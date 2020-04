 »   »  Které příspěvky od zdravotních pojišťoven se vám teď budou hodit?

Pojišťovna přispívá i pojištěncům nad 65 let do 200 Kč na nákup vitamínů a doplňků stravy v lékárně. Na stejný účel také poskytuje za každý odběr příspěvek 100 Kč pro dárce krve .

Nabídka pro děti od 3 do 15 let není formou příspěvku, ale formou odběru želé vitamínů na pobočce (jejich hodnota se nezapočítává do maxima pro čerpání příspěvků z preventivních programů). Vitamíny se však budou vydávat až od října do prosince do vyčerpání zásob. (Vitamíny pro děti lze získat i za čerpání bodů v rámci programu Bonus Plus .)

Další příspěvky na vitamíny mohou získat klienti prostřednictvím kreditů v aplikaci Vitakarta. Do té se sbírají kredity například za návštěvu preventivních prohlídek apod.

Bezpříspěvkovým dárcům krve, plazmy a kostní dřeně pojišťovna nabízí vitamínové preparáty na transfúzní stanici nebo pobočce. Tito dárci také mohou získat za odběry příspěvek/kredity a ty pak využít například právě na nákup vitamínových doplňků.

Roušky a respirátory

Pojišťovna rozšířila možnosti čerpání kreditů ve Vitakartě o příspěvek na ochranné roušky a respirátory. V prohlášení pojišťovna uvádí, že na ně přispívá z Fondu prevence v kapitole Pomůcky pro péči o pohybový aparát, cyklistické přilby a pomůcky pro diabetiky.

Test na přítomnost koronaviru

Kupon na preventivní aktivity pojišťovna rozšířila také o příspěvek na test na nemoc COVID-19. Podmínkou je, aby si test platil pojištěnec sám a byl proveden v laboratoři doporučené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Příspěvky z kuponů na prevenci i Vitakarta kreditů můžete uplatnit například v aplikaci Vitakarta. V ní stačí zmáčknout příslušné tlačítko a nahrát do aplikace čitelnou fotografii dokladu o zaplacení.

Pojišťovna také podporuje projekt telemedicíny. V rámci partnerského programu mohou klienti získat slevu na doplňky stravy například u společnosti GS, Naturalis nebo Topnatur.

RBP, zdravotní pojišťovna

Vitamíny

Dětem a mládeži do 18 let pojišťovna přispívá na vitamíny 100 Kč. Pojištěnci ve věku od 19 do 59 let mohou čerpat příspěvek na léčivé přípravky a doplňky stravy do 500 Kč v případě, že se účastní programu Zdraví 90. Pojištěncům od 60 let výš pojišťovna přispívá na vitamíny a kloubní výživu do 500 Kč ročně. Bezpříspěvkovým dárcům krve pojišťovna vydává jedno balení multivitaminů po každém odběru, bezpříspěvkovým dárcům plazmy jedno balení po každých dvou odběrech.

Dezinfekce na ruce, roušky, respirátory

RBP, zdravotní pojišťovna kromě příspěvku na nákup vitamínů zařadila i nabídku příspěvku na nákup roušek, respirátorů a dezinfekce rukou do 500 Kč. Naneštěstí pojišťovna akceptuje až doklady s datem od 1. dubna 2020, což vyřadí řadu dokladů pojištěnců, kteří se chtěli předzásobit tímto zbožím, dokud ještě bylo dostupné.

Test na přítomnost koronaviru

Klienti, kteří využívají aplikaci my213, mohou čerpat také příspěvek do 500 Kč na soukromé preventivní vyšetření koronaviru (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění) ve vybraných laboratořích a zdravotnických zařízeních.

Pojišťovna také podporuje projekty telemedicíny. V rámci partnerského programu mohou klienti získat slevu například na e-shopu Lékárna AVE, na vitamíny od Walmark nebo produkty Leros.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vitamíny

V rámci programu Zdraví pojišťovna přispívá do 200 Kč na vitamíny a multivitamíny těhotným pojištěnkám a do 200 Kč na vhodné vitamíny také dětem od 2 do 15 let. Bezpříspěvkoví dárci za odběry či získání plaket získávají poukazy Flexi Pass, za které lze v lékárně vitamíny nakoupit.

Příspěvek na dezinfekci rukou

Pojišťovna nově zařadila do nabídky příspěvek na dezinfekční přípravek na ruce. Může se jednat o gel, sprej, mýdlo apod. Stejně jako u ostatních pojišťoven není možné příspěvek čerpat na dezinfekci jiného druhu, například dezinfekci povrchů nebo na suroviny pro výrobu dezinfekčního přípravku.

Příspěvek je možné uplatnit pouze na přípravky kupované od 1. března do 30. dubna 2020. Žádost je nutné podat do 31. 12. 2020.

Klienti mohou v rámci partnerského programu získat výhodněji vitamíny z e-shopu Pilulka.cz a v rámci BeneFit klubu pak slevu v e-shopu mojelékárna.cz.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vitamíny

Všeobecná zdravotní pojišťovna na vitamíny a doplňky stravy přispívá dárcům orgánů.

Žádné nové příspěvky v souvislosti s epidemií koronaviru nezavedla. O případných nových příspěvcích pro naše klienty rozhodne správní rada VZP. Pokud zavedeme nové příspěvky, naši klienti o tom určitě budou informováni, uvedl pro server Měšec.cz mluvčí Vlastimil Sršeň.

Účastníci Klubu pevného zdraví mohou v partnerském programu získat slevu na vitamíny z e-shopu GS nebo Pilulka.cz nebo výhodněji koupit produkty z portálu Terezia.eu nebo získat slevy od regionálních partnerů.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Vitamíny

Pojišťovna přispívá na vitamíny a doplňky stravy bezpříspěvkovým dárcům krve a kostní dřeně a držitelům Zlatého kříže a vyšším oceněním.

Na potravinové doplňky a vitamíny mohou klienti získat slevu ve vybraných e-shopech také v rámci partnerského programu.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Vitamíny

Na vitamíny a minerály pojišťovna přispívá bezpříspěvkovým dárcům krve. Na doplňky stravy mohou klienti dosáhnout v rámci Klubu pojištěnců a v rámci partnerského programu.

Příspěvek na dezinfekci rukou, roušky a respirátory

Pojišťovna rozšířila nabídku příspěvků z fondu prevence. Nově nad rámec běžných příspěvků přidává 300 Kč na nákup dezinfekce, roušek a respirátorů.

Podmínkou však je, abyste předložili účtenku s datem od 1. března 2020.

Termíny pro podání žádosti o příspěvky z fondu prevence pojišťovna prodloužila ze dvou na tři měsíce od data na účtence.

Pojišťovna také nabízí službu tzv. Virtuální kliniky, tedy vyšetření vzdáleným způsobem, dále službu Lékař na telefonu a přispívá na telemedicínu.