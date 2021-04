Na dovolenou jako před pandemií? Ani do „zelených“ zemí ne

Může se zdát, že jsou stále místa, kam můžete volně cestovat jako za starých časů a neřešit testy a včasné termíny, aby vám vše časově sedlo, a navíc utrácet nižší tisíce korun za provedený test. V praxi se ale ukazuje zajímavý paradox.

Česká republika se řídí semaforem

Pravidla pro příjezd do České republiky se v současné době řídí tzv. semaforem. Ten má aktuálně 4 stupně:

zelený,

oranžový

červený,

tmavě červený.

Přičemž semafor se na vás vztahuje ve chvíli, kdy se vracíte ze zahraničí a pobyli jste tam déle než 12 hodin.



Autor: Ministerstvo vnitra ČR Cestovatelský semafor.

Pokud jste přicestovali ze země, která je na našem semaforu označena zeleně, spadáte do režimu jako před pandemií covid-19. Tedy že přijet z této země do ČR můžete bez toho, abyste si před odletem z dovolené nebo po příletu domů museli dělat PCR test na koronavirus. Prostě jen přijedete a to je celé. Nejste ani povinni vyplňovat příjezdový formulář.

Příjezd ze zemí označených oranžově už spadá do přísnějšího režimu. Pokud cestujete veřejnou dopravou, musíte si před nastoupením cesty v zahraničí nechat provést test, a to buď antigenní, nebo PCR. Pokud jedete individuálně, je potřeba si test nechat provést po návratu, a to nejpozději 5. den.

Pokud přicestujete z červeně označených zemí, čeká vás při cestování do ČR veřejnou dopravou test před odletem do ČR i po příletu do ČR. V případě individuální dopravy, například když jedete autem, si musíte nechat udělat test do 5 dnů po návratu ze zahraničí. Do předložení negativního testu navíc musíte být v samoizolaci.

Nejpřísnější pravidla platí v případě, že cestujete ze zemí, které jsou na našem semaforu označeny tmavě červeně. U těch si musíte nechat provést test před odjezdem do ČR i po příjezdu do ČR, ať cestujete veřejnou dopravou, nebo individuálně. Po příjezdu navíc na test můžete jít nejdříve 5 dní po návratu. A do té doby musíte být v samoizolaci.

Chci to bez práce a bez peněz – cesta nejmenšího odporu?

Právě nutnost testů před odletem, po příletu, samoizolace a další pravidla řadu cestovatelů odrazují. Jsou jednak spojena s určitou mírou stresu, kdy je potřeba si dobře načasovat, kdy jít na test, aby nebyl výsledek moc starý, ale aby stihl do odletu přijít. Kromě toho musí cestovatelé vynakládat často několik tisíc korun navíc, a to právě za PCR testy. Kromě toho v případě samoizolace po návratu stojí takového cestovatele celý výlet i pár dní dovolené navíc, pokud nemá možnost pracovat na home officu.

Leckoho tak napadne, že nejlehčí by bylo cestovat jen do zemí označených zeleně. Tam žádná pravidla a povinnosti nejsou, ze zelených zemí můžete přicestovat jako před pandemií. Je to pohodlné a příjemné, žádné peníze navíc za testy, žádná dovolená navíc na samoizolaci.

Dochází ale k zajímavému paradoxu. Země, které máme v semaforu označeny zeleně, mají naopak přísné podmínky pro turisty.

Sice vás nevpustí dovnitř, ale letět tam máte dovoleno

Jedny ze zemí, které máme v semaforu označeny zeleně, jsou Austrálie a Nový Zéland. Pokud poletíte domů z těchto zemí, nechce po vás Česká republika ani test, ani vyplnění formuláře, ani samoizolaci.

Totéž ale neplatí opačně. Když si začnete zjišťovat podmínky příjezdu do Austrálie a na Nový Zéland, můžete být nepříjemně překvapeni.

Oba státy povolují vstup jen omezenému okruhu osob. Například svým občanům a osobám, které mají na daném území trvalý pobyt. Případně rodinným příslušníkům těchto osob. Pokud nespadáte do žádné z kategorií, můžete samozřejmě zkusit požádat o výjimku. Zatím je to ale tak, že jako turista se do těchto zemí nyní podívat nemůžete.

I kdybyste výjimku získali, je potřeba se připravit na dodatečné poměrně vysoké náklady. Pokud přiletíte mezinárodním letem, jste povinni nastoupit na 14 dní do karantény. A ta je zpoplatněna. Podle Ministerstva zahraničních věcí ČR se tyto částky pohybují orientačně okolo 3000 AUD (49 857 Kč) za osobu v Austrálii a částkou 3100–5500 NZD (47 591 Kč – 84 436 Kč) za pokoj na Novém Zélandu.

Kromě toho jste povinni před nástupem do letadla mířícího do těchto zemí předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Po příletu do Austrálie nebo na Nový Zéland musíte v den příletu nebo den po něm absolvovat další test a následně 3. a 12. den po příletu opět další testy. Pokud cestujete na Nový Zéland, máte povinnost předložit při nástupu do letadla voucher pro místo v karanténě. Bez něj neodletíte.

Na dovolenou do Jižní Koreje?

Další krásná země, kterou Česká republika řadí do zelené zóny semaforu, je Jižní Korea. Při cestě do Koreje je potřeba předložit negativní výsledek testu na koronavirus, který nebude starší 72 hodin. Tento test si od vás vyžádají aerolinky, takže bez něj vás nevpustí na palubu.

Kromě toho ale pozastavila Korea už loni v dubnu platnost dohody, na základě které jste do ní mohli vycestovat na 90 dnů bez víza. Na jakoukoli cestu tam tak od loňského roku potřebujete vízum.

Po příletu do Jižní Koreje musíte na 14 dnů do karantény. Karanténu navíc musíte strávit ve vládou určeném zařízení a na vlastní náklady. Tyto náklady mohou být podle Ministerstva zahraničních věcí ČR kolem 100 000 wonů za den (1946 Kč). Za 14denní karanténu tedy zaplatíte 27 244 Kč. Do mobilního telefonu si také musíte nainstalovat aplikaci „Self-Quarantine Safety and Protection Application“. Do 24 hodin po příletu také musíte na další test na koronavirus. A i když je výsledek negativní, vaše karanténa trvá. Na konci 14 dnů jdete na test znovu.

Za odpočinkem do Singapuru? Jen na povolení

Do Singapuru, další země, kterou máme označenou na semaforu zeleně, je možné přicestovat jen na povolení místních úřadů. Ještě před odletem do Singapuru tedy musíte požádat imigrační úřad o povolení a při vstupu do země toto povolení předložit.

Pokud povolení dostanete, můžete přicestovat. A prvních 14 dní musíte strávit v povinné karanténě ve státním zařízení. Náklady na karanténu si hradíte sami a podle Ministerstva zahraničních věcí ČR se pohybují kolem 2000 SGD (32 560 Kč). Test na koronavirus můžete absolvovat 9.–10. den od nástupu do karantény. Test na koronavirus si opět zaplatíte sami, stát vás bude přibližně 185 SGD (3012 Kč).

Thajsko je téměř uzavřeno

Další zelenou zemí na semaforu je Thajsko, které je ale v souvislosti s nouzovým stavem téměř uzavřeno. Pozemní přechody jsou pro turistické účely uzavřeny, komerční lety do země nesmí přiletět. Létat smí do Thajska jen semi-komerční lety vybraných leteckých společností.

Ke vstupu do země potřebujete povolení, o které si musíte elektronicky zažádat. K jeho získání potřebujete mimo jiné cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění na koronavirus. Předložit musíte také rezervaci hotelu pro povinnou státní karanténu. Tu si hradíte sami. Karanténa se na vás vztahuje v různé délce podle toho, v jaké fázi očkování právě jste.

Délka karantény podle toho, v jaké fázi očkování jste Délka karantény Úroveň očkování Další informace 7 dní Očkované osoby. Pouze u vakcín, které Thajsko uznává (Astra Zeneca, CoronaVAC, Covishield, Janssen, Moderna, Phizer-BIONTECH, Sinopharm). 10 dní Neočkované osoby a osoby s neúplnou dávkou vakcíny. Počet dávek stanovuje vždy výrobce vakcíny. 14 dní Cestující ze zemí, kde se vyskytuje nebezpečná mutace viru. Jižní Afrika, Zimbabwe, Mosambik, Botswana, Zambie, Keňa, Rwanda, Kamerun, Konžská republika, Ghana, Tanzanie.

Pokud jste naočkovaní vakcínou, kterou Thajsko uznává, viz tabulku, musíte do karantény na 7 dní. Pokud nemáte plnou dávku vakcíny, například jste zatím dostali jen jednu ze dvou dávek, nebo nejste očkovaní vůbec, musíte do karantény na 10 dní. A pokud cestujete ze země s nebezpečnou mutací viru, musíte do karantény na 14 dní.

Karanténních hotelů je v Thajsku 137 a jejich ceny se liší. Pro představu uvedeme, že za 7denní karanténu můžete zaplatit kolem 29 000 THB (20 076 Kč) a za 10denní karanténu kolem 42 000 THB (29 076 Kč).

Do Vatikánu a zpět bez testu?

Poslední zelenou zemí na semaforu je Vatikán. Na jeho území můžete přicestovat bez testu. Vstup do Vatikánu je ale podmíněn vstupem do Itálie.

A ke vstupu do Itálie je potřeba předložit PCR nebo antigenní test ne starší než 48 hodin. Do konce dubna také platí nařízení, že před příjezdem je povinnost udělat si na koronavirus test a následně je povinná 5denní karanténa, na jejímž konci je potřeba absolvovat další test. Máte také povinnost vyplnit čestné prohlášení a nahlásit svůj příjezd místnímu zdravotnickému zařízení.

Při návratu z Vatikánu pak záleží na tom, zda jste v Itálii strávili více než 12 hodin. Pokud ano, spadáte do jiné skupiny na semaforu. A to buď do červené, nebo do tmavě červené podle toho, v jakých regionech Itálie jste se pohybovali.

A teď z druhé strany

Zkusme se na cestování podívat z jiného úhlu pohledu. Vybrali byste si k cestování zemi, která nevyžaduje moc povinností. Jednou z těch oblíbených jsou nyní například Seychely. K vycestování na Seychely potřebujete pouze negativní PCR test a potvrzení o ubytování na celou dobu pobytu.

Jenomže Seychely nejsou uvedeny v semaforu. A země, které nejsou v semaforu uvedeny, se považují za země s velmi vysokým rizikem, tedy tmavě červené. Co to znamená? Že po návratu z dovolené vás čeká antigenní nebo PCR test před odletem domů a následně PCR test po 5 dnech od návratu do ČR. Kromě toho musíte nastoupit do samoizolace, dokud vám nevyjde negativní výsledek testu. K dovolené je tak potřeba připočítat minimálně 5 dalších dní, které strávíte po návratu v samoizolaci.

Velmi podobná je situace u řady dalších turisticky oblíbených míst, například u Zanzibaru.

Náklady na jedné nebo druhé straně

Ačkoli Česká republika zařadila některé země na semaforu do zeleného pásma, tedy s nízkým rizikem výskytu koronaviru, nevyhnete se poměrně vysokým nákladům na povinný karanténní hotel a povinné testy.

Orientační výše nákladů při cestování do zemí, které jsou na cestovatelském semaforu označeny zeleně. Země Délka povinné karantény Orientační náklady na povinnou karanténu podle MZV ČR Další náklady Austrálie 14 dní 3000 AUD (49 857 Kč) PCR test před odletem z ČR, 0.–1. den po příletu a dále 3. a 12. den po příletu. Jižní Korea 14 dní 1 400 000 wonů (27 244 Kč) PCR test před odletem z ČR, do 24 hodin po příletu do Koreje a pak 14. den karantény, vízum. Nový Zéland 14 dní 3100–5500 NZD (47 591 Kč – 84 436 Kč) PCR test 0.–1. den po příletu a dále 3. a 12. den po příletu. Singapur 14 dní 2000 SGD (32 560 Kč) PCR test před odletem z ČR a 9./10. den karantény. Thajsko 7/10 dní podle očkování 7 dní – 29 000 THB (20 076 Kč), 10 dní – 42 000 THB (29 076 Kč) PCR test před odletem z ČR. Vatikán 0 dní 0 Kč Vstup do Vatikánu je podmíněn možností vstupu do Itálie.

Cesta do zemí, které jsou na semaforu zařazeny do zelené kategorie, vás tedy může vyjít na mnohem více peněz než cesta do rizikovějších zemí, které jsou benevolentnější k turistům. Jen je potřeba počítat s tím, že po návratu do ČR budete muset strávit 5 dní v samoizolaci a čekat na výsledek testu.

Musíte si tak vybrat, zda chcete nést náklady na odletu, nebo na příletu domů. Vyhnout se testům a karanténě či samoizolaci na obou stranách, tedy v cílové destinaci a pak i doma v České republice, není možné.