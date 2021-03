Kromě fotky i dva otisky prstů. Nové občanky se mají začít vydávat ještě letos

Novou podobu občanských průkazů má zavést novela zákona, kterou minulý týden začali projednávat poslanci a která reaguje na požadavky Evropské unie na posílení bezpečnosti. Podle nařízení EU musejí všechny členské státy vydávat nové občanky od 2. srpna 2021.

Pokud by po tomto datu vaše občanka biometrické údaje (včetně otisků prstů) neobsahovala, nemohli byste na ni vycestovat do zemí, kam je to v současné době s občanským průkazem možné, tedy do všech zemí Schengenského prostoru a EU a dalších několika států.

Pokud do prázdnin nevstoupí tato novela v platnost, tak s občanskými průkazy vydanými od srpna nebude možné cestovat po EU jako dosud a bude nutný cestovní pas i k rychlému nákupu v Německu, uvedl pro deník Právu ministr vnitra Jan Hamáček.

Stávajících občanek a těch, které budou vydané do 2. srpna letošního roku, se ale výše uvedené povinnosti týkat nebudou. Na staré občanky budete moci vycestovat jako dosud. Neplánuje se ani hromadná výměna stávajících platných občanek, jejich platnosti budou dobíhat přirozeně tak, jako dosud.

Níže přinášíme přehled hlavních změn, které se budou občanských průkazů týkat.

Biometrické údaje

Všechny občanské průkazy občanů starších 12 let by v celé EU měly mít biometrické údaje v podobě obličeje a otisků prstů obou rukou. Výjimka bude platit pro děti do 12 let, kde se povinnost biometrických údajů bude vztahovat jen na zobrazení obličeje.

Biometrickými údaji se rozumí fotografie obličeje a nově také dva otisky prstů. Tyto údaje mají být uložené na bezkontaktním paměťovém čipu s technologií NFC, která se už dnes používá pro bezkontaktní platby. Výjimkou budou dočasné občanské průkazy nebo občanský průkaz s dobou platnosti 1 rok z důvodu dočasné fyzické nemožnosti pořízení otisků prstů rukou.



Změna doby platnosti průkazů u dětí

Mění se také platnost občanských průkazů pro děti do 15 let. Děti do šesti let budou mít občanský průkaz na dva roky, od šesti let na dobu pěti let. Návrh zákona rozlišuje u dětí do 15 let tři kategorie doby platnosti:

1 rok platnosti vydané dítěti do 12 let, u kterého je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,

platnosti vydané dítěti do 12 let, u kterého je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou, 2 roky pro děti do 6 let (nyní je platnost 5 let)

pro děti do 6 let (nyní je platnost 5 let) 5 let platnosti pro děti od 6 do 15 let.

V případě občanských průkazů vydávaných osobám od 15 do 70 let bude platnost 10 let ode dne vydání. Od 70 let bude občanský průkaz vydáván na 35 let.

Znehodnocený průkaz si budete moci nechat

Nově bude možné nechat si úředně znehodnocený občanský průkaz, pokud o to požádáte. Možnost ponechat si občanský průkaz byla do návrhu zákona vložena na základě podnětů od osob a některých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Navrhovaným ustanovením se zamezí obcházení povinnosti odevzdat občanský průkaz po skončení jeho platnosti, neboť v praxi byly běžné situace, kdy osoba nahlásila ztrátu či odcizení občanského průkazu za účelem ponechání si občanského průkazu, uvádí se v návrhu zákona.

Bez titulu a vědecké hodnosti

Na občanské průkazy už by se neměly zapisovat některé údaje jako titul nebo vědecká hodnost. Tyto údaje se dnes uvádějí do dokladů totožnosti v případě, že si o to požádáte. Podle novely zákon však nejde o údaje, které by prokazovaly totožnost, titulů je navíc moc a celá agenda kolem nich je nepřehledná.

Ministerstvo (vnitra) vede v této souvislosti číselník s více než 300 nejrůznějšími tituly, jež je možné zapsat do občanského průkazu, přičemž stále dochází k jeho rozšiřování, a to zejména z důvodu uznání zahraničního vzdělání, uvádí se v návrhu zákona.

O vydání půjde požádat i mimo obce s rozšířenou působností

Ve výjimečných případech, například při dlouhodobých zdravotních potížích, půjde o občanský průkaz požádat i mimo obecní úřad. Možné to bude také v případě, kdy je žadatel o občanský průkaz ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Vztahuje se to také na situace, jako je ústavní výchova nebo nařízená ochranná ústavní léčba. V takových případech by se měl úředník dostavit přímo za žadatelem.

Občanky budou moci vydávat i zastupitelské úřady

Občanky budou nově vydávat také vybrané zastupitelské úřady, což v současné době nejde. Čeští občané žijící v zahraničí si tak na těchto úřadech budou moci o občanku zažádat i si ji zde vyzvednout. Bude to ale možné až od 1. ledna 2025, kdy se vybrané zastupitelské úřady do agendy zapojí. Seznam úřadů, kde to bude možné, bude zveřejňovat ministerstvo zahraničí.

Souhlas zákonného zástupce s vydáním občanek pro děti do 15 let už nebude nutný

K podání žádosti o vydání občanky už nebude nutný souhlas zákonného zástupce dětí mladších 15 let. To by mělo usnadnit život především pěstounům nebo poručníkům. Opatření souhlasu zákonného zástupce je totiž podle ministerstva vnitra často problematické například proto, že rodiče dítěte jsou ve vězení nebo není známé jejich místo pobytu.

Zrušení dočasných občanských průkazů

Návrh počítá i se zrušením občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které se dnes vydávají v souvislosti s volbami. Návrh zákona totiž upravuje vydávání občanských průkazů ve zrychleném režimu, a to buď vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin, nebo vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Občanský průkaz vydávaný pouze pro konkrétní účel (voleb) už proto nebude nutný.