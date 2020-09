Mzdy přestaly růst, ale po kvalifikovaných lidech je stále hlad. Jaké jsou mzdy v profesích?

Růst mezd, který v Česku poslední roky panoval, je u konce. Stejně jako přetahování zaměstnanců různými benefity či nástupními bonusy. Kandidátům jde nyní hlavně o to, aby měli práci, i za cenu nižších příjmů.

Zaměstnavatelé si tak můžou víc vybírat, dalším efektem současné koronavirové krize je snížení fluktuace, která souvisí s nižším počtem pracovních nabídek. Vyplývá to z aktuálního průzkumu personální agentury Grafton Recruitment a GI Group.

Již od roku 2019 sledujeme postupné zpomalování růstu české ekonomiky, které letos ještě zvýraznila pandemie koronaviru. I když firmy mohly využít řadu vládních podpůrných opatření, dá se očekávat jak propad české ekonomiky na úrovni 10 až 15 procent, tak i růst nezaměstnanosti až na 6 až 10 procent, říká ředitel agentury Martin Malo.

V tabulce níže přinášíme přehled mezd ve 20 vybraných profesích ve třech českých městech a krajích.

Přehled mezd 2020 ve vybraných profesích v Kč Pracovní pozice Praha a Středoč. kraj Brno a Jihomor. kraj Ostrava a Moravskoslez. kraj IT manažer 100 000 – 150 000 Kč 80 000 – 120 000 Kč 60 000 – 85 000 Kč Win/Unix/Linux administrátor 60 000 – 90 000 Kč 40 000 – 70 000 Kč 40 000 – 50 000 Kč Vývojář C/C++, Java/C 45 000 – 150 000 Kč 40 000 – 100 000 Kč 35 000 – 90 000 Kč Strojní konstruktér 40 000 – 75 000 Kč 40 000 – 60 000 Kč 40 000 – 55 000 Kč Výrobní dělník/operátor výroby 25 000 – 35 000 Kč 18 000 – 28 000 Kč 17 000 – 26 000 Kč Svářeč 30 000 – 45 000 Kč 27 000 – 40 000 Kč 25 000 – 32 000 Kč Skladník 25 000 – 33 000 Kč 22 000 – 30 000 Kč 21 000 – 25 000 Kč Řidič nákladního auta 35 000 – 65 000 Kč 30 000 – 50 000 Kč 28 000 – 40 000 Kč Stavební inženýr 35 000 – 55 000 Kč 40 000 – 55 000 Kč 40 000 – 55 000 Kč Osobní bankéř 32 000 – 50 000 Kč 30 000 – 40 000 Kč 30 000 – 40 000 Kč Mzdový účetní 35 000 – 50 000 Kč 30 000 – 45 000 Kč 26 000 – 40 000 Kč Prodavač 20 000 – 30 000 Kč 18 000 – 28 000 Kč 20 000 – 26 000 Kč Obchodní zástupce 30 000 – 50 000 Kč 30 000 – 45 000 Kč 26 000 – 40 000 Kč Marketingový manažer 60 000 – 100 000 Kč 50 000 – 80 000 Kč 50 000 – 80 000 Kč HR manažer 50 000 – 120 000 Kč 50 000 – 100 000 Kč 45 000 – 90 000 Kč Recepční 20 000 – 40 000 Kč 24 000 – 32 000 Kč 20 000 – 30 000 Kč Podnikový právník 40 000 – 120 000 Kč 40 000 – 80 000 Kč 40 000 – 70 000 Kč Všeobecný praktický lékař 60 000 – 120 000 Kč 60 000 – 110 000 Kč 60 000 – 100 000 Kč Zdravotní sestra 25 000 – 50 000 Kč 25 000 – 35 000 Kč 25 000 – 40 000 Kč Finanční analytik 40 000 – 70 000 Kč 35 000 – 60 000 Kč 35 000 – 50 000 Kč

Zdroj: Grafton Recruitment, hrubá mzda včetně bonusů

Konec tlaku na růst mezd je pro zaměstnavatele pozitivní, tím ale dobré zprávy končí. Další vývoj kolem pandemie koronaviru a případných vládních opatření je jen těžko předvídatelný, stejně jako vývoj nových zakázek, což pro firmy znamená nejistotu a obezřetnost při dalším nabírání lidí.

Dá se očekávat, že po zbytek roku nebude velký zájem o nábor uchazečů bez kvalifikace, nadále se však budeme potýkat s nedostatkem kvalifikovaných kandidátů, kteří dříve často přicházeli ze zahraničí, ale kvůli pandemii museli v mnoha případech opustit Českou republiku. Přeshraniční nábor bude proto i nyní, v době rostoucí nezaměstnanosti, potřeba, říká Malo.

Pracovních nabídek ubývá i v žádaném IT, automobilky zastavily nábor

Mzdy podle něj stagnují i v oblasti IT a telekomunikace, kde je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných expertů. A počet volných míst v tomto oboru klesl přibližně o pětinu. Po IT expertech je nyní největší poptávka v oblasti e-commerce a datové analýzy. Nárůst je patrný i v případě administrátorských pozic v rámci infrastruktury a hojně poptávaní jsou i cloud specialisté.

Firmy v automobilovém průmyslu a ty, které jsou na obor napojené, kvůli propadu zakázek úplně zastavily nábor, rušily také finanční i nefinanční benefity. Naproti tomu farmaceutické firmy rostly a nabíraly nové lidi i během vrcholící pandemie. Mzdy však ani u těchto zaměstnavatelů nerostly.

Na trhu je v současné době dostatek nekvalifikovaných pracovníků, zejména těch, kteří dřív pracovali v restauracích a hotelech. Firmy ale stále hledají lidi na kvalifikované pozice do výroby: například elektrikáře, svářeče atd.

Situace se zlepší, věří firmy

Nezaměstnanost dosud rostla jen mírně, černé scénáře o růstu na dvouciferné hodnoty se tak zatím nepotvrdily. V srpnu byla míra nezaměstnanosti 3,86 a bez práce bylo 281 998 lidí. Nezaměstnanost tak zůstala na stejné úrovni jako v červenci.

Klesá také počet firem, které plánují hromadné propouštění. V červnu jej oznámilo 27 zaměstnavatelů, v květnu 2020 to bylo dokonce 42 zaměstnavatelů. V srpnu jich nahlásilo hromadné propouštění 11.

To, že firmy zatím ve velkém nepropouštějí, vypovídá o jejich přetrvávajícím optimismu, že se situace v dohledné době vrátí do normálu. Vyplývá to mimo jiné i z nedávného pravidelného průzkumu personální agentury ManpowerGroup.

Podle něj ze 441 zaměstnavatelů plánuje v letošním 4. čtvrtletí 8 % nabírat nové lidi, 7 % propouštění a 85 % zaměstnavatelů neplánuje žádné změny. Nabírat nové zaměstnance hodlají především firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu, státní správy, zdravotnictví, vzdělávání a kultury, dopravy, skladování a komunikace.

Zaměstnavatelé drží pracovní místa částečně také díky státní pomoci. Část z nich využila státní příspěvek na náhradu mezd (kurzarbeit) z programu Antivirus. Šlo o desítky tisíc firem, kterým stát od března do poloviny července vyplatil bezmála 15 miliard Kč. Program poběží do konce října, ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň připravuje návrh zákona, díky kterému by kurzarbeit zakotvil v zákoně natrvalo. Firmy by jej pak za určitých podmínek mohly využívat v krizových dobách, jako je právě ta současná.