Za pravidelný pohyb levnější životní pojištění. Jak to funguje v praxi? (Test)

Mutumutu je značka životního online pojištění, které může být výrazně levnější za podmínky, že udržujete pohyb, máte správnou životosprávu a chodíte na preventivní prohlídky k lékaři. Toto nebudeme opakovat, přečtěte si celou recenzi. Tolik teorie.

Protože na Měšci finanční služby a produkty rádi testujeme a ověřujeme, vyzkoušeli jsme si Mutumutu životní pojištění v praxi. Sjednali jsme si jej, potili se u sportovních aktivit a data poctivě zapisovali.

A proč by měl člověk vlastně žít zdravě? Nejprve se vrátím zpět do svého soukromého života. Jak chcete testovat zdravý životní styl, kdy jste „kulička“, že?



Autor: Karel Choc, Internet info s. r. o. Fotka autora ze 7. 6. 2019. Usměvavý koblížek se 110 kg.

Přijde to rychle, ale varovné signály průběžně chodí

Krátký exkurz do minulosti. Červenec 2019. Je mi fajn, cítím se skvěle. Jsem naprosto zdravý člověk. Žiji naplno, tedy jím co chci, chodím spát kdy chci, jezdím autem kam chci. Když je stres, padne sklenička Nutelly nebo Nugety, musím se přece nějak odměnit. Kofola denně, bo kofein.

110 kg se drží plus minus stále stejně, na funění do schodů jsem si už zvykl, preferuji proto výtah. Ve svém okolí znám více lidí, kteřé jsou na tom s váhou ještě hůř, takže žádný stres. Svoji postavu zakrývám volným oblečením. Však co je komu do toho, jak vypadám.

Divné je to časté močení. Ale to způsobují asi ty kofoly, holt 3 litry denně někudy vytéct musí. Koncem srpna jdu po pár měsících odvážně na váhu, jen tak, aby se neřeklo, protože jestli se mi interval močení ještě více zkrátí, budu muset zvážit pleny pro dospělé.

99 kg. Sladké nápoje a čokolády vedou k samohubnutí, skvělé!

Manželka má na to jiný názor, takže mě doslova dokope k doktorovi. Pátek, odběry. Víkend byl skvělý, konec velkých prázdnin, jdeme do McDonald's, nadlábneme se, až mě bolí břicho. Jen ten pitomý záchod, kde je…?

V pondělí odpoledne mi volá obvoďák, že mám okamžitě přijít. Diabetes melitus 2 v pokročilém stádiu, hodnoty naprosto šílené, diví se, že žiju, je nutná hospitalizace, jinak to se mnou švihne. Tak určitě…

Ze dne na den vysazuji vše sladké a začínám jíst zdravě. Okamžitě nasazuji pohyb. To znamená, že jdu k autu pěšky a nejedu z 1. patra výtahem.

První dva dny jsou v pohodě. Pak přichází první překvapení: cukrový absťák. Tělo nemá svůj energetický příjem sacharidů a začíná stávkovat. Nervozita, podrážděnost, bolesti hlavy, únava. To dám a sem tam si něco „zobnu“.

Jenže přichází druhý level. Ze dne na den se mi zhoršuje zrak, a to tak, že večerní osvětlení je pro mne tlustá oranžová čára a na cestě nepřečtu registrační značku auta přede mnou. O dva dny později vidím zřetelně už jen ve dne, a ještě jen na dálku 100 a více metrů. Jízdní řád nepřečtu, značky na autě taky ne. V noci vše rozmazané. Na počítači používám největší písmo, abych vůbec mohl něco napsat. Telefon mi říká, co mám zmáčknout, děkuji výrobci za hlasové asistenty. Auto jsem odstavil, nejsem bezpečný pro druhé. Pro mne jako profesionálního řidiče se hroutí svět.

A teprve to byl pro mne jasný impuls. Začni se sebou něco dělat, nebo skončíš na vozíku s diabetickou nohou a v postupném rozkladu.

V polovině září 2019 jsem najel na tvrdou životosprávu a pohyb. Ale nezvládl bych to bez dvou pomocníků. Prvním byl diabetolog MUDr. Miroslav Koliba, který mě medicínsky nahodil do nouzového režimu, abych vůbec mohl fungovat a byl mým průvodcem. Druhým byla aplikace Vitadio. Díky ní jsem pochopil, že se může vše podařit vrátit do přijatelného stavu, ale musím změnit myšlení v hlavě. A pokud tu mám být ještě pár let, tak ihned.

Zkrátím to. Inzulín jsem nedostával, ale měl jsem „koňskou dávku“ léků na bázi metforminu. Plus léky na cholesterol. Po půl roce mi lékař léky snížil na polovinu. 85 kg.



Autor: Kdosi z Internet Info s. r. o. Fotka autora z 26. 11. 2019. 88 kg (-22 kg)

V červnu 2020 mi je vysadil. Po kontrole v září 2020 mi poblahopřál slovy: gratuluji vám, zkrotil jste cukrovku. 78 kg.

Nyní mám hodnoty zdravého člověka. Zrak jako ostříž, cukr jako po narození. Měl jsem štěstí, byla to pořádná lekce. A teď je potřeba napsat to B).

Není problém v jídle, ale v jeho množství. Za vším stojí to kouzelné spojení příjem-výdej. Musel jsem naprosto překopat své myšlení v hlavě ve věci životosprávy a pohybu. To bylo vlastně to nejtěžší, než samotné hubnutí. Příjem-výdej+pohyb. Toto si nyní hlídám a dodržuji. Abych to dokázal, musel jsem si sám projít zdravotní krizí. A nyní vím, co se mi stane, když polevím, proto v tom hodlám pokračovat napořád.

Současný stav: 80 kg. Cílový stav: Někde okolo 75 kg. To už tak snadno nejde, navíc budu muset začít posilovat. Jím vše, ale dávám si pozor na to, kolik. Pořídil jsem si hodinky Fitbit Charge 4, aby mi k cílu pomáhaly (a hlavně mají NFC platby). Do práce chodím často pěšky, to je 10 km tam a 10 km zpět, zcela jsem propadl severské chůzi (zkuste ji, změní vám život).



Autor: Karel Choc, Internet info s. r. o. Fotka autora z 22. 7. 2020. 79 kg (-31 kg)

Nyní jsem už ve stavu, že moje dělo potřebuje více pohybu, takže jsem „musel“ začít běhat. Klídek, piánko, nepřeháním to, ale musel, začalo mě to bavit, a to jsem měl z tělocviku čtyřku. Jde o to udržet pohyb, pokud to zdraví umožňuje.

Pohyb změní život Špatná životospráva a málo pohybu je důsledkem tzv. civilizačních chorob. U mne to nebylo jinak. Vyzkoušeno za vás. Změna myšlení, tedy přemýšlení u jídla a pravidelný pohyb však způsobili, že se pohyb stal pro mne každodenní přirozenou nutností. Chůze, běh, kolo, schody, cokoli – pohyb. Parkovat autem daleko mi už nevadí. Nefunkční výtah mi nevadí. Nestihl jsem příměstský vlak a mám čas, tak jdu pěšky – protože chci, ne protože musím. Na pohyb se těším. Je potřeba jen přepnout v hlavě, což je to nejtěžší.

Můj život se tím znovu nastartoval, ale jiným směrem. Pohyb se pro mne stal každodenní součástí a doslova mi chybí, když jej nemám. Baví mě to. A když už mě to baví, proč bych z toho nemohl vytřískat pro sebe další benefity, místo lajků na sockách, jak jsem dobrý? Koncem roku 2020 jsem narazil na Mutumutu. A napadl mě test.

Drahá pojistka na první pohled

Proč si nezlevnit životní pojištění za něco, co děláte denně, či tak nějak průběžně automaticky? V přechozí recenzi jsem probral, jak Mutumutu funguje, v této si popíšeme praxi.

Hned na začátku: pokud není pro vás pohyb samozřejmostí, anebo vám již vaše zdraví pohyb nedovoluje, Mutumutu pro vás není. Pokud se plus minus hýbete, a zvažujete životní pojištění, čtěte dál.

Sjednal jsem si u Mutumutu pojistku na nejvyšší možné limity. Pracovní neschopnost jsem však dal až od 60, dne, člověk by měl mít nějakou finanční rezervu na přežití. Pojištění má pokrýt až ty nejvážnější výpadky příjmů. Obecně jsem si však do pojistění (schválně) navymýšlel hodně rizik.

Pojistné částky a pojistné Mutumutu. Muž 45 let, pojištění do 65 let věku Pojistné riziko Pojistná částka Měsíční pojistné Smrt 4 000 000 Kč jednorázově 1476 Kč Pracovní neschopnost od 60. dne 30 000 Kč měsíčně 636 Kč Invalidita I. stupně 8500 Kč měsíčně 461 Kč Invalidita II. stupně 14 500 Kč měsíčně 580 Kč Invalidita III. stupn 29 000 Kč měsíčně 1825 Kč Pojistné celkem 4987 Kč Přepočtené pojistné po slevě po dodržení podmínek (Sleva 20 % + 10 %) 3485 Kč

Měsíční platba je docela vysoká, 4987 Kč. Láká mě však vidina, že bych mohl platit 3485 Kč měsíčně, tedy o 1502 Kč měsíčně méně. Výměnou za dodržení několika pravidel (viz předchozí recenze). A to je slušná úspora.

Stahuji si aplikaci Mutumutu, je pro Android a iOS a jdu si vše nastavit.

Registrace probíhá stejným e-mailem, jaký je ve smlouvě.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Mobilní aplikace Mutumutu. K registraci potřebujete váš e-mail ze smlouvy. (12/2020)

Hlavním cílem je získat každé tři měsíce 1000 bodů, což v přepoštu znamená 20% slevu na již uhrazeném pojistném.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Za pohybové aktivity získáváte body. (12/2020)

Dalších 10 % ročně máte za dodržování preventiních prohlídek a nekouření.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Body získáte i za zdravý životní styl. (12/2020)

Sleva na pojistném funguje tak, že vy hradíte stále stejné sjednané pojistné beze slevy. A v případě splnění podmínek vám pojišťovna peníze (tu slevu) pošle zpět přímo na vámi zadaný účet. Výše pojistného se tedy pro vás nemění, ale v přepočtu na měsíční platbu opravdu platíte o 30 % méně, pokud vše dodržíte.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Odměna na zdravý životní styl se vrací zpět přímo na váš bankovní účet. (12/2020)

Aplikaci musíte krmit daty

Teď přijde to složitější. Samotná aplikace žádná zdravotní data nesbírá, nechává to dělat ty, které to už umí lépe. Proto jí musíte dát oprávnění k propojení s dalšími.

Appku jsem testoval na Androidu 8 (Honor 8).

Vyberete si aplikaci, kterou už používáte na měření pohybových aktitvit. Já osobně používám Fitbit.

Poté si vyberete zařízení, kterým měříte pohyb. Používám Fitbit Charge 4.

A teď ta data musíte dostat do Google Fit, se kterým Mutumutu spolupracuje. Pokud vaše aplikace toto neumí, musíte použít prostředníka. V mém případě to pak vypadá takto:

Fitbit Charge 4 → Fitbit app → FitToFit app → Google Fit → Mutumutu

Ze svého měřiče na zápěstí do Mutumutu musím data dostat přes tři aplikace, což není tak uživatelsky přívětivé, ale nastavuje se to naštěstí jen jednou.

Aplikaci však můžete používat i bez měřičů a hodinek, znám lidi, kteří data nechávají zapisovat přímo mobil, anebo je ručně datlují do webového prohlížeče.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nastavení aplikace Fitbit a propojení s náramkem Fitbit. (12/2020)

Za pot chytré hodinky

Po aktivaci aplikace vidím první výzvu. Když za první 4 týdny nasbírám 400 bodů, dostanu chytré hodinky. Jde o Apple Watch 3, 38 mm (prodejní cena cca 5500 Kč) nebo Garmin Vívoactive 3 (prodejní cena cca 3900 Kč). Není to jen pro několik zákazníků, dárek je nárokový: splníte a máte.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nabídka získání chytrých hodinek za zdravý životní styl. (12/2020)

Pokud preferujezte cvičení venku, aplikace vám podle GPS pozice najde cvičiště. Vy si zvolíte to aktuální a appka začne zaznamenávat, že dochází k nějaké pohybové aktivitě. A připíše vám body.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vyberete si druh aktivity. (12/2020)

Namítnete, že v době publikace článku je vše zavřené kvůli vládním opatřením. I na to appka myslí a můžete cvičit doma.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Aplikace sama podle GPS najde nejbližší sportoviště, na kterém označíte, že chcete cvičit. (12/2020)

Já jsem zatím nedošel až tak daleko, abych chodil na cvičiště. Preferuji svižnou chůzi, nebo severskou chůzi (nordic walking), anebo lehký běh. A na těchto třech aktivitách jsem test postavil.

Chodit je zdravé a je to nutnost. První dva týdny jsem jen chodil z práce a do práce, 10 km tam, 10 km zpět. S nordickými holemi jsem šel 1,5 hodiny, s Netflixem mi to trvalo asi přes dvě (nehledě na to, že pak občas vrážíte do lidí a stromů), ale zase jsem konečně viděl nové seriály. Celkem cca 26 000 kroků denně kromě víkendu.

Jinými slovy, máte-li tu možnost, běžnou chůzi můžete proměnit i v něco užitečného, např. si během ní poslechnete přednášku, rozhovor apod. Zabijete tak tři mouchy jednou ranou: děláte něco pro svoji kondici, máte čas na sebe a ještě si šetříte peníze na pojistném Mutumutu (ale už ty první dvě věci stačí).

Brzy jsem narazil na denní limit 40 bodů a za 4 dny jsem měl splněno, maximum je totiž 100 bodů týdně.



Autor: Dalibor Z. Chvátal První týdenní výzva splněna, získal jsem 100 bodů ze 400 potřebných. Další aktivity se budou do plnění počítat až za 3 dny. (Ale hýbat se zakázáno není.) (12/2020)

Ve třetím týdnu jsem přidal běh a body jsem tak začal sbírat rychleji. Opět jsem však narazil na limit a v podstatě pokaždé mi appka řekla, že už mám spočnout a „dát si nohy na stůl“.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Stačí se přirozeně hýbat. Chodit, nebo si nenásilně zaběhat. Ale i chůze stačí. (02/2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Sem tam běh, nebo do práce chodit pěšky, pokud na to je čas. 10 km tam a 10 km zpět. V pracovních dnech každý den. (02/2021)

A pak přišel výsledek.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Pravidelným pohybem jsem si „vychodil“ chytré hodinky. Nyní si jen vybrat, které. (01/2021)

Splnit podmínky pro získání chytrých hodinek nebylo nijak těžké, stačilo pokračovat ve svých návycích. Podotýkám, že test probíhal od poloviny prosince 2020 do konce ledna 2021, tedy i během Vánoc. Cukroví jsem taky baštil, ale v zápětí spálil pohybem.

Jenže test není o hodinkách, ale o levnějším pojistném za změnu životního stylu. A toto funguje. Během měsíce jsem si „vypotil“ 1195 Kč zpět. Ty mám jisté.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Pro plnou výši slevy pojistného, tj. 2987 Kč, musím pokračovat v plnění pohybových aktivit a sbírání bodů. (02/2021)

Ale ani potom jsem nepolevil a pokračoval dál. V dalším týdnu opět plný počet bodů jen za to, že chodím více pěšky. Už jsme skoro na patnácti stovkách, tedy téměř na polovině slevy. Pokud dodržím pravidla hry, po třech měsících mi Mutumutu pošle na účet 2987 Kč zpět jako bonus. A tato hra bude trvat až do konce mého pojištění, tedy do mých 65 let.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Na vavřínech jsem neusnul a pokračuji v pohybu dál. Skoro patnáct stovek v kapse. (02/2021)

Je to hra na celý život (a dobu pojištění)

„Zdravé“ pojištění má i nevýhody. Vyžaduje od vás skutečně každý týden splnit plný počet bodů, a to se nemusí vždy podařit. Například kvůli nemoci, nebo úrazu, nebo vám váš zdravotní stav dlouhdoobě znemožní nějaký pohyb provozovat. Pak budete platit plnou výši pojistného do doby, než cíle budete opět plnit. Na to předem myslete při případném online sjednání životního pojištění u Mutumutu. Pokud vás taková hra nebaví, zvolte si životní pojištění u konkurence, která váš životní styl nesleduje.

Je to běžná maketingová hra na kočku a myš (firma vs. zákazník). Výše slev pojistného je skvělá, ale při tvorbě produktu se počítá s tím, že nějaká část pojištěných zákazníků podmínky nesplní. Ti se tak podíleji na slevě těm, kteří podmínky plní.

Minulost mě doběhla. Ale pojistí mě

Po 14 dnech od sjednání pojištění mi volá obvodní lékař a ptá se mne, zda souhlasím se zasláním výpisu ze zdravotní dokumemtace. O dva dny později totéž můj diabetolog. Samozřejmě, pošlete to, přece jsem to tak chtěl.

Měsíc testování je za mnou, „vypocené“ hodinky Garmin jsou téměř na cestě, ale přichází dodatek smlouvy. Je to tak, jednou diabetik, vždy diabetik. Jsem už pro pojišťovnu rizikový, píše mi:

Prošli jsme váš zdravotní dotazník včetně vaší zdravotnické dokumentace a musíme pojištění trochu upravit. V návaznosti na onemocnění, která jste uvedl, jsme přistoupili k následujícímu řešení: nejsou uplatněny žádné výluky, tzn. že vás budeme krýt, ať vaši pracovní neschopnost, invaliditu nebo smrt způsobí jakákoliv nemoc nebo úraz (kromě případů v obecných výlukách samozřejmě). Protože je ale vzhledem k prodělaným obtížím pravděpodobnější, že by k takové situaci mohlo dojít, pojistit vás je pro nás rizikovější, a proto je u všech vašich pojištění kromě rizika smrti připočítán odpovídající rizikový příplatek. U pojištění smrti žádnou změnu nenavrhujeme a proto vám vyplatíme krytí tak, jak jsme se dohodli.

V překladu to zamená, že u pojištění smrti se mi výše pojistného nemění. U ostatních pojištění však cena brutálně stoupla, a to o 75 až 100 % pojistného. Podrobně to ukazuje tabulka:

Pojistné částky a pojistné Mutumutu. Muž 45 let, pojištění do 65 let věku s indikací diabetes Pojistné riziko Pojistná částka Původní měsíční pojistné Nové měsíční pojistné Smrt 4 000 000 Kč jednorázově 1476 Kč 1476 Kč Pracovní neschopnost od 60. dne 30 000 Kč měsíčně 636 Kč 272 Kč (+ 100 %) Invalidita I. stupně 8500 Kč měsíčně 461 Kč 807 Kč (+ 75 %) Invalidita II. stupně 14 500 Kč měsíčně 580 Kč 1015 Kč (+ 75 %) Invalidita III. stupn 29 000 Kč měsíčně 1825 Kč 3194 Kč (+ 75 %) Pojistné celkem 4987 Kč 7764 Kč Přepočtené pojistné po slevě po dodržení podmínek (sleva 20 % + 10 %) 3485 Kč (výpočet pojišťovny) 5435 Kč (výpočet autora)

V tomto novém světle dát za pojištění 7764 Kč měsíčně je opravdu moc. Ale to je cena rizika, pojišťovnu chápu. Jenže… když budu dodržovat pravidla zdravotní hry, po slevě toto navýšené pojistné je levnější o 2329 Kč každý měsíc, což dělá 5435 Kč měsíčně. A přitom i se svoji diagnózou jsem plně krytý, na rozdíl od konkurence, kde bych s vysokou pravděpobností měl výluku. A to už za úvahu stojí, pokud na takové pojištění najdu v rozpočtu peníze. Alternativou je snížit pojistné částky. A to už pak není vůbec špatná nabídka.

Funguje to. Pohybem šetříte zdraví i peníze

Zatím co pro mnoho čtenářů je pohyb neodmyslitelnou součástí jejich života, já si musel k němu najít cestu. Trvalo mi to mnoho let, ale teď už bez pohybu být nechci. Chci si totiž občas dopřát i dobré jídlo, ale bez pohybu se moje zdravotní hodnoty začnou zásadně horšit a já už vím, co to pak pro mne znamená.

Nejsem přitom sportovní typ (byť tak už možná vypadám). Nebaví mě posilovat, ani chodit do fitka. Preferuji přirozený pohyb. A v tom je Mutumutu skvělé, ono to totiž funguje. Appka sice umí pracovat s mnoha různými typy pohybových činností, ale pro slevu na životním pojištění nemusíte chodit hrát 3× týdně tenis, jezdit na kole, běhat půl hodiny denně a dělat aerobik. Stačí jediná věc: chodit více pěšky. Denně a kamkoli je to možné. Dobře, když přidáte jiné druhy pohybu, body budou přibývat rychleji, ale chůze úplně stačí. Vyzkoušeno za vás.

Peníze vrátí zpět

Pojištění jsem vypověděl a odeslání chytrých hodinek neproběhlo vlivem mé výpovědi.

8. 12. 2020 jsem pojistné uhradil a 3. 2. 2021 jsem měl zpět na účtu plnou výši vráceného pojistného. Pojistka byla zrušena od počátku.

Pokud vám Mutumutu navrhne původní pojistné zvýšit a vy to odmítnete, pojištění končí a peníze se vám bezpečně vrátí. I toto jsme si nakonec vyzkoušeli.

Rada na závěr

Zvažujete-li životní pojištění, pojistěte se, dokud jste zdraví a dokud to tedy jde. Tabulky výše ukazují výrazně odlišné ceny mezi zdravým člověkem a člověkem, který už má nějakou zdravotní idikaci.

Máte-li už zdravotní problémy, buď vás životní pojišťovny vůbec nepojistí, nebo vám na ty problémy dají výluku, anebo výrazně zdraží pojistné.

Pokud se pojistíte zdraví a až následně se zhorší váš zdravotní stav, jste stále pojištěni a takovou pojistku, pokud možno, nikdy nerušte. Novou totiž sjednáte jen obtížně.

Ale i když vás nikdo nepojistí, hýbejte se, pokud to jen trošku jde. Děláte to pro sebe. Mně to trvalo dlouho, než jsem to pochopil.