 »   »  Lepší cashback a bonus 150 korun. Měšec.cz opakuje kampaň s Tipli

V Česku podle odhadů vzrostly během koronavirové krizi nákupy na tuzemských e-shopech o 20 %. Vyplývá to alespoň z analýz Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

„Internetové obchody v průběhu nouzového stavu uspěly a našly nové zákazníky. Zároveň krize přispěla k rychlejšímu vstupu řady dalších obchodníků do online prostředí, které i do budoucna pro ně bude sloužit jako další prodejní kanál. Za výjimečných podmínek by dokonce mohl meziroční růst české e-commerce být až o 10 procentních bodů vyšší, než jsme očekávali v lednu 2020,“ citoval server Lupa.cz výkonného ředitele APEK Jana Vetyšku.

Podobně mluví i Jiří Jirásek, vedoucí marketingu cashbackového portálu Tipli.cz. Podle jeho zkušeností se sice mírně změnila struktura toho, co klienti portálu kupují, pochopitelně se během vládních zákazů přestaly kupovat dovolené, nyní se to ale rychle vrací zpět.

„Během posledních pár dnů a týdnů se chování uživatelů výrazně změnilo. Hned po oznámení vlády o otevření hranic se nám během 1. týdne zvýšilo množství nákupů ubytování přes Tipli o 1000 %, tedy desetkrát. Jedná se o tuzemské i zahraniční pobyty a ubytování, “ říká Jirásek. Navíc se podle něj naučili Češi víc kupovat přes internet i zboží, které dříve nakupovali jen v kamenných obchodech – například oblečení.

Z dat Tipli.cz lze i vyčíst, že se Češi opět vrátili i k nakupování v čínských e-shopech. „Krátkodobě jsme zaznamenali snížení objednávek z Aliexpressu i dalších asijských e-shopů zhruba o 20–30 % na začátku roku,“ dodává Jirásek. Nakupující podle něj ale musí stále u čínských e-shopů počítat s delší dodací lhůtou.

Platinový VIP účet funguje tak, že Tipli jeho držitelům poskytne cashback odměnu u nákupů zboží a služeb u třetích stran o 5 % vyšší, než je běžně veřejně dostupná výše, kterou portál nabízí svým klientům. Pokud by tedy např. cashback odměna poskytovaná běžným uživatelům Tipli byla 5 %, lidé zaregistrovaní přes Měšec.cz mají nárok na cashback odměnu ve výši 5,25 %.

Aktuálně je na Tipli.cz 783 obchodů, které nabízí peníze zpět z nákupů.