Kupte si pohřeb výhodněji. Pohřební firmy zavádějí cenové balíčky a netradiční rozloučení

Kamarádce před pár dny zemřel otec. I přes psychické vyčerpání z náročného období několika týdnů před jeho smrtí a přes veškerý smutek z tatínkova odchodu se neubránila smíchu. Byla se sestrou zařídit pohřeb v pohřební službě. Od doby, kdy naposledy zařizovala pohřeb maminky, uběhla řádka let, očekávala tedy klasické vybírání rakve, věnců a květin z katalogu.

Představ si, že nám tam nabízeli cenové balíčky za různé služby. Prý to vyjde levněji, než kdybychom si vybírali jednotlivě rakev, věnce a květiny. Tatínek bude mít pohřeb v akci, vypráví kamarádka, které nová zkušenost i přes smutek prosvětlila den. Ne tedy kvůli tomu, že se sestrou ušetřily, ale protože jim to přišlo vtipné.

Měšec.cz se vydal na průzkum, jaké ceny dnes pohřební ústavy nabízejí a jaké akční balíčky zde můžete dostat. Je dušičkové období, kdy jindy se takové téma hodí zpracovat?

Zveřejnění cen pohřebních služeb na internetu už není považováno za neetické

Ještě před nějakými 10 lety by zjišťování cen bylo velice obtížné. V té době platil zákon o regulaci reklamy, který zakazoval pohřebním službám jakýkoli marketing, a to včetně zveřejňování cen za služby na webových stránkách. Jedinou výjimkou bylo, že by pohřební služba nabízela své zboží a služby prostřednictví e-shopu.

Proti nesmyslnému zákazu se ozvalo Sdružení pohřebnictví v ČR. Domníváme se, že občanům by nemělo být bráněno v přístupu k informacím. Přitom nejvíce dotazů na pohřební služby přichází od občanů právě k cenám okolo pohřbů a souvisejících služeb. Proč by si je nemohli zjistit pomocí webových stránek, uvedl pro server Podnikatel.cz tajemník Sdružení Josef Hájek.

To se však v roce 2015 změnilo a do života vstoupila novela zákona o regulaci reklamy, která už pohřebním službám zakazuje šíření reklamy pouze:

v areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb,

adresnou formou, zejména prostřednictvím dopisů, letáků nebo elektronickou poštou, nebo

v souvislosti s informováním o smrti.

Tím odpadlo lidem, kterým právě zemřel někdo blízký, další trauma s obíháním pohřebních služeb a zjišťováním cen, pokud je vůbec v tu chvíli napadlo, jestli by se dalo na něčem ušetřit (a měli na to navíc chuť a energii).

Za co zaplatíte u pohřbu bez obřadu

Co tedy pohřební služby pozůstalým nabízejí, aby je přesvědčili k zakoupení jejich služeb?

Dnes už se tedy můžeme dozvědět, aniž bychom opustili domov, co obvykle obsahuje základní balíček služeb a úkonů u kremace bez obřadu:





Přeprava zemřelé osoby do váhy 99 kg do pohřební služby

Jednorázový hygienický vak

Chlazení zemřelého do doby kremace v zařízení poskytovatele

Příprava těla před uložením do rakve, zahrnující dezinfekci, omytí a úpravu vzhledu dle ČSN 150 17

Rubáš / smuteční košile (bez možnosti dodat vlastní oblečení)

Oblékání zemřelé osoby

Důstojná kremační rakev

Čalounění, polštář a přikrývka do rakve

Uložení těla do rakve

Manipulace a převoz do krematoria

Samotná kremaci

Základní urna

Převoz urny z krematoria

Předání urny do 1 měsíce v kamenné provozovně poskytovatele, nebo zaslání poštou dle poštovního ceníku

Zadání Úmrtního listu

Veškerá administrativa spojená s kremací

Například u Pohřební služby Praha tento základní balíček pořídíte za 9999 Kč. U stejné firmy je možné objednat tytéž služby ve Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji o 2 tisíce dráž, tedy za 11 999 Kč.

Co v balíčku chybí:

Rakev na nebožtíka vážícího více než 99 kg.

Náklady třetích stran za uložení zemřelého v chladicím zařízení (například nemocnice) nebo převoz zemřelého z místa úmrtí nebo uložení.

Podobnou cenu najdete taky u pohřební služby v Liberci, která chce za kremační pohřeb bez obřadu v EKO rakvi 11 804 Kč, nebo v rakvi základního typu 13 989 Kč. Za pohřeb s obřadem zaplatíte v rámci balíčku 24 186 Kč.

Podmínkou těchto cen však je, že nebožtík zemřel v liberecké nemocnici. Pro ostatní platí obsáhlý ceník jednotlivých úkonů, který má uveřejněn na svém webu Pohřební služba města Liberec.

Cenové balíčky pro pohřeb s obřadem

Možnost naklikat si pohřební služby na internetu však stále velké množství pohřebních firem nemá, Praha je v tomto progresivním ostrůvkem, až na pár výjimek je stále nutné dojít do kanceláře společnosti a tam si osobně vybrat za nabízených katalogů.

Například u pražské pohřební služby Funebralis je možné přímo na webových stránkách vybírat z cenových balíčků, které obsahují pevně stanovené služby, například typ rakve a konkrétní věnec, ale každou jednotlivou položku je možné vyměnit za jinou, která se vám více líbí. Vše lze jednoduše objednat online.

Co obsahuje nejlevnější balíček pohřbu s obřadem (24 290 Kč)

Objednání pohřbu online,

dopravu zesnulého po Praze,

uložení a úpravu zesnulého,

uložení zesnulého v chladicím zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí (v ceně nejsou případné poplatky od jiných pohřebních ústavů nebo zdravotnických zařízení),

vytvoření parte online,

zajištění kostela a faráře dle výběru,

1× kytice ze 4 růží,

1× smuteční stuha,

přepravní rakev,

rubáš,

obřadní rakev,

kremaci,

obřad v kostele,

úřední urnu a její osobní předání,

uložení urny v depozitáři po dobu 1 měsíce zdarma (cena za každý další započatý měsíc je 173,– Kč),

zajištění vydání úmrtního listu na matrice,

administrativní práce.

Obřady v kostele vycházejí levněji, protože církev si za obřad neúčtuje tak vysoké sumy jako krematoria, často je cena dobrovolná (z vlastní zkušenosti, církevní obřad v Praze 1000 Kč z vlastní vůle + 1200 Kč odměna varhaníkovi). U dražších balíčků cenu určuje místo obřadu (obřadní síň krematoria, velikost květinové vazby na rakvi, věnec a ocelový obal na urnu v ceně).

U každého konkrétního balíčku je možné vyměnit rakev za jiný typ, jiné květiny nebo věnec více vyhovující vašemu vkusu. Za výměnu si však už připlatíte. Nad rámec balíčku je pak možné přikoupit další věnce, přiobjednat fotografa, řečníka a podobně.

Cena balíčku bez obřadu se pohybuje od 13 890 do 15 690 Kč, s obřadem od 24 290 Kč do 35 590 Kč.

Další firmou, která nabízí cenové balíčky, je společnost Goodbye, která působí v 19 českých městech. Například v Brně je základní balíček s obřadem (pouze v pevně dané Malé obřadní síni Ústředního hřbitova v Brně) 19 900 Kč. Obřad ve Velké síni krematoria Brno už vyjde o 2590 Kč dráž a v Nové obřadní síni ve Zbýšově si připlatíte 4990 Kč.

Popel ve větru, ve vodě či u stromu

Můžete si vybírat z balíčků, které rozlišují mezi kremací bez obřadu nebo s obřadem, a pokud vám připadá rozloučení v kremační síni nebo v kostele moc pochmurné, můžete si přiobjednat netradiční rozloučení se svým zesnulým, tzv. Oslavy života. Ty spočívají v uspořádání neformálního rozloučení v přírodním prostředí a rozptýlení popela zesnulého do vody nebo ve vzduchu.

Oslava života Strom – spočívá v ceremoniálním uložení urny ke kořenům některého ze stromů v Lese vzpomínek na Ďáblickém hřbitově. Cena za obřad 9000 Kč .

– spočívá v ceremoniálním uložení urny ke kořenům některého ze stromů v Lese vzpomínek na Ďáblickém hřbitově. Cena za obřad . Oslava života Voda – v tomto případě příbuzní vracejí popel nebožtíka zpět přírodě do řeky. Pohřební služba zde objednává patřičně vyzdobenou loď, obřad trvá 1 hodinu. Cena za obřad při počtu 2–14 hostů je 9300 Kč , s vyšším počtem plánovaných hostů stoupá i cena.

– v tomto případě příbuzní vracejí popel nebožtíka zpět přírodě do řeky. Pohřební služba zde objednává patřičně vyzdobenou loď, obřad trvá 1 hodinu. Cena za obřad při počtu 2–14 hostů je , s vyšším počtem plánovaných hostů stoupá i cena. Oslava života Vzduch – spočívá v rozptýlení popela zesnulého do vzduchu z balónu. Základní cena je 24 500 Kč .

. K těmto obřadům je možné přiobjednat přípitek, občerstvení či květiny.

Vypuštění luceren. Vypuštění motýlů. Pohřby jinak, než byste čekali

Zajímavostí na českém pohřebním trhu je pražská společnost Pohřební průvodci, která se specializuje na netradiční rozloučení se zesnulými. Spolupracuje například s již zmíněnou firmou Goodbye.

Také zde naleznete cenový balíček na zpopelnění včetně obřadu, které firma nabízí od 15 000 Kč.V rámci rozloučení je možné streamovat pohřeb online pro příbuzné v zahraničí, zajímavostí je online pohřeb pro milovníky počítačových her, tedy rozloučení s ostatními hráči přímo ve hře.

Kromě už zmíněných pohřbů do vody a do vzduchu z balónu je možné také uspořádat rozloučení formou vypuštění luceren, nebo dokonce živých motýlů. To však lze učinit pouze při minimální venkovní teplotě 21 stupňů, aby se motýli netrápili. Můžete také uspořádat tzv. ohňostroj popela, při kterém se popel zesnulého rozpráší do povětší spolu s ohňostrojem. Samostatný pohřební rituál stojí od 3000 Kč.

Podle organizátorů tyto netradiční rituály pomáhají pozůstalým uvědomit si smrt a truchlit jinak než v ponurých obřadních síních. Pohřeb může být smutný, ale může být i oslavou života. Rituály lépe pomáhají smrt přijmout a smířit se s ní. Účastníci takových rozloučení jsou pak i více schopni mezi sebou o smrti mluvit.

Pohřební klaun

Pikantností v nabídce je pohřební klaun. V českých konzervativních podmínkách si to asi zvládneme jen těžko představit. Pohřební klaun je osoba v kostýmu, která má za úkol sjednotit i vzájemně neznámé lidi, kteří se na pohřbu sejdou, a pomůže jim začít nezávazně konverzovat. Koneckonců může pomoci i dětem, které se na pohřbu díky němu nebudou cítit stísněně a pomůže jim překonat případný stres.

Pohřební průvodci odkazují na historické záznamy o pohřebních klaunech, kteří existovali už ve starověkém Římě. Byli oblečeni a namaskováni jako zemřelí a imitovali jejich pohyby a chování. Ve smutečním průvodu šli hned za rakví. Ve vyšší společnosti patřilo k dobrým mravům, že klaun na pohřbu nesmí chybět.