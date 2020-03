 »   »  Michael Pupala, Wüstenrot: Naše klienty provázíme od kolébky

V první řadě je třeba zdůraznit, že žadatel musí splnit podmínky a bonitu pro 30letou splatnost úvěru tak, jak to stanovuje ČNB. Pokud pak tento klient má zájem o rozložení splátek na delší dobu, jsme schopni je rozložit až na zmíněných 40 let a tím snížit měsíční zátěž rodinného rozpočtu.

Je pravda, že trh jako takový v roce 2019 opět rostl, a to meziročně o 12,2 %. Uzavřeno bylo téměř 550 tisíc nových smluv v hodnotě 230 mld. Kč cílových částek. Češi ale mají stavebko rádi dlouhodobě. S celkovým počtem zhruba 3,2 milionu smluv je jedním z nejoblíbenějších spořicích produktů. Navíc se klienti začali vracet k modelu stavebko do každé kolébky a zakládají spoření i svým dětem, vnoučatům. Na účet jim pak přispívají jak rodiče, tak i prarodiče. A spoří nejen děti a mladí, zajímavou skupinou jsou i lidé nad 55 let, kteří si tím vytvářejí rezervy například na budoucí rekonstrukci bytu.

Jak jste se vyrovnali se skončením 100% hypoték?

Předně bych rád zdůraznil, že ČNB učinila moudré rozhodnutí. Její kroky chápeme a plně podporujeme. Ano, samozřejmě omezení 100% hypoték mělo vliv na celkový trh a tato regulace omezila přístup k hypotečním úvěrům celé skupině lidí. Jistou měrou se na situaci podílelo i to, že nová pravidla jsou řekněme rozsáhlejší a potenciálním zájemcům trvalo se v nich zorientovat.

Nepřesunuli se vaši klienti jen do roviny stavebního spoření a chybějící částku řeší třeba překlenovacím úvěrem?

Stavební spoření, dle mého názoru, plní a i v budoucnu stále bude plnit roli jak v oblasti spořicího produktu, tak i v oblasti překlenovacích úvěrů. Pomocí stavebka si klienti postupně naspoří požadovanou částku k LTV a následným využitím buď zajištěného překlenovací úvěru, což může byt konkurent k hypotečnímu úvěru, nebo nezajištěného úvěru si mohou zkvalitnit své stávající bydlení.



Autor: Wüstenrot Michael Pupala, generální ředitel a předseda představenstva finanční skupiny Wüstenrot (03/2020)

Jak postupujete při problémech se splátkami? Přece jen každý asi nechce přijít o střechu nad hlavou.

Jak už jsem zmiňoval, hypotéka je dlouholetým produktem, který provází klienta většinu ekonomicky aktivního života. Je také i produktem čím dále flexibilnějším. A pokud se klient dostane např. do problémů se splácením, je v první řadě nutné nás o tom co nejdříve informovat. To platí obecně u všech úvěrů. Každý takovýto případ pak řešíme individuálně a snažíme se s klientem najít to nejvhodnější řešení. Např. odklad splátek či jejich snížení.

Váš jediný nabízený bankovní účet umí jen základní služby. Chystáte jeho vylepšení, aby mohl být univerzálním platebním nástrojem? Např. inkasa, trvalé platby, europlatby, platební karty?

Nutno říci, že náš bankovní účet nikdy neměl ambici stát se primárním transakčním účtem. Je to čistě technický účet k vybraným depozitním produktům. V brzké době bychom se měli stát součásti finanční skupiny MONETA, co do počtu klientů čtvrté největší banky u nás. Skupiny, která má špičkové bankovní služby, samozřejmě včetně těch, na které se ptáte. Věřím, že toto spojení bude pro naše klienty velkým přínosem, stejně jako naše produkty a služby budou vítaným rozšířením nabídky pro klienty MONETA.

Děkuji Vám za rozhovor.