to třeba hotel Ai Reali umístěný u mostu Rialto a disponující restaurací s příznačným názvem Alle Corone pyšnící se oceněním průvodce Michelin. Pětihvězdičkové hotely nemá příliš cenu zmiňovat, i přes pokles cen se jedná stále o pro většinu turistů nedostupná místa.

Benátky vždy byly dražší destinací. Nedostatek turistů v posledních měsících vedl k dočasnému poklesu cen a také ke zvýraznění rozdílů například mezi restauracemi. Zatímco některé svou nabídku nezměnily, jiné ve snaze přilákat více turistů mají upravený jídelní lístek. Za těstoviny tak v centru města můžete zaplatit 10 EUR, ale také 20 nebo 30 EUR. Večeři pro dva v dobře hodnocené restauraci lze i s vínem pořídit za 100 EUR.

Jízda na gondole má městem regulovanou cenu 80 EUR za 30 minut. Vzhledem k viditelnému přetlaku nabídky při trošce smlouvání bude cena 60 EUR, případně za 80 EUR dohodnete 45minutovou jízdu.

Výlet na benátské ostrovy Murano, Burano a Torcello lze realizovat ve skupině nebo individuálně, za použití lodního taxi. Jedná se o minimálně půldenní záležitost a skupinové ceny začínají na 20 EUR/osobu, lodní taxi minimálně 100 EUR/hodinu, avšak rozdíly jsou neuvěřitelné, mnohé firmy si za 4hodinový výlet neváhaly říct i více než 1000 EUR.

Na vstupné do muzeí neměla současná situace vliv a ceny se nijak nezměnily.

Veškeré informace v tomto textu jsou platné ke dni 27. 6. 2021 a mohou podléhat změnám příslušných státních autorit jednotlivých zemí bez předchozího upozornění.

Trocha administrativy

Itálie patří mezi země s nízkým rizikem nákazy covid-19 (zelená barva), což znamená, že cestující mohou nyní z těchto zemí do České republiky přijet bez omezení. To se však změní od 9. července 2021, od kdy budou muset neočkovaní turisté, kteří se vrací do Česka z jakékoliv země (i zelené), podstoupit test na covid-19. Za bezinfekční se navíc nově budou považovat jen lidé se dvěma dávkami očkování.

Ještě o něco složitější situace je pro cesty do Itálie. Česká republika patří v Itálii do kategorie C, vstup je povolen s takzvaným zeleným certifikátem covid-19. Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (u dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky), nebo negativní PCR nebo antigenní test ne starší 48hodin (výjimku z testu mají děti mladší 6 let), nebo jako třetí možnost prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu).

Certifikát o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 lze stáhnout například na Očkovacím portálu občana. Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, následuje povinná desetidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní).

To však bohužel není z administrativních záležitostí při vstupu vše. Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. Po vyhodnocení formuláře (v realitě ihned) obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu potvrzení o vyplnění, které může být kontrolováno již před vstupem do letadla nebo na pozemním hraničním přechodu. Při cestě autem, autobusem nebo vlakem je však kontrola tohoto formuláře vysoce nepravděpodobná, kontrola na dálničním hraničním přechodu nebyla ze strany italské policie ani namátková.